खुशखबरी! केंद्रीय कर्मचारियों को अब समय पर मिलेंगे सारे लाभ, नए दिशानिर्देश जारी

केंद्र सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने नए दिशानिर्देशों की घोषणा की, जिससे सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा.

DPPW new guidelines to ensure timely retirement benefits for central govt employees Pension Mitra
खुशखबरी! केंद्रीय कर्मचारियों को अब समय पर मिलेंगे सारे लाभ, नए दिशानिर्देश जारी (File Photo)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 11, 2025 at 2:03 PM IST

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, जो इस साल या आने वाले कुछ महीनों रिटायर्ड होने जा रहे हैं. दरअसल, सरकार ने अपने कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. अब रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को बिना देरी के सभी लाभ प्राप्त होंगे.

केंद्र सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DPPW) ने 10 अक्टूबर, 2025 को नए दिशानिर्देशों की घोषणा की. दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक सेवानिवृत्त कर्मचारी को उनके कार्यालय प्रमुख द्वारा एक कल्याण अधिकारी, जिसे पेंशन मित्र (Pension Mitra) भी कहा जाता है, नियुक्त किया जाएगा. यह पेंशन मित्र कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के लिए सभी आवश्यक प्रपत्र और प्रक्रियाएं पूरी करने में मदद करेगा. अगर पेंशनभोगी (pensioner) की मृत्यु हो जाती है, तो पेंशन मित्र परिवार को आवश्यक दस्तावेज जमा करने और पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के दावों की पुष्टि करने में भी मदद करेगा.

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अनुसार, इस कदम का मुख्य उद्देश्य मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार लाना और यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का जल्द से जल्द निपटान हो. इनका उद्देश्य केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) के कर्मचारियों के लिए पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) या ई-पीपीओ का समय पर जारी होना भी सुनिश्चित करना है.

पेंशन को लेकर प्रक्रिया में बड़े बदलाव
DPPW ने कहा कि पेंशन भुगतान आदेश (PPOs/e-PPOs) जारी करने में होने वाली देरी को कम करने के लिए प्रक्रिया संबंधी बड़े बदलाव किए गए हैं, जैसे- सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के अनुसार, अब लंबित सतर्कता मंजूरी के कारण पेंशन भुगतान नहीं रोका जा सकता. नए नियमों के अनुसार, सभी मंत्रालयों या विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए सतर्कता मंजूरी (vigilance clearance) सेवानिवृत्ति से कम से कम तीन महीने पहले पूरी हो जाए, क्योंकि वर्तमान नियमों के तहत यह मंजूरी तीन महीने के लिए वैध होती है.

TAGGED:

PENSION MITRACENTRAL GOVT EMPLOYEESDPPW NEW GUIDELINESपेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभागRETIREMENT BENEFITS

