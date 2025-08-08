नई दिल्ली: यूक्रेन विवाद को लेकर रूस पर दबाव बनाने की अमेरिका की नई कोशिशों के निशाने पर अचानक भारत आ गया है. 6 अगस्त को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात पर अमेरिकी टैरिफ को मौजूदा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की घोषणा की, जिसमें नई दिल्ली के रूसी तेल की निरंतर खरीद का हवाला दिया गया. भारत ने पलटवार करते हुए कहा कि यह कदम अनुचित है.

डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर लगाए गए इस दंड का उद्देश्य मॉस्को की तेल आय को कम करना और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्धविराम की ओर धकेलना है. ये बढ़े हुए टैरिफ 27 अगस्त से प्रभावी होंगे. गुरुवार को की गई एक नई टिप्पणी में ट्रंप ने टैरिफ के मुद्दे के सुलझने तक भारत के साथ व्यापार वार्ता की संभावना से इनकार किया है.

ओवल ऑफिस में ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद उन्हें भारत के साथ व्यापार वार्ता में वृद्धि की उम्मीद है तो उन्होंने कहा, "नहीं, जब तक हम इसे सुलझा नहीं लेते तब तक नहीं." उनसे पूछा गया था कि क्या भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद उन्हें भारत के साथ व्यापार वार्ता में वृद्धि की उम्मीद है.

भारत और अमेरिका के बीच मौजूदा स्थिति पर प्रमुख भारतीय-अमेरिकी वकील रवि बत्रा ने कहा कि ट्रंप के टैरिफ के बीच बहुत कुछ दांव पर लगा है.

भारत के लिए आगे क्या है?

भारत के विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव दम्मू रवि ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा कि अमेरिकी टैरिफ वृद्धि में तर्क का अभाव है. उन्होंने कहा, "यह एक अस्थायी विचलन है, एक अस्थायी समस्या है जिसका देश सामना करेगा, लेकिन समय के साथ हमें विश्वास है कि दुनिया इसका समाधान खोज लेगी." उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भारत अपनी वैश्विक साझेदारियों को रीबैलेंस करने का प्रयास कर सकता है.

प्रधानमंत्री मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति के बीच बातचीत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा ने गुरुवार रात फोन पर आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की. इस दौरान लैटिन अमेरिकी राष्ट्र के नेता ने डोनाल्ड ट्रंप के लगाए गए टैक्स से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों के लिए योजनाएं तैयार कीं.

ब्राजील ने अपने बयान में कहा कि वह और भारत ट्रंप के टैक्स से सबसे ज्यादा प्रभावित देश हैं और उन्हें मौजूदा स्थिति की चुनौतियों का समाधान करने की जरूरत है. दम्मू रवि ने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा, "समान विचारधारा वाले देश ऐसे सहयोग और आर्थिक जुड़ाव की तलाश करेंगे जो सभी पक्षों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी हो."

पुतिन ने गुरुवार को क्रेमलिन में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल के साथ बातचीत की. रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी RIA ने बताया कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया. विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर के पूर्व निर्धारित रूस दौरे पर आने की उम्मीद है. मोदी इस साल के अंत में भारत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मेजबानी कर सकते हैं.

प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा

मोदी सात वर्षों में अपनी पहली चीन यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, जो वाशिंगटन के साथ बढ़ते तनाव के बीच संभावित कूटनीतिक पुनर्संयोजन का संकेत है. नई दिल्ली स्थित अधिकारियों ने ब्लूमबर्ग को बताया कि मोदी बीजिंग के नेतृत्व वाले क्षेत्रीय सुरक्षा समूह - शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे.

SCO शिखर सम्मेलन 31 अगस्त और एक सितंबर को तियानजिन में आयोजित होने वाला है. नई दिल्ली में चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने बुधवार को टैरिफ पर मोदी को नैतिक समर्थन दिया. शू ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के एक उद्धरण पर लिखा, "धौंस जमाने वाले को एक इंच दो, तो वह एक मील ले लेगा." वांग यी ने टैरिफ को दूसरे देशों को दबाने के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की निंदा की थी.

प्रधानमंत्री मोदी का किसानों के हितों से समझौता नहीं करने का संकल्प

ट्रंप के टैरिफ संबंधी झटके के बाद अपनी पहली टिप्पणी में मोदी ने गुरुवार को कहा कि वह देश के किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें भारी कीमत क्यों न चुकानी पड़े. नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में मोदी ने कहा, "हमारे लिए, हमारे किसानों का कल्याण सर्वोपरि है." उन्होंने कहा, "भारत अपने किसानों, डेयरी (क्षेत्र) और मछुआरों की भलाई से कभी समझौता नहीं करेगा और मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि मुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.

अमेरिकी आयात कर एक बहुस्तरीय टैरिफ रणनीति का एक हिस्सा हैं, जिसमें सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो, स्टील, एल्युमीनियम, तांबा, लकड़ी और अन्य वस्तुओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा-आधारित क्षेत्रीय टैरिफ शामिल हैं. ट्रंप ने बुधवार को कहा कि माइक्रोचिप शुल्क 100 प्रतिशत तक पहुंच सकता है.

चीन एक अलग टैरिफ ट्रैक पर है और अगर ट्रंप पूर्व युद्धविराम समझौते के विस्तार को मंजूरी नहीं देते हैं, तो 12 अगस्त को टैरिफ में संभावित वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है. उन्होंने कहा है कि वह चीन द्वारा रूसी तेल की खरीद पर अतिरिक्त शुल्क लगा सकते हैं, क्योंकि वह यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए मास्को पर दबाव डालना चाहते हैं.

यह भी पढ़ें- मोदी सरकार आज दे सकती है बड़ी राहत, 30 हजार करोड़ की LPG सब्सिडी का मिलेगा तोहफा!