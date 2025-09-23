ETV Bharat / bharat

मध्य प्रदेश हिरासत में मौत मामला: सुप्रीम कोर्ट की CBI को फटकार, कहा- लाचार होने की दलील मत दो

सीबीआई के वकील ने दलील दी कि पुलिस अधिकारियों को भगोड़ा घोषित कर दिया है और उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए आवेदन दायर किए गए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि सीबीआई द्वारा मामला अपने हाथ में लेने से बहुत पहले से ही पुलिस अधिकारी फरार थे.

न्यायिक हिरासत में बंद मृतक के चाचा की सुरक्षा के बारे में पीठ ने कहा,"अगर गंगाराम पारधी के साथ कोई अप्रिय घटना होती है और हिरासत में दूसरी बार कोई घटना हुई, तो हम आपको नहीं बख्शेंगे. कृपया उनकी न्यायिक हिरासत की निगरानी कर रहे जेल अधिकारियों को सूचित करें...." पीठ ने जोर देकर कहा कि हिरासत में दूसरी मौत नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वह इसे गंभीरता से लेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणियां मृतक की मां द्वारा दायर एक अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई करते हुए कीं, जिसमें इस वर्ष मई में पारित एक आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था, जिसमें घटना के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को एक महीने के भीतर गिरफ़्तार करने का निर्देश दिया गया था.

पीठ ने कहा कि वह बहानेबाजी नहीं सुनना चाहती. आरोपी फरार हैं और उनका पता नहीं चल रहा है, और केंद्रीय एजेंसी से लाचारी का बहाना बनाना बंद करने को कहा. जस्टिस नागरत्ना ने मौखिक रूप से कहा कि फरार होने का मतलब है सुरक्षा.

सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सीबीआई पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार नहीं कर पाई और पूछा, इस आदेश का क्या फायदा? केंद्रीय एजेंसी लाचारी का बहाना क्यों बना रही है?

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मध्य प्रदेश में 24 वर्षीय देवा पारधी की हिरासत में हुई मौत के लिए कथित रूप से जिम्मेदार दो पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार करने में विफल रहने पर सीबीआई की आलोचना की. यह मामला आज जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ के समक्ष आया.

याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ के समक्ष दलील दी कि पुलिस ने मृतक के चाचा के खिलाफ कई मामले दर्ज किए, ताकि उन्हें हिरासत में रखा जा सके और उन्हें धमकाया जा सके. पीठ को बताया गया कि एक पुलिस अधिकारी ने ग्वालियर में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, लेकिन उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है.

दलीलें सुनने के बाद पीठ ने सीबीआई को दोनों पुलिस अधिकारियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उठाए गए कदमों पर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. पीठ ने संकेत दिया कि अगर पुलिस अधिकारियों को दो दिनों के भीतर गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो अवमानना ​​की कार्यवाही जारी नहीं रहेगी. पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को निर्धारित की है.

बता दें कि मई में सु्प्रीम कोर्ट ने देवा की मां और मौसी, हंसुरा बाई और शालिनी पारधी द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया था, जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर 2024 को पारित निर्णय को चुनौती दी गई थी. हाई कोर्ट ने हिरासत में हुई मौत की जांच किसी अन्य जांच एजेंसी को सौंपने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, और हिरासत में हुई यातना के एकमात्र चश्मदीद गवाह, गंगाराम पारधी को जमानत पर रिहा करने का भी निर्देश दिया था.

24 वर्षीय देवा पारधी को उसके चाचा के साथ पुलिस अधिकारियों ने 14 जुलाई, 2024 को उसके विवाह समारोह से जबरन उठा लिया और दावा किया कि वे चोरी के एक मामले में शामिल है. उसके चाचा, गंगाराम पारधी, जो एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी थे, ने बताया कि देवा को एक ऐसे पुलिस थाने में, जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, लगातार हिरासत में यातनाएं दी गईं. उसे रस्सियों से पीटा गया, रस्सी से बांधा गया और छत से उल्टा लटका दिया गया. इतना ही नहीं उसका दम घोंटने की कोशिश में बार-बार पानी डाला गया.

उसके चाचा ने दावा किया कि पुलिस अधिकारी उसमें मौत का डर पैदा करना चाहते थे, ताकि उससे जुर्म कबूल करवाया जा सके और उन्होंने उसे लगभग तीन घंटे तक प्रताड़ित किया. पारधी यह यातना सहन नहीं कर सका और पुलिसकर्मियों के सामने ही दम तोड़ दिया.सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी और उसे तुरंत मामला दर्ज करने और घटना के लिए जिम्मेदार मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को तुरंत गिरफ़्तार करने का निर्देश दिया.

यह भी पढ़ें- सिविल जज भर्ती के लिए 3 साल की प्रैक्टिस की अनिवार्यता खत्म, MP हाईकोर्ट का आदेश रद्द