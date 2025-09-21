ETV Bharat / bharat

रांची में ईस्टर्न टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव: ड्रोन तकनीक ने बटोरी सबसे ज्यादा सुर्खियां, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दिखाया था दम

रांची में आयोजित ईस्टर्न टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव के अंतिम दिन ड्रोन और उससे जुड़ी तकनीकें आकर्षण का केंद्र रही.

East Tech 2025
ग्राफिक्स इमेज
ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 21, 2025

Updated : September 21, 2025 at 4:41 PM IST

रांची: राजधानी रांची के खेलगांव में भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेन्स मैन्युफैक्चर्स (SIDM) के सहयोग से आयोजित ईस्टर्न टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव का अंतिम दिन पुरी तरह रक्षा तकनीक के नाम रहा. कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहे स्वदेशी ड्रोन, जिनकी क्षमता और नवाचार ने युवाओं से लेकर रक्षा विशेषज्ञों तक सबको प्रभावित किया.

स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन

कॉन्क्लेव का आयोजन देश की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने और स्थानीय उद्योगों की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है. इस आयोजन की शुरुआत 2022 में गुवाहाटी से हुई थी. इसके बाद 2023 में शिलांग और 2024 में कोलकाता में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ. 2025 का संस्करण पहली बार रांची में हो रहा है और यहां बड़ी संख्या में युवा, स्टार्ट-अप और स्थानीय उद्योगों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली.

जानकारी देते संवाददाता चंदन भट्टाचार्या

ड्रोन बने आकर्षण का केंद्र

इस बार कॉन्क्लेव का सबसे बड़ा आकर्षण रहे ड्रोन और उनसे जुड़ी तकनीकें. प्रदर्शनी में कई तरह के स्वदेशी ड्रोन मॉडल दिखाए गए, जिनमें निगरानी और युद्धक क्षमता वाले अनमैन्ड एयर व्हीकल्स (UAVs) शामिल थे. इन ड्रोन को भारतीय सेना ने विभिन्न अभियानों के दौरान उपयोग किया है. मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि सीमित संसाधनों और स्थानीय स्तर पर विकसित इन तकनीकों ने आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी छलांग लगाई है.

East Tech 2025
ड्रोन

विशेष रूप से, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किए गए स्वदेशी ड्रोन का डिस्प्ले लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा. अधिकारियों ने इसकी तकनीकी खूबियों और इसके संचालन की जानकारी साझा की. यह प्रदर्शन इस बात का प्रमाण था कि भारतीय सेना अब आयातित तकनीक पर निर्भर रहने के बजाय स्थानीय नवाचार और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दे रही है.

East Tech 2025
ड्रोन

युवाओं और स्टार्ट-अप्स की बड़ी भागीदारी

कॉन्क्लेव में युवाओं और स्टार्ट-अप्स की भागीदारी उत्साहजनक रही. कई नवप्रवर्तक इंजीनियरों और तकनीकी संस्थानों ने कम लागत वाले समाधान और हार्डवेयर प्रदर्शित किए. इनमें ऐसे मॉडल भी शामिल थे जो बेहद सीमित संसाधनों में बनाए गए लेकिन उनकी उपयोगिता रक्षा अभियानों के लिए अहम मानी जा रही है. आयोजकों ने कहा कि इन प्रयासों से यह स्पष्ट होता है कि रक्षा क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर भी बड़े बदलाव संभव हैं.

East Tech 2025
ड्रोन

औद्योगिक सहयोग पर जोर

कार्यक्रम के दौरान रक्षा उद्योग और सेना के प्रतिनिधियों के बीच संवाद और नेटवर्किंग सेशन भी आयोजित हुए. इसका उद्देश्य रक्षा उत्पादन में साझेदारी और नवाचार को और बढ़ावा देना था. पूर्वी कमान के अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के आयोजन न केवल आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करते हैं बल्कि स्थानीय उद्योगों और युवाओं को अवसर भी प्रदान करते हैं.

East Tech 2025
ड्रोन

आत्मनिर्भर भारत की झलक

कॉन्क्लेव में प्रदर्शित उपकरणों और तकनीकों ने यह संदेश दिया कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. चाहे वह ड्रोन तकनीक हो या अन्य सैन्य उपकरण, भारतीय सेना और उद्योगों का प्रयास है कि अधिक से अधिक समाधान स्वदेशी रूप से विकसित किए जाएं.

East Tech 2025
ड्रोन

कुल मिलाकर, रांची में आयोजित ईस्टर्न टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव के अंतिम दिन ड्रोन तकनीक और स्वदेशी नवाचार के नाम रहा. इस आयोजन ने साबित किया कि भारत न केवल रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है बल्कि युवा और स्थानीय उद्योग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

East Tech 2025
ड्रोन

Last Updated : September 21, 2025

EASTERN TECHNOLOGY CONCLAVE INDIAN ARMY EASTERN COMMAND EAST TECH CONCLAVE IN RANCHI रांची में ईस्ट टेक EAST TECH 2025

