'आग से मत खेलो...' असम से भेजे गए NRC नोटिसों की CM ममता ने की आलोचना

October 9, 2025

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर केंद्र और चुनाव आयोग को कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने आरोप लगाया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू करने के लिए एक आड़ के तौर पर किया जा रहा है. नादिया जिले के दो निवासियों को असम के अधिकारियों से एनआरसी से संबंधित नोटिस मिलने की हालिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए, ममता ने तीखे स्वर में पूछा कि, असम सरकार किस अधिकार से बंगाल के नागरिकों को एनआरसी नोटिस भेज रही है. उन्हें ऐसा करने का अधिकार किसने दिया है. गुरुवार को राज्य सचिवालय नबन्ना में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग पर एसआईआर अभियान के नाम पर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने और राज्य के अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि, अभी बंगाल में कोई चुनाव नहीं है. फिर भी आयोग ऐसा व्यवहार कर रहा है मानो चुनाव नजदीक है. उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया राजनीति से प्रेरित करार दिया. उन्होंने कहा कि, एसआईआर के नाम पर वे मतदाता सूची से नाम हटाने और पिछले दरवाजे से एनआरसी को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं.