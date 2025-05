ETV Bharat / bharat

एक सदी में बदल गया वॉरफेयर का पूरा स्वरूप, एयरफोर्स के लंबे डोमिनेंस के बाद अब ड्रोन और एआई बने 'महारथी' - MODERNIZATION OF WARFARE

डिफेंस एजुकेटर मयंक गोयल ( फोटो- ETV Bharat )

Published : May 14, 2025

धीरज सजवाण,देहरादून: जैसे-जैसे तकनीक बढ़ रही है, वैसे-वैसे जरूरतें और मांग भी उसी तरह की हो रही है. चाहे वो किसी काम को करना हो या फिर युद्ध लड़ना. तकनीक के दौर में युद्ध क्षेत्र में भी लगातार मनुष्य ने खुद को अपग्रेड किया है. जिस तरह से पहले आर्म्ड फोर्स में बंदूक, टैंक आदि का इस्तेमाल किया गया, फिर एक दौर आया जब एयर फोर्स ने लंबे समय तक युद्ध क्षेत्र में अपना परचम लहराया, लेकिन अब एयरफोर्स से एक कदम आगे बढ़कर ड्रोन तकनीक हर देश के लिए फ्रंटलाइन पर काम कर रही है. दुनिया में ड्रोन तकनीक कितनी कारगर है और किस तरह से यह खतरनाक हथियार साबित हो रहा है, उसकी एक झलक हाल में ही भारत पाक के बीच तनाव के दौरान देखने को मिला. इतना ही नहीं ड्रोन के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युद्ध और ज्यादा घातक हो चुका है. किस तरह से यह आधुनिक तकनीक जंग के मैदान में दुश्मन को परास्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? इस पर ईटीवी भारत ने डिफेंस एजुकेटर मयंक गोयल से बातचीत की. मयंक पारंपरिक और आधुनिक वॉरफेयर को लेकर जानकारी रखते हैं. साथ ही डिफेंस परीक्षार्थियों को तैयारी भी करवाते हैं. ऐसे में उन्होंने मानव सभ्यता के साथ युद्ध काल की विस्तार की जानकारी दी. 1. प्राचीन युद्ध काल (3000 ई.पू.–500 ई.): डिफेंस एजुकेटर मयंक गोयल बताते हैं कि जिस तरह से मानव सभ्यता का विकास हुआ, उस तरह से लगातार संघर्ष और युद्ध ने भी जन्म लिया. लगातार युद्ध करने के तौर तरीके भी मानव के विकास के साथ-साथ विकसित होते रहे. वे बताते हैं कि प्राचीन युद्ध काल (Ancient Warfare Period) की अगर बात की जाए तो जो कि 3000 ईसा पूर्व से 500 ईसवी तक मानव विकास के समानांतर हुए युद्ध के तौर तरीके भी उसी तरह के थे. यह युग तलवारों, धनुष-बाण, भाले और हाथी-घोड़े के युद्धों का था. प्रमुख युद्ध जैसे महाभारत, त्रोजन युद्ध, अलेक्जेंडर की विजय यात्राएं आदि इसी काल की घटनाएं हैं. उनमें इस युद्ध पद्धति का जिक्र भी बखूबी मिल जाता है. 2. मध्यकालीन युद्धकाल (500 ई.–1500 ई.): प्राचीन युद्ध काल के बाद जैसे-जैसे मनुष्य ने सिविलाइजेशन का विकास किया, उसने अपनी रक्षा के लिए अपने तौर तरीकों को भी बदला. इस युग में किले, घुड़सवार सेना, तलवारबाजी और धनुष-बाण के साथ तोपों ने युद्ध में जगह बनाई. इस काल में हुए युद्धों की अगर बात करें तो क्रुसेड्स, मुगल युद्ध और इस्लामिक विस्तार युद्ध इस काल के कुछ ऐसे उदाहरण है, जहां पर मध्यकालीन युद्ध कला (Medieval Warfare Period) की पद्धति को देखा जा सकता है. 3. आधुनिक पूर्व युद्ध काल (1500 ई.