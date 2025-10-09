ETV Bharat / bharat

'आग से मत खेलो...' असम से भेजे गए NRC नोटिसों की CM ममता ने की आलोचना

एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा.

Mamata Banerjee
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 9, 2025 at 9:07 PM IST

3 Min Read
कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर केंद्र और चुनाव आयोग को कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने आरोप लगाया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू करने के लिए एक आड़ के तौर पर किया जा रहा है.

नादिया जिले के दो निवासियों को असम के अधिकारियों से एनआरसी से संबंधित नोटिस मिलने की हालिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए, ममता ने तीखे स्वर में पूछा कि, असम सरकार किस अधिकार से बंगाल के नागरिकों को एनआरसी नोटिस भेज रही है. उन्हें ऐसा करने का अधिकार किसने दिया है.

गुरुवार को राज्य सचिवालय नबन्ना में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग पर एसआईआर अभियान के नाम पर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने और राज्य के अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा कि, अभी बंगाल में कोई चुनाव नहीं है. फिर भी आयोग ऐसा व्यवहार कर रहा है मानो चुनाव नजदीक है. उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया राजनीति से प्रेरित करार दिया. उन्होंने कहा कि, एसआईआर के नाम पर वे मतदाता सूची से नाम हटाने और पिछले दरवाजे से एनआरसी को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं.

ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि, चुनाव आयोग के अधिकारी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गुप्त बैठकें कर रहे हैं और राज्य सरकार को इस प्रक्रिया से बाहर रख रहे हैं. हाल ही में कोलाघाट में पूर्व मेदिनीपुर, बांकुड़ा और झाड़ग्राम के अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं. ममता ने कहा कि, वह सही समय पर बोलेंगी. लेकिन बीएलओ को बुलाकर धमकाया क्यों जा रहा है. उन्होंने सवाल किया, जिला अधिकारियों पर जल्दबाजी में कार्रवाई करने का दबाव क्यों डाला जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का 'राजनीतिक भगवाकरण' करने और मतदाता सूची में हेराफेरी करने की कोशिश कर रही है. ममता ने केंद्रीय मंत्री और बनगांव के सांसद शांतनु ठाकुर पर भी तीखा हमला किया, जिन्होंने हाल ही में दावा किया था कि, '1.5 करोड़ रोहिंग्याओं के नाम हटा दिए जाएंगे.' उनकी टिप्पणी की निंदा करते हुए, उन्होंने कहा कि, एसआईआर प्रक्रिया अभी शुरू भी नहीं हुई है.

उन्होंने कहा कि, एक केंद्रीय मंत्री कैसे घोषित कर सकता है कि किसे बाहर रखा जाएगा. क्या उन्हें लगता है कि बंगाल इस आदेश को मान लेगा. उन्होंने कहा कि, भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को धोखा दे रही है.

MAMATA BANERJEENRC NOTICESMAMATA BANERJEE TARGETS BJPWEST BENGALMAMATA BANERJEE TARGETS BJP

