रांची में ईस्टर्न टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव: ड्रोन तकनीक ने बटोरी सबसे ज्यादा सुर्खियां, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दिखाया था दम

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

September 21, 2025

रांची: राजधानी रांची के खेलगांव में भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेन्स मैन्युफैक्चर्स (SIDM) के सहयोग से आयोजित ईस्टर्न टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव का अंतिम दिन पुरी तरह रक्षा तकनीक के नाम रहा. कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहे स्वदेशी ड्रोन, जिनकी क्षमता और नवाचार ने युवाओं से लेकर रक्षा विशेषज्ञों तक सबको प्रभावित किया. स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन कॉन्क्लेव का आयोजन देश की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने और स्थानीय उद्योगों की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है. इस आयोजन की शुरुआत 2022 में गुवाहाटी से हुई थी. इसके बाद 2023 में शिलांग और 2024 में कोलकाता में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ. 2025 का संस्करण पहली बार रांची में हो रहा है और यहां बड़ी संख्या में युवा, स्टार्ट-अप और स्थानीय उद्योगों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली. जानकारी देते संवाददाता चंदन भट्टाचार्या (Etv Bharat) ड्रोन बने आकर्षण का केंद्र इस बार कॉन्क्लेव का सबसे बड़ा आकर्षण रहे ड्रोन और उनसे जुड़ी तकनीकें. प्रदर्शनी में कई तरह के स्वदेशी ड्रोन मॉडल दिखाए गए, जिनमें निगरानी और युद्धक क्षमता वाले अनमैन्ड एयर व्हीकल्स (UAVs) शामिल थे. इन ड्रोन को भारतीय सेना ने विभिन्न अभियानों के दौरान उपयोग किया है. मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि सीमित संसाधनों और स्थानीय स्तर पर विकसित इन तकनीकों ने आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी छलांग लगाई है. ड्रोन (Etv Bharat) विशेष रूप से, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किए गए स्वदेशी ड्रोन का डिस्प्ले लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा. अधिकारियों ने इसकी तकनीकी खूबियों और इसके संचालन की जानकारी साझा की. यह प्रदर्शन इस बात का प्रमाण था कि भारतीय सेना अब आयातित तकनीक पर निर्भर रहने के बजाय स्थानीय नवाचार और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दे रही है. ड्रोन (Etv Bharat)

Last Updated : September 21, 2025 at 4:41 PM IST