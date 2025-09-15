ETV Bharat / bharat

भुवनेश्वर में होगी आवारा कुत्तों की जनगणना, जानिए BMC ने क्यों उठाया ये कदम?

भुवनेश्वर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नगर निगम ने कुत्तों की जनगणना कराने का निर्णय लिया है.

stray-dogs
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 15, 2025 at 6:55 PM IST

3 Min Read
भुवनेश्वर: ओडिशा में भुवनेश्वर नगर निगम ने आवारा कुत्तों की जनगणना कराने का निर्णय लिया है. यह अभियान 17 से 24 सितंबर तक दो चरणों में राजधानी के अलग-अलग इलाकों में चलेगा.

सड़क दुर्घटनाओं, बीमारियों के प्रसार और आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं को कम करने के लिए राज्य में पहली बार आवारा कुत्तों की गिनती होने जा रही है. भुवनेश्वर नगर निगम सबसे पहले आवारा कुत्तों की गिनती शुरू करेगा. बीएमसी के 67 वार्डों में 17 से 24 तारीख तक कुत्तों की गिनती की जाएगी. यह गिनती भुवनेश्वर की विभिन्न गलियों में 410 जगहों पर एक साथ की जाएगी. हर गली में कुत्तों की गिनती दो चरणों में की जाएगी.

पहला चरण 17 से 20 तारीख तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 21 से 24 तारीख तक चलेगा. यह जनगणना सुबह 5 बजे से 7 बजे तक एक पशु चिकित्सक की देखरेख में की जाएगी. कुत्तों की जनगणना में बीएमसी के स्वयंसेवक, सफाई पर्यवेक्षक, सफाई निरीक्षक, एसएमटी और वार्ड अधिकारी शामिल होंगे.

ओडिशा में कुत्तों की जनगणना
ओडिशा में कुत्तों की जनगणना (ETV Bharat)

कुत्तों की जनगणना में भाग लेने वालों को तीन दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा. भुवनेश्वर की मेयर सुलोचना दास ने इस संबंध में कहा कि यह जनगणना न केवल दुर्घटनाओं या बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए, बल्कि शहर में कुत्तों की आबादी के आकार और घनत्व को जानने के लिए भी की जा रही है.

इसके अलावा, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, एक स्थायी कुत्ता प्रबंधन कार्यक्रम विकसित करने, मनुष्यों और आवारा कुत्तों के बीच संघर्ष को कम करने, आवारा कुत्तों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार लाने और एक कुशल और प्रभावी कुत्ता नसबंदी कार्यक्रम को लागू करने के लिए भी यह कुत्ता जनगणना कराई जा रही है.

बीएमसी कमिश्नर चंचल राणा ने कहा, "काफी समय पहले एक सर्वेक्षण कराया गया था लेकिन हमारे पास आवारा कुत्तों का कोई डेटा नहीं था. हालांकि, सोशल मीडिया और मीडिया में तरह-तरह की जानकारी प्रकाशित हो रही है. इसे वास्तविक रूप देने के लिए, जनगणना का निर्णय लिया गया है.

उन्होंने कहा कि, पशु प्रेमियों ने शहर में आवारा कुत्तों की गिनती का स्वागत किया है. एक पशु प्रेमी अवंतिका दास ने कहा कि, बीएमसी की तरफ से कुत्तों की गिनती स्वागत योग्य है. कुत्तों की गिनती के बाद पता चल जाएगा कि किस वार्ड में कितने कुत्ते हैं. साथ ही, गिनती के बाद उन्हें खाना और टीके आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे. इसके अलावा, बीएमसी हर साल कितने कुत्ते पैदा होते हैं और कितने मरते हैं, इसका भी डेटा रख सकेगी.