–1800 ई.): इस्लामी विस्तार के बाद जब पूरी दुनिया में ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने पैर पसारे तो ब्रिटिश हुकूमत ने युद्ध में तलवारों को बंदूक से रिप्लेस किया. ब्रिटिश काल में बारूद, बंदूक और तोपों का व्यापक इस्तेमाल शुरू हुआ. डिफेंस एजुकेटर मयंक गोयल बताते हैं कि ब्रिटिश काल में शुरू हुई बंदूक और नई युद्ध शैली का उदाहरण 1857 की क्रांति में भी देखने को मिलता है. उस दौरान मंगल पांडे ने उन ब्रिटिश बंदूक के इस्तेमाल से मना कर दिया था, जिसमें सूअर की चर्बी लगी होती थी. यह 1857 के विद्रोह के लिए एक चिंगारी बनी. इसी तरह से कुछ और उदाहरण की बात करें तो यूरोपीय उपनिवेश युद्ध, मैराथन और पानीपत के युद्ध, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम आदि आधुनिक पूर्व युद्धकाल (Early Modern Warfare) में प्रमुख रहे. 4. आधुनिक युद्धकाल (1800–1945): ब्रिटिश युद्ध शैली में बड़ा बदलाव पहले विश्व युद्ध के बाद देखने को मिला. रक्षा एक्सपर्ट मयंक गोयल बताते हैं कि पहले विश्व युद्ध से दूसरे विश्व युद्ध वॉर के बीच वॉरफेयर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला. इस समय दुनिया में हर कोई युद्ध के क्षेत्र में खुद को मजबूत करने की होड़ में लगा था. दुनिया में तमाम नई टेक्नोलॉजी को युद्ध (Modern Warfare Period) में इस्तेमाल किया जाने लगा था. उन्होंने बताया कि साल 1914 से 1918 के बीच हुए पहले विश्व युद्ध में काफी हद तक ब्रिटिश युद्ध पद्धति पूरी दुनिया पर हावी थी, लेकिन साल 1939 में शुरू हुए दूसरे विश्व युद्ध तक यह काफी हद तक बदल गया. दूसरे विश्व युद्ध में मशीन गन, टैंक, जहाज, वायु सेना और परमाणु शक्ति का उदय हुआ. दूसरे विश्व युद्ध में दुनिया ने पहली बार युद्ध में एयरफोर्स को देखा तो वहीं इतने कम समय में दुनिया ने परमाणु हथियारों से होने वाली तबाही को भी देख लिया. 5. शीत युद्ध काल (1945– 1991): दूसरे विश्व युद्ध के बाद साल 1947 में भारत भी आजाद हो गया और नए-नए आजाद हुए भारत में अपनी आर्मी का गठन हुआ. भारत ने अपने सीमित संसाधनों से ही अपना खुद का एक रक्षा तंत्र खड़ा किया. साल 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया. हालांकि, इस समय देश के पास ज्यादा सामर्थ्य नहीं था, लेकिन इन युद्धों ने भारत को रणनीतिक के क्षेत्र में मजबूत बनाया. उसके बाद साल 1971 में हुए युद्ध के बाद भारत ने युद्ध क्षेत्र में खुद को तेज गति से आगे बढ़ाया. यह दुनिया में कोल्ड वॉर (Cold War Era) का दौर कहा जाता है. इस दौरान प्रत्यक्ष युद्ध कम हुए, लेकिन लेकिन परमाणु शक्ति बनने की होड़ लगी रही. दुनिया में इंटेलिजेंस और खुफिया तंत्र मजबूत हुए. भारत ने भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी. हालांकि, इस दौरान दुनिया की दो बड़ी शक्तियों अमेरिका और रूस के बीच टकराव देखने को मिला. ड्रोन (फोटो- ETV Bharat) 6. आधुनिक समकालीन युद्ध काल (1991–वर्तमान तक) साल 1980 के बाद भारत ने अपनी सेना को तेज गति से अपडेट किया. देश ने कई टैंक खरीदे. बोफोर्स मिसाइल खरीदी गई, जिसका इस्तेमाल कारगिल युद्ध में किया गया. डिफेंस एजुकेटर मयंक जोशी बताते हैं कि पिछली सदी की आखिर तक फिर भी युद्ध का दौर सेनाओं के आपसी टकराव तक सीमित था. एक दूसरे की सेना के साथ लड़ना, उसको नुकसान पहुंचाना तक ही युद्ध सीमित था, लेकिन जैसे ही हमने 20वीं सदी में प्रवेश किया, वैसे ही युद्ध के सारे मायने बदल गए. पूरी दुनिया में इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी ने पैर जमाए तो वहीं सदी के दूसरे दशक में ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल होने लगे. आज ड्रोन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना घातक हो चुका है कि बिना मानव के युद्ध में भाग लिए भी अपने दुश्मन को बहुत नुकसान पहुंचाया जा सकता है.

