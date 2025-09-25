ETV Bharat / bharat

27 साल से गंजम में बच्चों का फ्री में कर रही इलाज डॉ पी सुवर्णा देवी, यूनिसेफ में सलाहकार के रूप में कर चुकी हैं काम

गंजम जिले की वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ पी सुवर्णा देवी पिछले 27 साल से बच्चों का निशुल्क उपचार कर रही हैं.

dr p suvarna
27 साल से गंजम में बच्चों का फ्री में कर रही इलाज डॉ पी सुवर्णा देवी (ETV Bharat)
ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2025 at 6:46 PM IST

भुवनेश्वर: ओडिशा के गंजम जिले की वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ पी सुवर्णा देवी पिछले 27 साल से बच्चों का निशुल्क उपचार कर रही हैं. ओडिशा के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज से बाल रोग विशेषज्ञ के पद से रिटायर होने के बाद उन्होंने गंजम जिले के गोपालपुर के पास एक गांव में वननेस चिल्ड्रन क्लिनिक खोला और बच्चों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान की.

सुवर्णा कहती हैं कि शहर में तो कई बाल रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर उपलब्ध हैं, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर ढूंढना कितना मुश्किल होता है. इसलिए,1998 में अपनी नौकरी से रिटायर होने के बाद उन्होंने गांव में रहकर गरीबों की सेवा करने की योजना बनाई. यह एक ऐसा निर्णय था , जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

उन्होंने एक क्लिनिक खोलकर मासूम बच्चों को मेडिकल सेवाएं प्रदान करने के अपने प्रयासों को जारी रखा. पी सुवर्णा कहती हैं, "पहले मैंने कैंसर वार्ड में और फिर बच्चों के वार्ड में काम करना शुरू किया. मैंने बाल रोग में एमडी की डिग्री के साथ वहां काम किया. बाद में मुझे राज्य के तीन प्रमुख मेडिकल कॉलेजों, बुर्ला, कटक और बरहामपुर में काम करने का अवसर मिला और अंतत मैं 1998 में बरहामपुर मेडिकल कॉलेज से रिटायर हुई."

27 साल से गंजम में बच्चों का फ्री में कर रही इलाज डॉ पी सुवर्णा देवी (ETV Bharat)

शादी के बाद बरहामपुर आईं
बता दें कि वह न केवल बच्चों को चिकित्सा सेवा प्रदान करती हैं, बल्कि गर्भवती माताओं को गर्भावस्था के दौरान अपनी देखभाल करने और प्रसव के बाद मां और बच्चे दोनों के सुरक्षित जीवन को सुनिश्चित करने के तरीके भी बताती हैं. पी. सुवर्णा देवी एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं. उनका घर आंध्र प्रदेश में है. वे शादी के बाद बरहामपुर आ गई थीं.

27 साल से गंजम में बच्चों का फ्री में कर रही इलाज डॉ पी सुवर्णा देवी (ETV Bharat)

बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में काम किया
वहां अपनी स्नातक की शिक्षा पूरी करने के बाद वह कटक, ओडिशा में राज्य सरकार की भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो गईं और बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में काम करना शुरू कर दिया. अपने कार्यकाल में उन्होंने डॉक्टरों और छात्रों को सलाह और मार्गदर्शन देने से कहीं अधिक शोध कार्य किया है. कानपुर, उत्तर प्रदेश में सीएसआईआर फेलोशिप के माध्यम से इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस जैसी बीमारी पर रिसर्च आंकड़े प्रस्तुत किए, और एमकेसीजी में आईसीएमआ द्वारा एक और शोध कार्य किया. रिटायरमेंट के बाद उन्होंने दो-तीन साल तक यूनिसेफ में सलाहकार के रूप में भी काम किया.

उस समय राज्य में नवजात शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक थी. प्रति 1,000 बच्चों पर 88 मौतें होती थीं. इनमें से 60 प्रतिशत जन्म के एक महीने के भीतर ही मर जाते थे, इसलिए नेल्स एनविल्स (नियोनेटल एनविल्स लाइफ सपोर्ट) नामक एक परियोजना शुरू की गई. कुछ बच्चे जन्म के तुरंत बाद सांस नहीं ले पाते.

dr p suvarna devi
डॉ पी सुवर्णा देवी (ETV Bharat)

वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ पी सुवर्णा देवी ने डॉक्टरों और छात्रों को बताया कि जब तक इस संबंध में तत्काल सहायता नहीं दी जाती, तब तक बच्चे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती. उस समय मेडिकल कॉलेज में बाल चिकित्सा को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था.

अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया द्वारा वित्त पोषित एक परियोजना के माध्यम से प्राप्त आठ हजार डॉलर से एक वाहन खरीदा गया और उसके जरिए उन्होंने गंजम और गजपति जिलों के हर गांव में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला मुख्यालय अस्पतालों से यात्रा करके नवजात शिशु देखभाल पर व्यापक प्रशिक्षण और जागरूकता प्रदान की और सुबर्णा देवी ने इसे विदेशों में भी प्रस्तुत किया.

dr p suvarna devi
डॉ पी सुवर्णा देवी (ETV Bharat)

धैरा साथी परी नामक एक किताब लिखी
पहले ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों से ज़्यादा प्रसव दाइयां करती थीं, इसलिए उन्होंने इस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 'धैरा साथी परी' नामक एक किताब लिखी. पी सुवर्णा बताती हैं कि इस किताब के जरिए सरकार के प्रयासों और उनके अपने संदेश से शिशु मृत्यु दर में काफी कमी आई है.

dr p suvarna devi
डॉ पी सुवर्णा देवी (ETV Bharat)

वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ कहती हैं, "मुझे अपने काम से प्यार है. इसलिए मैं मुफ़्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती हूं. एक ओर, मुझे अपने कर्तव्य से अच्छा लगता है, और दूसरी ओर, चूंकि मुझे सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन मिलती है, इसलिए मुझे मरीज़ों की सेवा के लिए पैसे नहीं मांगने पड़ते. मेरे पति का एक साल पहले निधन हो गया. मेरे दोनों बेटे नौकरी करते हैं. मुझे लगता है कि मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है और मुझे ऐसी मुफ़्त सेवा प्रदान करने में संतुष्टि मिलती है."

