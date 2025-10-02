25 नवंबर को बंद होंगे बदरीनाथ धाम के कपाट, जानें चारों धामों के कपाट बंद होने की तिथि
बदरीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 2, 2025 at 1:05 PM IST|
Updated : October 2, 2025 at 1:17 PM IST
देहरादून/बदरीनाथ: उत्तराखंड चारधाम यात्रा का दूसरा चरण जारी है. 15 सितंबर से शुरू हुआ दूसरा चरण नवंबर माह तक जारी रहता है. ऐसे में अब चारों धामों के कपाट बंद होनी की तिथि की घोषणा भी होने लगी है. गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के बाद अब बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि की घोषणा भी हो चुकी है. धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद होंगे.
आज 2 अक्टूबर दशहरा पर्व पर बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि की घोषणा हुई. बदरीनाथ धाम के कपाट मंगलवार 25 नवंबर दोपहर 2:56 बजे शुभ मुहूर्त पर बंद होंगे. इसके अलावा 23 अक्टूबर भैया दूज के पर्व पर बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे. वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट 23 अक्टूबर को दोपहर 12 बजकर 30 मिनट पर शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे. वहीं गंगोत्री धाम के कपाट 6 माह शीतकाल के लिए 22 अक्टूबर को अन्नकूट पर्व पर अभिजीत मूहूर्त में पूर्वाहन 11 बजकर 36 मिनट पर विधिविधान से बंद कर दिए जाएंगे.
भू बैकुंठ श्री बदरीनाथ धाम के कपाट इस वर्ष मंगलवार 25 नवंबर को शाम 2 बजकर 56 मिनट पर बंद होंगे।— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) October 2, 2025
श्री केदारनाथ धाम के 23 अक्टूबर 2025 व द्वितीय केदार श्री मद्महेश्वर जी के कपाट 18 नवंबर तथा तृतीय केदार श्री तुंगनाथ जी के कपाट 6 नवंबर को शीतकाल हेतु बंद होंगे।
वहीं द्वितीय केदार श्री मद्महेश्वर धाम के कपाट 18 नवंबर ब्रह्म मुहूर्त और तृतीय केदार तुंगनाथ धाम जी के कपाट 6 नवंबर को शीतकाल हेतु बंद होंगे.
चारों धामों का शीतकाल प्रवास: वहीं शीतकाल के लिए बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद चमोली के पांडुकेश्वर और जोशीमठ में बदरीविशाल के दर्शन किए जाते हैं. जबकि बाबा केदार शीतकाल में रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ में विराजमान होते हैं. वहीं मां गंगा के दर्शन उनके शीतकालीन प्रवास मुखबा गांव और मां यमुना के दर्शन उनके शीतकालीन प्रवास खरसाली गांव किए जाते हैं.
बता दें कि चारधाम यात्रा 2025 का आगाज 30 अप्रैल को गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से हुई था. इसके बाद 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे. जबकि 4 मई को बदरीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ हेतु खोले गए थे.
गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: 30 अप्रैल 2025 को खुले गंगोत्री धाम के कपाट के बाद 1 अक्टूबर शाम 7 बजे तक 7 लाख 5 हजार 492 श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन कर चुके हैं.
यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: यमुनोत्री धाम के कपाट भी 30 अप्रैल को खुले थे. वहीं 1 अक्टूबर शाम 7 बजे तक 6 लाख 4 हजार 434 श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन कर चुके हैं.
केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु खुले थे. केदारनाथ धाम में अभी तक सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे है. 1 अक्टूबर शाम 7 बजे तक 16 लाख 2 हजार 420 श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं.
बदरीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: बदरीविशाल धाम के कपाट 4 मई को श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु खोले गए थे. 1 अक्टूबर शाम 7 बजे तक 14 लाख 15 हजार 864 श्रद्धालु बदरीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं.
वहीं हेमकुंड साहिब में 2 लाख 67 हजार 664 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. चारों धामों और हेमकुंड साहिब में अभी तक 46 लाख 4 हजार 976 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं.
ये भी पढ़ें: