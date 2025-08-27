ETV Bharat / bharat

हरियाणा में गजब हो गया! पानीपत में दुकानदार को काटते ही कुत्ते की मौत, सब हैरान - DOG DIES AFTER BITING SHOPKEEPER

हरियाणा के पानीपत में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक दुकानदार को काटने के बाद कुत्ते की मौत हो गई है.

Dog dies after biting a shopkeeper Lalit Bajaj in Panipat Haryana
पानीपत में दुकानदार को काटते ही कुत्ते की मौत, सब हैरान (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 27, 2025 at 5:42 PM IST

Updated : August 27, 2025 at 5:57 PM IST

पानीपत : हरियाणा के पानीपत में एक बाजार में दुकानदार को काटने पर कुत्ते की मौत होने का मामला सामने आया है. इस मामले को देखकर दुकानदार के साथ-साथ बाजार के सभी लोग हैरानी में पड़ गए है कि आखिरकार कुत्ते की मौत कैसे हो गई. वहीं घायल दुकानदार जन सेवा दल के पदाधिकारी के साथ अपना इलाज और जांच करवाने के लिए शहर के सिविल अस्पताल पहुंचा जहां पर उसे इंजेक्शन भी दिया गया.

दुकानदार को काटते ही कुत्ते की मौत : पीड़ित दुकानदार ललित बजाज ने बताया कि उसकी महावीर बाजार में प्रेम मंदिर के पास किराना होलसेल की दुकान है. वो अपनी दुकान के बाहर बाइक पर जा रहा था कि उसने देखा कि दो कुत्ते आपस में लड़ रहे थे. उसने उन्हें हटाने की कोशिश की लेकिन तभी उनमें से एक कुत्ते ने उसे मौके पर काट लिया और कुछ ही समय के बाद अचानक उस कुत्ते की मौत हो गई.

पानीपत में दुकानदार को काटते ही कुत्ते की मौत (Etv Bharat)

डॉक्टरों ने ललित को दिया इंजेक्शन : ललित बजाज ने कहा कि अब कुत्ते की मौत कैसे हुई, इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है. ललित ने कहा कि उसे भी आसपास के दुकानदारों ने जानकारी देते हुए बताया कि उसे काटने के बाद कुत्ते की हालत खराब हो गई और उसकी वहीं मौत हो गई. इसके बाद हैरान ललित बजाज अपना इलाज करवाने के लिए सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसका इलाज करते हुए इंजेक्शन दिया है.

लोगों को हो रही परेशानी : ललित बजाज ने बताया कि शहर की गलियों में आवारा कुत्तों की जनसंख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान किया जाए. निगम की ओर से आवारा कुत्तों की नसबंदी का अभियान शुरू किया गया था, वो अभियान भी जनता को धरातल पर नजर नहीं आ रहा है. कुत्तों के काटने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

Dog dies after biting a shopkeeper Lalit Bajaj in Panipat Haryana
पीड़ित दुकानदार ललित बजाज (Etv Bharat)

सब लोग हैरान : हालांकि कुत्ते की मौत की असल वजह क्या है. ये अभी तक साफ नहीं हो पाई है. पूरे मामले की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा की दुकानदार को काटने के बाद कुत्ते की मौत कैसे हो गई. हालांकि सभी के लिए फिलहाल ये हैरानी का विषय बना हुआ है.

