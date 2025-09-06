EU ने लगाया Google पर अरबों डॉलर का जुर्माना, अब ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन को धमकाया

ETV Bharat / bharat

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को अमेरिकी टेक दिग्गज गूगल पर लगाए गए 3.5 अरब डॉलर के भारी-भरकम जुर्माने के लिए यूरोपीय संघ (ईयू) की तीखी आलोचना की है.

ट्रंप ने गूगल पर ईयू की इस कार्रवाई को पूरी तरह से अनुचित बताया है. साथ ही ये कहा है कि उनका प्रशासन इस 'भेदभावपूर्ण कार्रवाई' को बर्दाश्त नहीं करेगा.

गौर करें तो यूरोपीय आयोग (ईसी) ने शुक्रवार को ऑनलाइन विज्ञापन तकनीक (एडटेक) क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों के लिए गूगल पर जुर्माने की घोषणा की. ईसी के मुताबिक, गूगल, विज्ञापन तकनीक सेवाओं के अपने ऑनलाइन प्रदर्शन को बढ़ावा देकर एडटेक उद्योग में प्रतिस्पर्धा को विकृत करके यूरोपीय संघ के एंटी-ट्रस्ट नियमों का उल्लंघन करता है.

उधर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्रुथ सोशल पर कई पोस्ट में, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जुर्माने की राशि अमेरिकी निवेश और नौकरियों के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए थी. इसे बेहद अनुचित बताते हुए ट्रंप ने कहा कि यह फाइन गूगल और कई अन्य अमेरिकी टेक कंपनियों पर लगाए गए कई अन्य जुर्माने और करों के अतिरिक्त है.

अमेरिकी कंपनियों पर लगाए गए जुर्माने को रद्द करने के लिए 'धारा 301' के तहत कार्यवाही शुरू करने की धमकी देते हुए, ट्रंप ने यह भी बताया कि गूगल ने अतीत में "झूठे दावों और आरोपों" में 13 अरब अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया है. साथ ही यूरोपीय संघ से इस प्रथा को तुरंत रोकने का आग्रह किया.

उन्होंने लिखा, "यूरोप ने आज एक और महान अमेरिकी कंपनी, गूगल पर 3.5 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया है. इससे वह पैसा छीन लिया गया है, जो अमेरिकी निवेश और रोजगार के लिए जाता. यह उन कई अन्य जुर्मानों और करों के अलावा है, जो गूगल और अन्य अमेरिकी तकनीकी कंपनियों पर लगाए गए हैं. यह बहुत ही अनुचित है, और अमेरिकी करदाता इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे! जैसा कि मैंने पहले कहा है, मेरा प्रशासन इन भेदभावपूर्ण कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं करेगा. उदाहरण के लिए, एप्पल को 17 अरब डॉलर का जुर्माना भरने के लिए मजबूर किया गया, जो मेरे विचार से, नहीं लगाया जाना चाहिए था. उन्हें अपना पैसा वापस मिलना चाहिए! हम शानदार और अभूतपूर्व अमेरिकी प्रतिभा के साथ ऐसा नहीं होने दे सकते, और अगर ऐसा हुआ, तो मुझे इन करदाता अमेरिकी कंपनियों पर लगाए जा रहे अनुचित जुर्मानों को रद्द करने के लिए धारा 301 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!"

अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा, "गूगल के बारे में मेरे द्वारा पहले पोस्ट की गई सच्चाई के अलावा, कृपया इस वक्तव्य के माध्यम से यह दर्शाया जाए कि गूगल ने अतीत में झूठे दावों और शुल्कों के रूप में कुल 16.5 बिलियन डॉलर के बराबर 13 बिलियन डॉलर का भुगतान किया है. यह कितना पागलपन है? यूरोपीय संघ को अमेरिकी कंपनियों के विरुद्ध इस व्यवहार को तुरंत रोकना चाहिए!"

ईसी ने गूगल को दिया 60 दिन का समय: गौर करें तो 27 देशों के समूह द्वारा लगाए गए बहु-अरब डॉलर के जुर्माने में गूगल को 60 दिनों के भीतर यूरोपीय आयोग को यह बताने का आदेश दिया गया है कि वह स्व-वरीयता प्रथाओं को कैसे समाप्त करना चाहता है और अपने "हितों के अंतर्निहित टकराव" को समाप्त करने के लिए उपायों को कैसे लागू करना चाहता है.