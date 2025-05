ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु में बने ड्रोन ने पाकिस्तान में मचाई तबाही, 'ऑपरेशन सिंदूर' में सेना का करारा जवाब - INDIA SUICIDE DRONES SKY STRIKER

सांकेतिक तस्वीर ( IANS )

Published : May 8, 2025 at 5:21 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 5:31 PM IST

बेंगलुरु: बेंगलुरु स्थित एक औद्योगिक एस्टेट में बने आत्मघाती ड्रोन 'स्काईस्ट्राइकर' ने भारतीय सेना को पाकिस्तान में आतंक के खिलाफ एक निर्णायक जीत दिलाई है. 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत, भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान के भीतर नौ आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, जिसमें बड़ी संख्या में आतंकियों को मार गिराया गया. इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने 'स्काईस्ट्राइकर' जैसे लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम का उपयोग किया, जिसे कामिकेज या आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है. बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय सेना ने लोइटरिंग म्यूनिशन्स को अपने हथियारों के बेड़े में शामिल किया था. बुधवार सुबह 'ऑपरेशन सिंदूर' में इस्तेमाल किए गए 'स्काईस्ट्राइकर' ड्रोन दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर उन पर हमला करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए हैं. इन ड्रोन के अंदर शक्तिशाली वारहेड लगा होता है, जो अपने लक्ष्य को पूरी तरह से तबाह कर देता है. बेंगलुरु का योगदान: सूत्रों के अनुसार, ये घातक ड्रोन बेंगलुरु के एक औद्योगिक एस्टेट में बने हैं. इन्हें अल्फा डिजाइन और इजराइल की एल्बिट सिक्योरिटी सिस्टम्स ने मिलकर तैयार किया है. भारतीय सेना ने 2021 में 100 से अधिक 'स्काईस्ट्राइकर' ड्रोन का ऑर्डर दिया था, जो अब आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण हथियार साबित हो रहे हैं. लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम की खासियत

ये ड्रोन 100 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं.

प्रत्येक ड्रोन स्वायत्त रूप से काम करने में सक्षम है.

ये 5 किलो या 10 किलो तक का वारहेड ले जा सकते हैं.

बिजली से चलने के कारण इनकी आवाज कम होती है, जिससे ये चुपचाप कम ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकते हैं.

ये दुश्मनों से बचने में भी सक्षम हैं. अल्फा डिजाइन के सीएमडी, कर्नल (रिटायर्ड) एचएस शंकर ने 'स्काईस्ट्राइकर' के 'ऑपरेशन सिंदूर' में इस्तेमाल होने की खबरों पर सीधी टिप्पणी करने से इंकार कर दिया, उन्होंने कहा कि ऐसे सवालों के जवाब सरकार ही दे सकती है. हालांकि, उन्होंने यह जरूर कहा कि 'स्काईस्ट्राइकर' एक सस्ता और असरदार हथियार है, जो लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने की क्षमता रखता है। ये ड्रोन सैनिकों और स्पेशल फोर्सेज को सीधी कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे उनकी स्थिति की जानकारी बेहतर होती है और वे दुश्मनों से बच भी सकते हैं. 'बिना पायलट वाला प्लेन': एल्बिट कंपनी 'स्काईस्ट्राइकर' को एक UAS (अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम) के रूप में वर्णित करती है, जो विमान की तरह उड़ता है और मिसाइल की तरह हमला करता है. कंपनी के अनुसार, एक शांत, अदृश्य और अचानक हमलावर के रूप में, 'स्काईस्ट्राइकर' पूरी सटीकता और भरोसे के साथ हमला करता है और आज के युद्ध के मैदान में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ प्रदान करता है. UAS का तात्पर्य बिना पायलट के विमान से है. भारत का बढ़ता ड्रोन शस्त्रागार

भारत ड्रोन तकनीक और क्षमताओं में तेजी से निवेश कर रहा है. स्काईस्ट्राइकर ड्रोन के अलावा, भारत ने कई अन्य ड्रोन भी शामिल किए हैं जैसे नागास्त्र-1: 15 किलोमीटर की रेंज और 1 किलोग्राम के वारहेड वाला एक सामरिक ड्रोन, जिसे विशेष रूप से भारत-चीन सीमा पर उच्च ऊंचाई वाले युद्ध के लिए डिज़ाइन किया गया है.

जेडमोशन ऑटोनॉमस सिस्टम्स: लद्दाख में तीन लोइटरिंग मुनिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो आयातित विकल्पों की तुलना में 40% कम लागत पर उनकी प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है.

टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ALS-50: एक वर्टिकल टेकऑफ़ और लैंडिंग (VTOL) ड्रोन, ने पोखरण में सफल परीक्षण पूरे किए हैं.

न्यूस्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज: युद्ध के मैदान में तैनाती के लिए डिज़ाइन किए गए 100 ड्रोनों का एक झुंड.

नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज 150 किलोग्राम वजन वाले एक गुप्त, लंबी दूरी के लोइटरिंग म्यूनिशन पर भी काम कर रही है, जिसे 6-9 घंटे की धीरज के साथ 900 किमी दूर लक्ष्य पर हमला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है यह भी पढ़ें- पाकिस्तानी हमले की कोशिश नाकाम, भारत ने मार गिराए ड्रोन-मिसाइल, 25 से ज्यादा एयरपोर्ट बंद

Last Updated : May 8, 2025 at 5:31 PM IST