खुशखबरी! केंद्रीय कर्मचारियों को अब समय पर मिलेंगे सारे लाभ, नए दिशानिर्देश जारी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, जो इस साल या आने वाले कुछ महीनों रिटायर्ड होने जा रहे हैं. दरअसल, सरकार ने अपने कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. अब रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को बिना देरी के सभी लाभ प्राप्त होंगे.

केंद्र सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DPPW) ने 10 अक्टूबर, 2025 को नए दिशानिर्देशों की घोषणा की. दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक सेवानिवृत्त कर्मचारी को उनके कार्यालय प्रमुख द्वारा एक कल्याण अधिकारी, जिसे पेंशन मित्र (Pension Mitra) भी कहा जाता है, नियुक्त किया जाएगा. यह पेंशन मित्र कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के लिए सभी आवश्यक प्रपत्र और प्रक्रियाएं पूरी करने में मदद करेगा. अगर पेंशनभोगी (pensioner) की मृत्यु हो जाती है, तो पेंशन मित्र परिवार को आवश्यक दस्तावेज जमा करने और पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के दावों की पुष्टि करने में भी मदद करेगा.

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अनुसार, इस कदम का मुख्य उद्देश्य मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार लाना और यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का जल्द से जल्द निपटान हो. इनका उद्देश्य केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) के कर्मचारियों के लिए पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) या ई-पीपीओ का समय पर जारी होना भी सुनिश्चित करना है.