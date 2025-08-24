ETV Bharat / bharat

पत्नी को जिंदा जलाने के आरोपी पति की हिरासत से भागने की कोशिश, पुलिस की गोली से घायल - DOWRY MURDER ACCUSED ENCOUNTER

ग्रेटर नोएडा का मामला, विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे ससुराल वाले; पिता ने की योगी सरकार से एनकाउंटर की मांग.

महिला को जिंदा जलाने के आरोपी पति ने भागने की कोशिश की, पैर में लगी गोली
महिला को जिंदा जलाने के आरोपी पति ने भागने की कोशिश की, पैर में लगी गोली (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 24, 2025 at 2:02 PM IST

Updated : August 24, 2025 at 2:08 PM IST

5 Min Read

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को बेरहमी से पीटने के बाद पेट्रोल डालकर जला दिया गया था. आरोपी पति का एनकाउंटर किया गया है. आरोपी के पैर में गोली लगी है. बताया जा रहा है कि हिरासत से भागने की कोशिश में आरोपी पति का एनकाउंटर किया गया है.

वहीं, आरोपी विपिन भाटी ने कहा, "मुझे कोई पछतावा नहीं है. मैंने उसे नहीं मारा है. वह खुद मर गई. पति-पत्नी में अक्सर झगड़े होते रहते हैं, यह बहुत आम बात है." इससे पहले मृतका के पिता भिकारी सिंह ने बताया था कि उनकी बेटी की शादी दिसंबर 2016 में सिरसा गांव में रहने वाले एक व्यक्ति से से हुई थी. शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी और अन्य सामान दिया गया था, लेकिन ससुराल वाले लोग 35 लाख रुपए की मांग करने लगे. इसके लिए बेटी को प्रताड़ित करते थे. पिता ने यह भी बताया कि उनकी मांग पूरी करने के लिए एक बाइक और दे दी, लेकिन प्रताड़ना का सिलसिला जारी रहा.

महिला के पिता की ये है मांग

पिता का ये भी कहना है कि कई बार पंचायत कर समझौता किया लेकिन आरोपियों ने समझौते को नहीं माना. पिता भिकारी सिंह ने योगी सरकार से मांग की थी कि मुझे आरोपी का एनकाउंटर चाहिए. योगी सरकार में छोटे से लुटेरे को गोली मार दी जाती है यहां तो मेरी बेटी की हत्या हुई है. मकान को भी बुलडोजर से ध्वस्त किया जाना चाहिए.

पीड़िता के पिता कहते हैं, "मेरी बड़ी बेटी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि क्या हुआ है. हम अस्पताल पहुँचे. ये लोग उसे आग लगाकर भाग गए थे. उनके पड़ोसी उसे फोर्टिस अस्पताल ले गए. जब ​​हम पहुँचे तो वह 70% जल चुकी थी. उन्होंने इलाज में असमर्थता जताते हुए हमें सफ़दरजंग अस्पताल रेफर कर दिया. हमने एम्बुलेंस बुक की और उसे सफ़दरजंग अस्पताल ले गए, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया. इन दरिंदों ने किसी की बेटी के साथ ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा. उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि हमने उसे कैसे पढ़ाया-लिखाया और उसकी शादी कैसे करवाई. क्या उन्हें किसी की बेटी को आग लगाते हुए दर्द नहीं हुआ? उन्हें फाँसी होनी चाहिए.''

पिता ने योगी सरकार से की थी एनकाउंटर की मांग (ETV Bharat)

पीड़िता के पिता ने आगे कहा, ''उसकी सास ने उस पर मिट्टी का तेल डाला और उसके पति ने उसे आग लगा दी. वे दहेज मांगते रहे, अब उनकी माँगें पूरी हो गई हैं. मैंने अभी-अभी अपनी बेटी की शादी रीति-रिवाज़ से की है. अब जब मेरी बेटी मर चुकी है, तो उनकी दहेज की माँगें पूरी हो गई हैं. उन्होंने कार माँगी और इसके लिए मेरी बेटी को प्रताड़ित किया. वह इंसान न तो इंसान है और न ही इंसान, वह तो कसाई है. हम एक बार उसे इसी घरेलू कलह के कारण घर लाए थे. हिंसा तो हुई, लेकिन सामाजिक दबाव के चलते वे आए और उसे दोबारा ऐसा न करने का वादा करके वापस ले गए. अब उन्हें वो मिल गया जो वे चाहते थे. मेरी दोनों बेटियों की शादी एक ही परिवार में हुई थी. मेरे पोते ने भी सबको बताया है कि कैसे और क्या हुआ."

आरोपी पति गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज (ETV Bharat)

''मुझे इनका एनकाउंटर चाहिए. योगी सरकार में छोटे-छोटे से लुटेरों को गोली मार दी जाती है और एनकाउंटर कर दिया जाता है. यहां तो मेरी बेटी की हत्या हुई है. यह लोग उसे हर बार टॉर्चर करते थे. दहेज की मांग करते थे. योगी सरकार से मुझे इनका एनकाउंटर चाहिए. पुलिस चोरों के पैरों में गोली मार सकती है. उनके मकान को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाना चाहिए.''- भिखारी सिंह, मृतका के पिता

आरोपी पति गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज: ग्रेटर नोएडा के एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार का कहना है कि 21 अगस्त की रात एक निजी अस्पताल से थाना कासना में सूचना आई थी, कि एक महिला को भर्ती किया गया है, जो बुरी तरह से झुलस गई है. उसे दिल्ली रेफर किया गया था. इस संबंध में थाना कासना में महिला के ससुरालीजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. महिला की शादी को लगभग आठ वर्ष हो चुके थे. आरोपी पति को हिरासत में लिया गया है. पुलिस टीम का गठन कर अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

ये भी पढ़ें:

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को बेरहमी से पीटने के बाद पेट्रोल डालकर जला दिया गया था. आरोपी पति का एनकाउंटर किया गया है. आरोपी के पैर में गोली लगी है. बताया जा रहा है कि हिरासत से भागने की कोशिश में आरोपी पति का एनकाउंटर किया गया है.

वहीं, आरोपी विपिन भाटी ने कहा, "मुझे कोई पछतावा नहीं है. मैंने उसे नहीं मारा है. वह खुद मर गई. पति-पत्नी में अक्सर झगड़े होते रहते हैं, यह बहुत आम बात है." इससे पहले मृतका के पिता भिकारी सिंह ने बताया था कि उनकी बेटी की शादी दिसंबर 2016 में सिरसा गांव में रहने वाले एक व्यक्ति से से हुई थी. शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी और अन्य सामान दिया गया था, लेकिन ससुराल वाले लोग 35 लाख रुपए की मांग करने लगे. इसके लिए बेटी को प्रताड़ित करते थे. पिता ने यह भी बताया कि उनकी मांग पूरी करने के लिए एक बाइक और दे दी, लेकिन प्रताड़ना का सिलसिला जारी रहा.

महिला के पिता की ये है मांग

पिता का ये भी कहना है कि कई बार पंचायत कर समझौता किया लेकिन आरोपियों ने समझौते को नहीं माना. पिता भिकारी सिंह ने योगी सरकार से मांग की थी कि मुझे आरोपी का एनकाउंटर चाहिए. योगी सरकार में छोटे से लुटेरे को गोली मार दी जाती है यहां तो मेरी बेटी की हत्या हुई है. मकान को भी बुलडोजर से ध्वस्त किया जाना चाहिए.