आज की इस युद्ध शैली (Contemporary Warfare) में एंटी टेररिज्म वार, साइबर वार, ड्रोन वार कुछ ऐसी युद्ध शैलियां विकसित हुई है, जो बेहद आधुनिक घातक और प्रभावशाली हैं. ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, रूस-यूक्रेन युद्ध, इजरायल-गाजा संघर्ष के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध भी इसकी एक नई तस्वीर है. भारतीय सेना का रोबोटिक म्यूल्स (फोटो- ETV Bharat) एयरफोर्स का रहा लंबा डोमिनेशन, आज ड्रोन और AI बने नए विकल्प: वर्तमान में विश्व की प्रमुख सैन्य शक्तियां अत्याधुनिक तकनीकों का विकास और इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे युद्ध की प्रकृति में क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है. हालांकि, दूसरे विश्व युद्ध से सामने आई एयर फोर्स का एक लंबा डोमिनेशन यानी प्रभुत्व रहा है. 19वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में एयरफोर्स ने युद्ध में अपना शौर्य दिखाई तो वहीं अब तकरीबन 100 सालों बाद अनमैंड एयर व्हीकल, ड्रोन, रोबोट, आर्टिफिशियल, इंटेलिजेंस कुछ ऐसी नई तकनीक हैं, जो कि एयरफोर्स के डोमिनेंस को काफी हद तक सीमित करते हुए पहला विकल्प बनकर सामने आ रही है. भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति इसका एक ताजा तरीन उदाहरण है. डिफेंस एक्सपर्ट मयंक गोयल बताते हैं कि ड्रोन तकनीक एक ऐसी तकनीक है, जिसमें मानव क्षति कम हो जाता है. यह अटैक एक फाइटर जेट के अटैक से काफी सस्ता पड़ता है. एयर फोर्स में यदि फाइटर जेट या फिर पायलट दुश्मन के इलाके में गिर जाए तो तुरंत ही आक्रमणकारी देश को बैक फुट पर आना पड़ता है, लेकिन ड्रोन हमले में यह संभावना लगभग खत्म हो जाती है. वहीं, इसके अलावा ड्रोन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंटीग्रेशन के बाद इस ड्रोन की क्षमता काफी ज्यादा बढ़ जाती है. जिससे यह और ज्यादा घातक हो सकता है. क्योंकि, इसमें टारगेट को देखना उसे समझना और बेहतर निशाना साधने की समझ आ जाती है. इस तरह से अब किसी युद्ध में ड्रोन और एआई हथियार बना हुआ है. कैसा होने जा भविष्य का वॉरफेयर? भविष्य का वॉरफेयर पारंपरिक वार से बिल्कुल अलग होने जा रहा है. यह पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होने जा रहा है. एडवांसमेंट के मोर्चे पर वार अब 'स्मार्ट', 'त्वरित' और 'खुफिया' होने जा रहे हैं. एआई ड्रोन और रोबोट सैनिक निर्णय लेने की क्षमता के साथ युद्ध क्षेत्र में उतरेंगे तो वहीं, ऑटोमेटेड टारगेटिंग सिस्टम खुद लक्ष्य पहचान कर हमला कर सकेंगे. डिफेंस एक्सपर्ट मयंक गोयल कहते हैं कि एआई संचालित साइबर हमले दुश्मन के संचार और बिजली नेटवर्क को पंगु बना सकते हैं. स्वार्म ड्रोन (ड्रोन के झुंड) यानी एक साथ कई छोटे ड्रोन की लहर दुश्मन के रडार को भ्रमित कर हमले को अंजाम दे सकते हैं. यह कम लागत में ज्यादा प्रभाव वाली ये तकनीक वार प्रैक्टिस को पूरी तरह से बदल देगी. डेटा और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले से देश की अर्थव्यवस्था और सेना को ठप किया जा सकता है. वहीं, फेक न्यूज, डीपफेक, और मैनिपुलेट पब्लिक ओपिनियन हथियारों की नई शक्ल बन रहे हैं. वहीं, इसके अलावा भविष्य में थोड़ा दूर ही सही, लेकिन आने वाले समय में स्पेस वॉरफेयर जिसमें सैटेलाइट्स को निशाना बनाने की क्षमता (ASAT–Anti Satellite Weapons) विकसित की जा रही है. डिफेंस एक्सपर्ट मयंक गोयल का कहना है कि अंतरिक्ष में मौजूद जीपीएस, कम्युनिकेशन और जासूसी सैटेलाइट भविष्य के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. वहीं, चीन जैसे देश कुछ हाइपरसोनिक हथियारों को भी विकसित करने में लगा है. इन्हें इंटरसेप्ट करना बहुत कठिन है, ये पारंपरिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर सकते हैं. डिफेंस एक्सपर्ट मयंक गोयल बताते हैं कि वहीं, भविष्य के इस वॉरफेयर का एक घिनौने दौर की भी कल्पना की जा रही है. जिसमें बायोटेक और नैनो युद्ध में जैविक हथियार और जीन एडिटिंग तकनीक से दुश्मन की सेना को नुकसान पहुंचाना संभव हो जाएगा. नैनोबॉट्स को शरीर में प्रवेश कराकर विशिष्ट प्रभाव डाले जा सकते हैं, जो कि अभी रिसर्च स्तर पर है. आज कौन सा देश किस तकनीक पर कर रहा काम? भारत- स्वदेशी स्टील्थ फाइटर और मिसाइल प्रणाली (Advanced Medium Combat Aircraft) भारत का पहला स्वदेशी फिफ्थ जेनरेशन का स्टील्थ फाइटर, जो कि 2025 तक परीक्षण उड़ान के लिए तैयार किया जा रहा है. यह विमान हवा में श्रेष्ठता, ग्राउंड अटैक और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसे मिशनों में सक्षम होगा.

