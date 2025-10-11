ETV Bharat / bharat

''कानून का डर नहीं, न्याय पर भरोसा रखें''; पूर्व CJI संजीव खन्ना का साइबर अपराधों पर बड़ा संदेश

‘विकसित भारत-2047’ को साकार करने के लिए वित्तीय अपराधों से निपटने की रणनीतियों, शासन ढांचों और नैतिक जिम्मेदारियों पर चर्चा हुई.

''कानून का डर नहीं, न्याय पर भरोसा रखें''- पूर्व CJI संजीव खन्ना
''कानून का डर नहीं, न्याय पर भरोसा रखें''- पूर्व CJI संजीव खन्ना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 11, 2025 at 3:12 PM IST

नई दिल्ली: देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना ने कहा है कि लोगों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखना चाहिए. आज के दौर में साइबर अपराधी इसी भय का फायदा उठाकर ठगी की जा रही है, इसलिए लोगों को सजग और आत्मविश्वासी बनना होगा. उन्होंने दिल्ली में आयोजित 'सफेदपोश अपराध' विषय पर हुए राष्ट्रिय सम्मेलन में यह बात कहीं. इस सम्मेलन का आयोजन तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम (TPF) की ओर से किया गया.

सम्मेलन में ‘विकसित भारत-2047’ के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए वित्तीय अपराधों से निपटने की रणनीतियों, शासन ढांचों और नैतिक जिम्मेदारियों पर चर्चा हुई. सम्मेलन में अ हैंडबुक ऑफ टीपीएफ: दायित्व का भी विमोचन हुआ.

कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा, ''कानून प्रवर्तन एजेंसी के पास जाना कोई अपराध नहीं है, बल्कि यह लोगों की जिम्मेदारी का हिस्सा है, लेकिन दुर्भाग्य से आज भी कई लोग पुलिस या जांच एजेंसियों से संपर्क करने से डरते हैं. इसी डर का दुरुपयोग साइबर अपराधी करते हैं. वह आपको डिजिटल रूप से गिरफ़्तार कर या मुकदमा दर्ज करने की धमकी देकर ठगी करते हैं.''

पूर्व CJI संजीव खन्ना ने साइबर अपराधों पर दिया बड़ा संदेश (ETV Bharat)

पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने एक हालिया मामले का ज़िक्र करते हुए बताया कि भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक को साइबर ठगों ने ‘प्रवर्तन अधिकारी’ बनकर कॉल किया और कहा कि उसके नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है. घबराए पीड़ित ने अपनी निजी जानकारी साझा कर दी, जिससे उसके खाते से लाखों रुपये गायब हो गए. उन्होंने कहा अगर पीड़ित ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया होता तो शायद अपराधी पकड़े जाते.

''किसी भी संदिग्ध कॉल या ईमेल पर भरोसा न करें, तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या स्थानीय पुलिस को सूचना दें. असली प्रवर्तन एजेंसियां कभी भी फोन या व्हाट्सऐप के जरिए पैसे या व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगती. तकनीक ने समाज को सशक्त किया है, लेकिन अपराधियों को भी नए रास्ते दिए हैं. इसलिए लोगों को डिजिटल रूप से सशक्त और कानूनी रूप से जागरूक होना ही इस चुनौती से निपटने का सबसे बड़ा हथियार है.'' -संजीव खन्ना, पूर्व मुख्य न्यायाधीश

समाज के साथ बदल रहा है सफेदपोश अपराध: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान ने कहा, ''सफेदपोश अपराध कोई नई बात नहीं है, यह बहुत पुराना है. समाज के बढ़ने के साथ इसका रूप बदलता गया है. पहले लोग हिंसक अपराध करते थे, लेकिन अब शिक्षित और परिष्कृत लोग बिना हिंसा किए पैसों में गड़बड़ी या धोखाधड़ी कर भी समाज को नुकसान पहुंचा देते हैं.''

आशीष चौहान ने ये भी बताया कि शकुनि द्वारा पासे में हेराफेरी भी एक तरह का सफेदपोश अपराध था. आज यह अपराध तकनीक के जरिए जैसे बैंक खाते से थोड़ा-थोड़ा रुपए निकाल कर, पेट्रोल में मिलावट कर या फर्जी वेबसाइट से लोगों को ठग रहे हैं. उन्होंने एक उदाहरण दिया कि उनके नाम से एक नकली वीडियो बनाकर लोगों से निवेश के नाम पर पैसे ठगे गए. अब अपराध हिंसा से ज्यादा पैसों से जुड़े होते हैं, इसलिए लोग सतर्क रहें और तकनीक के साथ नैतिकता भी बनाए रखें.

''कानून का डर नहीं, न्याय पर भरोसा रखें''; पूर्व CJI का साइबर अपराधों पर बड़ा संदेश (ETV Bharat)

स्वास्थ्य क्षेत्र में सफेदपोश अपराध: विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक एमेरिटस डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा, ''सफेदपोश अपराध केवल वित्तीय धोखाधड़ी तक सीमित नहीं है, इसका स्वास्थ्य क्षेत्र से भी गहरा संबंध है. उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं में धोखाधड़ी, झूठे बीमा दावे, नकली दवाइयां और अनैतिक क्लिनिकल परीक्षण आम हैं. उन्होंने बताया कि घटिया स्वास्थ्य सेवाएं भी एक प्रकार की धोखाधड़ी हैं, क्योंकि यह जीवन के अधिकार का उल्लंघन करती हैं.

डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह ने बताया कि एक अध्ययन के अनुसार, खराब गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं के कारण हर साल दुनिया भर में लगभग 86 लाख मौतें होती हैं, जिनमें से 16 लाख मौतें अकेले भारत में होती हैं. उन्होंने कहा कि भारत में 2020 में दर्ज 45% मौतें उन लोगों की थी, जिन्हें मृत्यु के समय कोई चिकित्सा सुविधा नहीं मिली. जेब से होने वाला खर्च बहुत अधिक होने के कारण गरीब परिवार आर्थिक रूप से और कमजोर हो जाते हैं. उन्होंने ज़ोर दिया कि लोगों को अपने स्वास्थ्य अधिकारों के प्रति जागरूक करना और प्रभावी नियामक व्यवस्था लागू करना बेहद जरूरी है.

