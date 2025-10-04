ETV Bharat / bharat

मुंबई एयरपोर्ट पर DRI ने 79 करोड़ रुपये की कोकीन जब्त की, दो महिला यात्री गिरफ्तार

मुंबई: डीआरआई मुंबई ने एक बड़े ड्रग तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है. खुफिया विभाग को मिली जानकारी के बाद मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 79 करोड़ रुपये की कोकीन जब्त की गई. इस मामले में दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है. अधिकारियों ने बताया कि यह प्रतिबंधित सामग्री उनके बैग के अंदर खिलौनों के पैकेट में छिपाई गई थी. क्या है मामला - डीआरआई मुंबई की क्षेत्रीय इकाई ने बैंकॉक से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची दो महिला यात्रियों को रोका. उनके सामान की तलाशी के दौरान अधिकारियों ने खिलौनों के पैकेटों के अंदर छिपाए गए सफेद पाउडर जैसे पदार्थ के 22 ईंटनुमा पैकेट बरामद किए. मादक दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों (एनडीपीएस) का पता लगाने वाली किट की मदद से प्रतिबंधित सामग्री का परीक्षण करने के बाद, यह पुष्टि हुई कि यह कोकीन है, जिसका वजन 7.95 किलोग्राम है.