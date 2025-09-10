ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में योग नीति नियमावली ड्राफ्ट जल्द होगी तैयार, सब्सिडी एवं फीस रिम्बर्समेंट के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

'योग निदेशालय' बनाने की कवायद: उत्तराखंड में 21 जून 2025 को योग नीति की अधिसूचना जारी होने के बाद अब योग नीति के संचालन, नियम बनाने एवं लागू करवाने, अनुदान देने और तमाम विभागीय गतिविधियों की निगरानी करने के लिए 'योग निदेशालय' बनाया जाएगा. योग नीति में तमाम महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं. जिसके तहत योग प्रशिक्षक केंद्रों की स्थापना की जाएगी. योगा प्रशिक्षित का रजिस्ट्रेशन और योग संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जाएगा.

हालांकि, आयुष विभाग की ओर से पिछले महीने ही ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया था. जिसे शासन स्तर पर सहमति के लिए भेजा गया था, लेकिन कुछ कमियां होने के चलते शासन की ओर से नियमावली ड्राफ्ट में संशोधन करने की बात कही गई. ऐसे में आयुष विभाग की ओर से नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है. संभावना जताई जा रही है कि अगले एक महीने के भीतर आयुष विभाग नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर लेगा. जिस पर सक्षम स्तर से मंजूरी मिलने के बाद योग नीति नियमावली को लागू कर दिया जाएगा.

अधिसूचना जारी होने के बाद संभावना जताई जा रही थी कि जल्द ही योग नीति धरातल पर उतर जाएगी, लेकिन अभी तक योग नीति धरातल पर नहीं उतर पाई है. जिसकी मुख्य वजह यही है कि अभी तक योग नीति की नियमावली का ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है. देश की पहली योग नीति की अधिसूचना 21 जून 2025 को जारी होने के बाद ही आयुष विभाग ने नियमावली का ड्राफ्ट तैयार करने की कवायद में जुट गई थी.

उत्तराखंड सरकार राज्य को देवभूमि के साथ ही योग और वैलनेस की वैश्विक राजधानी बनाना चाहती है. यही वजह है कि आयुष विभाग ने योग पॉलिसी तैयार की थी. जिस पर 28 मई 2025 को धामी मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई. योग पॉलिसी को मंजूरी मिलने के बाद अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने देश की पहली योग पॉलिसी की अधिसूचना जारी की.

अंतिम चरण में नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया: आयुष विभाग के अनुसार, नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है. योग नीति की नियमावली तैयार होने के बाद उत्तराखंड राज्य में योग नीति लागू हो जाएगी. योग नीति लागू होने के बाद प्रदेश में संचालित सभी योग संस्थाओं को योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाएगा.

रोहित कुमार सोनी, देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने देश की पहली योग नीति की अधिसूचना अंतरराष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून 2025 को जारी कर दी थी. ऐसे में योग नीति को लागू किए जाने को लेकर आयुष विभाग नियमावली तैयार कर रहा है. हालांकि, ढाई महीने का समय बीत जाने के बावजूद अभी तक नियमावली तैयार नहीं हो पाई है.

योग नीति के लक्ष्य (फोटो- ETV Bharat GFX)

इतना ही नहीं योग नीति के तहत योगा को प्रोत्साहित करने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की जाएगी. जिसमें योग एवं ज्ञान केंद्रों को पूंजीगत अनुदान, योग रिसर्च के लिए अनुदान, प्रदेश में मौजूद संसाधनों में योग को बढ़ावा देने और स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जाएगा. साथ ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिलकर योग के क्षेत्र में क्षमता निर्माण किया जाएगा.

उत्तराखंड योग नीति 2025 के तहत निर्धारित लक्ष्य: उत्तराखंड योग नीति 2025 के तहत सरकार ने तमाम लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं. जिसके तहत साल 2030 तक उत्तराखंड में कम से कम 5 नए योग हब स्थापित किए जाएंगे. जिसमें जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी झील और कोलीढेक झील शामिल है. इसके साथ ही मार्च 2026 तक राज्य के सभी आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर में योग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

योग नीति का उद्देश्य (फोटो- ETV Bharat GFX)

समुदाय-आधारित माइंडफुलनेस कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे. जो अलग-अलग आयु, लिंग और वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए जाएंगे. प्रदेश में संचालित सभी योग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा. एक विशेष ऑनलाइन योग प्लेटफार्म शुरू किया जाएगा. योग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रचार अभियान और अंतरराष्ट्रीय योग सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा. साथ ही मार्च 2028 तक 15 से 20 राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ भागीदारी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है.

योग केंद्र खोलने पर सब्सिडी का प्रावधान-

नया योगा केंद्र खोलने पर सरकार 25 से 50 फीसदी तक देगी सब्सिडी.

पर्वतीय क्षेत्रों में योग केंद्र खोलने पर 50 फीसदी अधिकतम 20 लाख की सब्सिडी.

मैदानी क्षेत्रों में योग केंद्र खोलने पर 25 फीसदी अधिकतम 10 लाख की सब्सिडी.

एक साल में 5 करोड़ रुपए तक दी जाएगी सब्सिडी.

योग, ध्यान और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में रिसर्च पर मिलेगा अनुदान.

एक रिसर्च के लिए 10 लाख रुपए तक का मिलेगा अनुदान.

ये सुविधा विश्वविद्यालय, रिसर्च संस्थानों, स्वास्थ्य संगठनों, आयुष संस्थाओं और एनजीओ के लिए होगा.

रिसर्च के लिए कुल एक करोड़ रुपए का अनुदान किया गया है निर्धारित.

