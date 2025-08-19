भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर नशे की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड हुआ है. इस बार भी कार्रवाई मध्य प्रदेश पुलिस ने नहीं, बल्कि डीआरई यानी डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने की है. डीआईआई ने इसका भंडाफोड करने के लिए ऑपरेशन क्रिस्टल ब्रेक चलाया और भोपाल के जगदीशपुर (इस्लाम नगर) स्थित एक फैक्ट्री से 61.02 किलोग्राम मेफेड्रोन यानी एमडी ड्रग्स जब्त किया है. इसकी कीमत करीबन 92 करोड़ रुपए आंकी गई है.

डीआईआर द्वारा चलाए गए इस ऑपरेशन में मुंबई और सूरत पुलिस ने भी सहयोग किया है. 10 माह पहले भोपाल में 1800 करोड़ रुपए कीमत की एमडी ड्रग्स भी पकड़ी जा चुकी है. यह भोपाल की एक फैक्ट्री में बनाई जा रही थी.

92 करोड़ कीमत की एमडी ड्रग्स पकड़ी (ETV Bharat)

इस तरह पकड़ी गई ड्रग्स फैक्ट्री

प्रेस इंफोर्मेशन ब्यूरो दिल्ली के अनुसार डीआरआई को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित कई राज्यों में मेफेड्रोन को बनाने और इसका व्यापार करने की गोपनीय सूचना मिली थी. इसके बाद मध्य प्रदेश के भोपाल सहित गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के साथ ही कई स्थानों पर एक साथ छापामार कार्रवाई की गई.

भोपाल में यह कार्रवाई जगदीशपुर की एक अवैध फैक्ट्री पर भी कार्रवाई की गई. कार्रवाई के दौरान 61.02 किलोग्राम मेफेड्रोन लिक्विड रूप में जब्त किया गया. इसके अलावा इसे बनाने में उपयोग आने वाला कच्चा माल भी बरामद किया गया है. इसमें 541 किलोग्राम कच्चा माल, इसमें मेथिलीन डायक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मोनोमेथिमाइन और 2 ब्रोमो को जब्त किया गया. भोपाल का यह कारखाना सुनसान इलाके में बनाया गया था और इसे चारों तरफ से कवर किया गया था, ताकि इसमें कोई अंदर ताक-झांक न कर सके.

भोपाल से 2 आरोपियों को दबोचा

डीआईआर ने कार्रवाई के दौरान 7 आरोपियों को दबोचा है. इनमें भोपाल से 2 आरोपियों को पकड़ा गया है. इन्हें फैक्ट्री से ड्रग्स बनाते पकड़ा गया है. इसके अलावा मुंबई से भोपाल तक कच्चे माल की सप्लाई करने का काम करने वाला एक आरोपी उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया है. केमिकल और कच्चा माल सप्लाई करने वाले दो आरोपी मुंबई से और ट्रांजैक्शन का काम देखने वाला एक आरोपी सूरत से पकड़ा गया है. एक अन्य आरोपी को भी मुंबई से गिरफ्तार किया गया है.

भोपाल में पहले भी पकड़ी जा चुकी फैक्ट्री

भोपाल में यह दूसरा मौका है जब मेफेड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई है. इसके पहले अक्टूबर 2024 में भोपाल में एनसीबी और गुजरात एसटीएफ ने एक फैक्ट्री का भंडाफोड किया था. इस कार्रवाई में 1814 करोड़ कीमत की ड्रग्स पकड़ी गई थी. यह कार्रवाई भोपाल के बगरौदा इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में हुई थी.