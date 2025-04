ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र: युवक की हत्या करने वाला मौलवी उत्तराखंड से गिरफ्तार, दोनों का ताल्लुक था बिहार से - DRISHYAM STYLE BHIVANDI MURDER

फिल्मी स्टाइल में युवक का खून करने वाला मौलवी उत्तराखंड से गिरफ्तार. ( Etv Bharat )

Published : April 19, 2025 at 10:34 AM IST | Updated : April 19, 2025 at 10:53 AM IST

ठाणे: महाराष्ट्र के भिवंडी में फिल्म दृश्यम 2 में हुई हत्या जैसा अपराध करने वाला मौलवी साढ़े चार साल बाद उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया गया. मृतक और आरोपी दोनों ही बिहार से ताल्लुक रखते थे. अभिनेता अजय देवगन अभिनीत हिंदी फिल्म दृश्यम 2 की तर्ज पर हत्या जैसा अपराध भिवंडी शहर के नवीबस्ती नेहरूनगर इलाके में किया गया. पुलिस जांच में पता चला है कि 17 वर्षीय लड़के की हत्या कर शव को ठिकाने लगाने के लिए दुकान में गाड़ दिया. पुलिस ने आरोपी गुलाम रब्बानी को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने घटनास्थल पर आरोपी द्वारा दफनाए गए कुछ अवशेषों को जब्त कर लिया है. गिरफ्तार मौलवी का नाम गुलाम रब्बानी है, वहीं मारे गए युवक का नाम शोएब शेख था, जिसकी उम्र मात्र 17 साल थी. 7 बहनों के बीच घर का चिराग था शोएब

पुलिस के मुताबिक नवीबस्ती नेहरूनगर इलाके का शोएब शेख अपने परिवार के साथ भिवंडी के नवीबस्ती नेहरूनगर इलाके में रहता था. वो 7 बहनों के बीच घर का इकलौता बेटा था. आरोपी गुलाम रब्बानी उसी इलाके में एक पूजा स्थल में बांगी यानी मौलवी का काम भी करता था. उसकी किराने की एक दुकान भी थी. शोएब 20 नवंबर 2020 को घर से लापता हो गया था. इसको लेकर शहर थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था. आरोपी मौलवी गुलाम रब्बानी उत्तराखंड से गिरफ्तार

जानकारी के मुताबिक घटना के दो साल बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को ये सूचना दी कि शोएब के लापता होने के पीछे मदरसे के मौलवी गुलाम रब्बानी पर शक है. कुछ ने उसके ऊपर हत्या का भी शक जताया था. इसी सिलसिले में भिवंडी शहर पुलिस मौलाना गुलाम रब्बानी को साल 2023 में पूछताछ के लिए थाने ले गई थी. लेकिन उस समय थाने में भीड़ का फायदा उठाकर मौलाना चंपत हो गया था. तब से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी. इसी दौरान सूचना मिलने पर ठाणे क्राइम ब्रांच की संपत्ति शाखा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गोरखनाथ घर्गे की टीम ने आरोपी गुलाब रब्बानी को उत्तराखंड के एक पूजा स्थल से गिरफ्तार कर लिया. उत्तराखंड में विवाद बना मौलवी की गिरफ्तारी की वजह

उसकी गिरफ्तारी इस वजह से हो पाई क्योंकि आरोपी का उत्तराखंड के एक व्यक्ति से झगड़ा हुआ था. उस समय आरोपी ने जान से मारकर जमीन में गाड़ देने की धमकी दी थी. इस पर उत्तराखंड पुलिस ने उसकी गुप्त जांच शुरू की. तभी उत्तराखंड पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी भिवंडी शहर थाने से फरार है.

शोएब के सिर को दुकान में गाड़ने की बात कबूली आरोपी ने

उत्तराखंड पुलिस की सूचना के बाद ठाणे क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी ब्रांच की टीम ने आरोपी को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया. पकड़े जाने के बाद आरोपी ने गहन पूछताछ के बाद शोएब शेख की हत्या की बात कबूल ली. साथ ही ये भी बताया कि शव के कुछ हिस्सों को काटकर सड़क किनारे कूड़े में फेंक दिया था. उसने पुलिस को बताया कि उसने सिर और कुछ हिस्सों को दुकान में गाड़ दिया था. अप्राकृतिक यौन संबंधों का राज छिपाने के किया खून

आरोपी मौलवी के कबूलनामे के बाद वहां सरकारी मजिस्ट्रेट के सामने शव के कुछ अवशेष निकाले गए और फोरेंसिक टीम की मदद से उसे कब्जे में ले लिया गया. जांच में हत्या के पीछे कई चौंकाने वाली वजहें सामने आईं. आरोपी की दुकान में एक नाबालिग लड़का काम करता था. शोएब ने आरोपी को लड़के के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाते हुए देख लिया था. इस राज को दफन करने के लिए आरोपी ने 21 नवंबर 2020 को शोएब को अपनी दुकान पर बुलाकर उसका कत्ल कर दिया. आरोपी मौलवी और मृतक दोनों का ताल्लुक बिहार से

पुलिस जांच में पता चला है कि उसका शव दुकान में ही दबा हुआ था. गौर करें तो आरोपी और मृतक युवक दोनों ही बिहार के एक ही गांव से ताल्लुक रखते थे. आरोपी मौलवी जादूगर के तौर पर भी कुख्यात है. बच्चे की हत्या के बाद उसके माता-पिता ने इसी आरोपी जादूगर से अपने लापता बेटे को खोजने की भी गुहार लगाई थी. उसने तंत्र-मंत्र विद्या करके उनके बेटे को घर वापस लाने का वादा भी किया था. मृतक युवक के रिश्तेदार ने बताया कि उसने अजमेर घुमाने के बहाने पैसे भी ऐंठ लिए थे. पीड़ित पिता ने मांगी आरोपी मौलवी को मौत की सजा

मृतक के परिवार वालों ने बताया कि आरोपी गुलाब रब्बानी हमारे बेटे शोएब के लापता होने के बाद से दो साल से उसी जगह पर रह रहा था. आरोपी मौलवी लगातार हमारे संपर्क में था. लेकिन उसने कभी हत्या की बात कबूल नहीं की. शोएब के पिता रशीद शेख ने मासूम लड़के की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी को सख्त से सख्त मौत की सजा देने की मांग की है. वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कृष्णदेव खराडे ने बताया कि आरोपी फिलहाल भिवंडी सिटी पुलिस स्टेशन की हिरासत में है. उन्होंने बताया कि 19 अप्रैल को उसकी पुलिस हिरासत खत्म होने के कारण उसे फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा. ये भी पढ़ें- नाबालिग पुत्री से दुराचार के बाद हत्या के दोषी पिता को फांसी, 60 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा

