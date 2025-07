ETV Bharat / bharat

दिल्ली के लाजपत नगर में डबल मर्डर, मां-बेटे की एक साथ हत्या - MOTHER AND SON MURDERED IN DELHI

दिल्ली में मां-बेटे की हत्या ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के लाजपत नगर-1 इलाके में एक महिला रुचिका (42) और उसके बेटे (14) के शव को उनके घर से बरामद किया गया है. मामले में संदिग्ध घरेलू सहायक को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना के बारे में डीसीपी साउथ ईस्ट, हेमंत तिवारी ने बताया कि बुधवार रात 9:43 बजे लाजपत नगर-1 से कुलदीप (44) से पीसीआर कॉल मिली थी. कॉल के दौरान उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी और बेटा उनके कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं, दरवाजा बंद है और गेट और सीढ़ियों पर खून के धब्बे हैं. पुलिस मौके पर पहुंची और गेट खोला गया, जहां का दृश्य भयावह था. पुलिस ने वहां से महिला और किशोर के शव बरामद किए. मृतकों की पहचान रुचिका सेवानी (उम्र 42 वर्ष) और 14 वर्षीय किशोर के रूप में की गई है. जिस मकान में हुई वारदात (etv b harat) उन्होंने आगे बताया, रुचिका अपने पति कुलदीप के साथ लाजपत नगर मार्केट में एक गारमेंट शॉप चलाती थीं, जबकि किशोर 10वीं कक्षा का छात्र का था. मुख्य आरोपी मुकेश (24) को फरार होने के दौरान पकड़ लिया गया है. वह गारमेंट शॉप में ड्राइवर/शॉप हेल्पर के रूप में काम करता है.