पीड़िता के पिता कहते हैं, "मेरी बड़ी बेटी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि क्या हुआ है. हम अस्पताल पहुँचे. ये लोग उसे आग लगाकर भाग गए थे. उनके पड़ोसी उसे फोर्टिस अस्पताल ले गए. जब ​​हम पहुँचे तो वह 70% जल चुकी थी. उन्होंने इलाज में असमर्थता जताते हुए हमें सफ़दरजंग अस्पताल रेफर कर दिया. हमने एम्बुलेंस बुक की और उसे सफ़दरजंग अस्पताल ले गए, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया. इन दरिंदों ने किसी की बेटी के साथ ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा. उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि हमने उसे कैसे पढ़ाया-लिखाया और उसकी शादी कैसे करवाई. क्या उन्हें किसी की बेटी को आग लगाते हुए दर्द नहीं हुआ? उन्हें फाँसी होनी चाहिए.''

पिता ने योगी सरकार से की थी एनकाउंटर की मांग (ETV Bharat)

पीड़िता के पिता ने आगे कहा, ''उसकी सास ने उस पर मिट्टी का तेल डाला और उसके पति ने उसे आग लगा दी. वे दहेज मांगते रहे, अब उनकी माँगें पूरी हो गई हैं. मैंने अभी-अभी अपनी बेटी की शादी रीति-रिवाज़ से की है. अब जब मेरी बेटी मर चुकी है, तो उनकी दहेज की माँगें पूरी हो गई हैं. उन्होंने कार माँगी और इसके लिए मेरी बेटी को प्रताड़ित किया. वह इंसान न तो इंसान है और न ही इंसान, वह तो कसाई है. हम एक बार उसे इसी घरेलू कलह के कारण घर लाए थे. हिंसा तो हुई, लेकिन सामाजिक दबाव के चलते वे आए और उसे दोबारा ऐसा न करने का वादा करके वापस ले गए. अब उन्हें वो मिल गया जो वे चाहते थे. मेरी दोनों बेटियों की शादी एक ही परिवार में हुई थी. मेरे पोते ने भी सबको बताया है कि कैसे और क्या हुआ."

आरोपी पति गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज (ETV Bharat)

''मुझे इनका एनकाउंटर चाहिए. योगी सरकार में छोटे-छोटे से लुटेरों को गोली मार दी जाती है और एनकाउंटर कर दिया जाता है. यहां तो मेरी बेटी की हत्या हुई है. यह लोग उसे हर बार टॉर्चर करते थे. दहेज की मांग करते थे. योगी सरकार से मुझे इनका एनकाउंटर चाहिए. पुलिस चोरों के पैरों में गोली मार सकती है. उनके मकान को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाना चाहिए.''- भिखारी सिंह, मृतका के पिता

आरोपी पति गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज: ग्रेटर नोएडा के एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार का कहना है कि 21 अगस्त की रात एक निजी अस्पताल से थाना कासना में सूचना आई थी, कि एक महिला को भर्ती किया गया है, जो बुरी तरह से झुलस गई है. उसे दिल्ली रेफर किया गया था. इस संबंध में थाना कासना में महिला के ससुरालीजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. महिला की शादी को लगभग आठ वर्ष हो चुके थे. आरोपी पति को हिरासत में लिया गया है. पुलिस टीम का गठन कर अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

ये भी पढ़ें:

Last Updated : August 24, 2025 at 2:08 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

NOIDA DOWRY MURDER CASEDOWRY CASES IN DELHI NCRWOMAN BURN DEATH IN NOIDAनोएडा में महिला को जलायाDOWRY MURDER ACCUSED ENCOUNTER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अनिल अंबानी को डबल झटका! SBI के बाद BOI ने भी RCom को बताया ‘फ्रॉड’

इजराइली सैनिकों की गोलीबारी में गाजा में 51 लोगों की मौत: रिपोर्ट

सितंबर में लॉन्च होने वाली है Citroen Basalt X, ब्लैक फिनिश के साथ मिलेगा बेहतरीन डिजाइन

78 साल का इंतजार खत्म, अब भारतीय रेलवे से जुड़ेगा मिजोरम, पीएम मोदी करेंगे बैराबी–सैरांग लाइन का उद्घाटन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.