इसके अलावा भारत के राफेल और पाकिस्तान के J-10 का हाल ही में क्षमता देखने को मिला. भारत-पाक के बीच हुए हवाई संघर्ष में भारतीय राफेल एवं पाकिस्तानी J-10 विमानों का आमना-सामना हुआ. जिसमें चीन निर्मित PL-15 और यूरोपीय मीटियोर (Meteor) मिसाइलों की प्रभावशीलता का परीक्षण हुआ. अमेरिका- AI संचालित हथियार और नई मिसाइल प्रणाली AIM-260 JATM: अमेरिका की ओर से विकसित की जा रही नई एयर-टू-एयर मिसाइल है, जो चीन की PL-15 मिसाइल का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई है.

अमेरिका की ओर से विकसित की जा रही नई एयर-टू-एयर मिसाइल है, जो चीन की PL-15 मिसाइल का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई है. AI और ड्रोन तकनीक: अमेरिकी रक्षा कंपनियां जैसे पलांटिर (Palantir) और एन्दुरिल (Anduril), कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कम लागत वाले ड्रोन सिस्टम विकसित कर रही है, जो पारंपरिक हथियार प्रणालियों को प्रतिस्थापित कर सकते हैं. ब्रिटेन- लेजर हथियार और 6 वीं पीढ़ी का फाइटर Dragon Fire लेजर हथियार: ब्रिटेन की ओर से विकसित उच्च शक्ति लेजर हथियार है, जो ड्रोन और मोर्टार जैसे लक्ष्यों को सटीकता से नष्ट कर सकता है. इसकी लागत प्रति फायरिंग मात्र £10 (पाउंड) है. इसे साल 2027 तक सेवा में लाने की योजना है.

