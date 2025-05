ETV Bharat / bharat

नई दिल्ली: सच्चे मन से समाज सेवा और लोगों की बेहतरी के काम में लगे लोगों की ख्याति की गूंज देश नहीं विदेशों तक भी सुनाई देती है. ऐसा ही काम कर दिखाया है दिल्ली के रहने वाले डॉक्टर नेम सिंह ने. दरअसल, डॉक्टर नेम सिंह को मानव अधिकारों के लिए काम करने के लिए अमेरिका में सम्मानित किया जाएगा. इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स आर्गेनाइजेशन (आईएचआरओ) के अध्यक्ष डॉ. नेम सिंह प्रेमी अमेरिका के 7वें डब्ल्यूसीएच रॉयल समिट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. उन्हें विश्व में मानवाधिकार अभियानों पर विशिष्ट कार्य करने के लिए मानवाधिकार नायक का सम्मान दिया जायेगा. डॉ.नेम सिंह ने 2009 में आईएचआरओ की स्थापना की : सम्मान प्राप्त करने से पहले उन्होंने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने आईएचआरओ की स्थापना 2009 में की थी और उसके बाद से उनकी मानव अधिकारों के लिए काम करने की यात्रा शुरू हुई. उन्होंने बताया कि उन्हें कॉलेज स्तर से ही मानव अधिकारों के लिए काम करने की इच्छा होती थी. इसी के चलते आईएचआरओ की स्थापना हुई जिसमें काफी लोगों ने सहयोग दिया और उसके बाद सभी लोगों के सहयोग और मार्गदर्शन से आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं. डॉ. नेम सिंह ने 2009 में आईएचआरओ की स्थापना की (ETV BHARAT) आईएचआरओ के महासचिव जीके बंसल का जताया आभार : उन्होंने बताया कि आईएचआरओ की इस यात्रा में और इस अवार्ड के लिए चुने जाने तक की यात्रा में आईएचआरओ के महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता जी के बंसल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. इसके अलावा और भी कई लोग इस यात्रा के मील के पत्थर रहे हैं. प्रेमी ने कहा कि मैं इन सबका आभार प्रकट करता हूं. कई इंटरनेशनल मामलों को सुलझाने में निभाई भूमिका (ETV BHARAT) कई इंटरनेशनल मामलों को सुलझाने में निभाई भूमिका : दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में रहने वाले नेम सिंह प्रेमी ने कहा कि चाहे हूती विद्रोहियों द्वारा हमारे लोगों को समुद्र से अपहरण कर लेने का मामला हो चाहे शारजहां में जहां 17 भारतीयों को मौत की सजा मिलने का मामला हो चाहे लीबिया में 400 लोगों के पासपोर्ट जब्त होने का मामला हो और भी कई विदेशी मामले हो हमने अपने संगठन के माध्यम से लोगों की मदद की. लीबिया में 400 भारतीयों के पासपोर्ट जब्त होने के बाद हमने अभियान चलाया और उनकी वतन वापसी सुनिश्चित की थी. इसके साथ ही मौत की सजा से भी लोगों को बचाया और हूती विद्रोहियों से भी बचाया.