सरकार खर्च करेगी करीब 35 करोड़ रुपए: उत्तराखंड सरकार, योग और प्राकृतिक चिकित्सा निदेशालय की स्थापना करेगी, जो योग नीति के संचालन, नियमन, अनुदान वितरण समेत अन्य तमाम गतिविधियों की निगरानी करेगा. निदेशालय में एक निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, योग विशेषज्ञ, रजिस्ट्रार और अन्य आवश्यक स्टाफ शामिल होंगे.

सब्सिडी का प्रावधान (फोटो- ETV Bharat GFX)

निदेशालय का कार्य योग केंद्रों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, योग संस्थानों का रजिस्ट्रेशन और योग प्रमाणन बोर्ड के तहत मान्यता प्राप्त करवाना, योग केंद्रों की रेटिंग प्रणाली बनाना और एमओयू के जरिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना होगा. नीति की समीक्षा और निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय राज्य समिति का गठन किया जाएगा. नीति को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकार अगले 5 सालों में करीब 35 करोड़ रुपए खर्च करेगी.

योग करते लोग (फाइल फोटो- ETV Bharat)

आयुष विभाग के अपर सचिव विजय कुमार जोगदंडे ने दी अहम जानकारी: वहीं, आयुष विभाग के अपर सचिव विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि उत्तराखंड में योग नीति की अधिसूचना जारी कर दी गई है. योग नीति को बेहतर ढंग से लागू किए जाने को लेकर नियमावली तैयार की जा रही है. ऐसे में जल्द ही नियमावली तैयार किए जाने के बाद लागू कर दिया जाएगा.

"योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड की टीम ने हाल ही में उत्तराखंड दौरा किया था. इस दौरान टीम ने उत्तराखंड में योग के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ मुलाकात की थी. ऐसे में आने वाले समय में इस तरह के कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा. जिस कार्यशाला में योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड की ओर से लोगों को योगा ट्रेनिंग, प्रमाण पत्र और रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारियां दी जाएगी. इसके लिए उत्तराखंड सरकार और योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के बीच में एमओयू भी साइन किया जाएगा, जिसकी कार्रवाई चल रही है." - विजय कुमार जोगदंडे, अपर सचिव, आयुष विभाग

उन्होंने बताया कि योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के सदस्यों ने एमओयू करने की बात कही है. ऐसे में प्रस्तावित एमओयू में राज्य में योग के मानकीकरण को बढ़ावा देने और एकरूपता (Uniformity) लाने के लिए समय-समय पर कार्यशाला आयोजित करने का प्रमुख प्रावधान होगा. साथ ही जिन संस्थाओं को प्रमाण पत्र दिया जाएगा या उनका इंस्पेक्शन किया जाएगा, इसमें गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

योगासन में रमे लोग (फाइल फोटो- ETV Bharat)

इतना ही नहीं योग की ट्रेनिंग लेने वाले अभ्यर्थी और मास्टर ट्रेनर को जो फीस रिम्बर्समेंट (Reimbursement) का प्रावधान नीति में रखा गया है. अपर सचिव विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि इसका लाभ देने के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से रजिस्टर्ड होना आवश्यक होगा, इससे संबंधित जानकारी भी दी जाएगी.

"अभी शुरुआती दौर में संस्थाओं को योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से रजिस्ट्रेशन करने के लिए अनिवार्य नहीं किया गया है. फिलहाल, नीति की अधिसूचना जारी होने के बाद से ही स्वैच्छिक आधार पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था रखी गई है. ऐसे में योग नीति के तहत जो लोग कैपिटल सब्सिडी या फीस रिम्बर्समेंट का लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है. वर्तमान समय में गाइडलाइन को तैयार किया जा रहा है. ऐसे में अगले एक महीने की भीतर गाइडलाइन का ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा." - विजय कुमार जोगदंडे, अपर सचिव, आयुष विभाग

वहीं, योगाचार्य विपिन जोशी ने कहा कि 'उत्तराखंड राज्य में जगह-जगह पर योग, ध्यान और साधना केंद्र खुलने चाहिए. साथ ही प्रदेश के गावों का आयुर्वेद ग्राम के रूप में विकास होना चाहिए'. साथ ही कहा कि 'उत्तराखंड सरकार जो योग नीति लेकर आई है, अगर उसे सही ढंग से लागू किया जाता है तो ऐसे में उत्तराखंड की आर्थिक पर इसका बड़ा असर पड़ेगा.'

"उत्तराखंड को योग एंड वैलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए सिर्फ सरकार काम नहीं कर सकती. बल्कि, सरकार के साथ ही योग पेशेवर और स्थानीय लोगों को एक साथ काम करना होगा. तभी योग पॉलिसी न सिर्फ गेम चेंजर साबित होगी. बल्कि, इससे रिवर्स पलायन भी होगा." - विपिन जोशी, योगाचार्य

तमाम लोगों को योग सीख रहे एक योगाचार्य ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कहा कि वर्तमान समय में तमाम इंस्टीट्यूट और कॉलेज हैं, जहां योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. योग को लेकर लोगों में उत्साह और रुचि देखी जा रही है. साल 2014 से 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है. इस दिवस को 174 देश मना रहे हैं.

"बहुत सारे यूरोपीय देश वहां पर योग शिक्षकों की काफी डिमांड है. ऐसे में प्रशिक्षित योग शिक्षक जो यूनिवर्सिटी से निकलकर विदेशों में जाएगा, उसे अन्य देशों को तो लाभ होगा ही साथ ही भारत का भी नाम होगा. ऐसे में एक प्रशिक्षित योग शिक्षक बहुत जरूरी है, जो सर्टिफाइड हो."- योग शिक्षक

ये भी पढ़ें-