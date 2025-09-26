ETV Bharat / bharat

UKSSSC पेपर लीक: पूरी पिक्चर से हाकम कैसे हुआ गायब? क्या खालिद ने अकेले रचा पूरा खेल, जानिए सब कुछ

UKSSSC पेपर लीक को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे है. आखिद ने अकेले रचा पूरा खेला या फिर पूरा गिरोह है.

hakam
UKSSSC पेपर लीक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 26, 2025 at 7:33 PM IST

8 Min Read
किरणकांत शर्मा

देहरादून: उत्तराखंड में इस वक्त UKSSC (उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग) पेपर लीक का मामला छाया हुआ है. राजधानी देहरादून के लेकर प्रदेश के तमाम जिलों में युवाओं का धरना प्रदर्शन जारी है. इस बार यूकेएसएसएससी पेपर लीक का मास्टरमाइंड खालिद मलिक को बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है. लेकिन इस पूरे खेल से नकल माफिया हाकम सिंह कहां गायब हो गया? क्या हाकम का इस पेपर लीक केस के मुख्य आरोपी खालिद से कोई संबंध है या फिर खालिद ने खुद ही इतनी बड़ी साजिश रची? इस खबर में इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे.

नकल माफिया हाकम सिंह से ही शुरू हुई थी कहानी: दरअसल, 21 सितंबर (रविवार) को सुबह यूकेएसएसएससी की स्नातक स्तरीय पदों की लिखित परीक्षा होनी थी. परीक्षा से ठीक एक रात पहले यानी शनिवार 20 सितंबर को रविवार को होने वाली यूकेएसएसएससी परीक्षा में नकल को लेकर कुछ ऑडियो-वीडियो वायरल हुए. इसके बाद उत्तराखंड एसटीएफ और देहरादून पुलिस हरकत में आई. उत्तराखंड एसटीएफ और देहरादून पुलिस की संयुक्त टीम ने देहरादून से ही तथाकथित नकल माफिया हाकम सिंह और उसके सहयोगी पंकज गौड़ को उसी रात गिरफ्तार किया.

पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया था खुलासा: उत्तराखंड एसटीएफ और देहरादून पुलिस ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया था कि दोनों आरोपियों ने कुछ युवाओं को झांसे में लेकर उनसे 15-15 लाख रुपए लेने का प्रयास किया था. हालांकि, तब तक किसी भी तरह से पेपर लीक की बात का जिक्र नहीं किया गया था. पुलिस का कहना था कि रविवार 21 सितंबर को होने वाली परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है. पूरी खबर इस लिंक पर क्लिंक कर पढ़ें

21 सितंबर सुबह मच गया हंगामा: वहीं, 21 सितंबर रविवार सुबह 11 बजे प्रदेश भर में 400 से ज्यादा एग्जाम सेंटरों पर यूकेएसएसएससी की स्नातक स्तरीय पदों की लिखित परीक्षा शुरु हुई. परीक्षा शुरू होने के कुछ देर बात ही प्रश्न पत्र के तीन पन्ने सामने आए, जिससे पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया. इसके बाद पुलिस से लेकर शासन-प्रशासन और खुद यूकेएसएसएससी भी हरकत में आया. पूरी खबर इस लिंक पर क्लिंक कर पढ़ें

सबसे पहले प्रोफेसर सुमन चौहान का नाम सामने आया: पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि प्रश्न पत्र के तीनों पन्नें सबसे पहले प्रोफेसर सुमन चौहान के पास पहुंचे थे. पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो साबिया नाम की युवती का नाम सामने आया. उसी ने सुमन चौहान को प्रश्न पत्र के तीनों पन्नों की फोटो भेजी थी और सवाल हल करने को कहा था. इसके बाद पुलिस साबिया तक पहुंची तो पता चला कि ये फोटो साबिया को उसके भाई खालिद ने भेजी थी. खालिद ने साबिया को कहा था कि वो इन फोटों को प्रोफेसर सुमन चौहान को भेज दे. पूरी खबर इस लिंक पर क्लिंक कर पढ़ें

मुख्य आरोपी तक पहुंची पुलिस: पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि खालिद खुद अभ्यर्थी है, यानि वो 21 सितंबर सुबह 11 बजे हरिद्वार के आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज बहादुरपुर जट एग्जाम सेंटर में परीक्षा दे रहा था. वहीं से प्रश्न पत्र के तीन पन्नों की फोटो खींचकर साबिया को भेजी और साबिया ने वो आगे प्रोफेसर सुमन चौहान को भेजे. पूरी खबर इस लिंक पर क्लिंक कर पढ़ें

जानिए खालिद ने कैसे किया पूरा खेल: पुलिस ने अभी तक अपनी जांच में जो बताया है उसके अनुसार, आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज बहादुरपुर जट एग्जाम सेंटर के 18 कमरों में परीक्षा चल रही थी. लेकिन 18 कमरों में से 3 में जैमर नहीं लगे हुए थे. जिनमें कमरा नंबर 9, 17 और 18 शामिल है. खालिद 9 नंबर कमरे में था. इसी वजह से पूरे मामले में जैमर टीम की भूमिका संदिग्ध लग रही है.

पुलिस का कहना है कि पेपर शुरू होने के करीब आंधे घंटे बाद खालिद इंविजिलेटर से अनुमति लेकर बाहर आया और वॉशरूम गया. हैरानी की बात ये है कि खालिद पेपर अपने साथ लेकर निकला. इसके बाद खालिद ने वॉशरूम में प्रश्न पत्र के तीन पन्नों की फोटो खींची और अपनी बहन साबिया को भेजी. साबिया ने प्रोफेसर सुमन को वो फोटो भेजी और प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए. पूरी खबर इस लिंक पर क्लिंक कर पढ़ें

पुलिस की गिरफ्त में खालिद: मामला सामने आने के बाद खालिद लखनऊ भाग गया था. हालांकि, बाद में पुलिस ने उसे हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया था. लेकिन पुलिस को अभी तक खालिद का मोबाइल नहीं मिला है. पुलिस उसी की तलाश में जुटी है. पुलिस का मानना है कि खालिद के मोबाइल में कई राज हो सकते हैं. पूरी खबर इस लिंक पर क्लिंक कर पढ़ें

बड़ा सवाल: इस तरह ये पूरा केस खालिद और उसकी बहन साबिया पर टिक गया. लेकिन अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या खालिद अकेले इतना सब कुछ कर सकता है? क्या इस पूरे खेल में नकल माफिया हाकम सिंह भी शामिल है, या किसी नए गिरोह के इस पूरे कांड का अंजाम दिया है?

क्या कहती है पुलिस: इन सवालों पर देहरादून एसएसपी अजय सिंह का कहना है फिलहाल तो हाकम और खालिद के बीच आपसी संबंध के कोई सबूत नहीं मिले हैं. हाकम सिंह देहरादून जेल में बंद है. किसी अन्य गिरोह से भी खालिद मलिक के टच में होने की बात सामने नहीं आई है. फिर भी पुलिस तमाम एंगल से मामले की जांच कर रही है. संदिग्धों की कॉल डिटेल व लोकेशन को निकाला जा रहा है. इसके अलावा जिस मोबाइल से पेपर की फोटो ली गयी थी, पुलिस उसको भी ढूंढने में लगी हुई है.

उठ रहे हैं ये सवाल:

  1. किसी अन्य गिरोह का काम तो नहीं?
  2. एग्जाम सेंटर के तीन कमरों में जैमर क्यों नहीं लगा था?
  3. खालिद पेपर कमरे से बाहर कैसे ले गया?
  4. एग्जाम सेंटर में खालिद के पास मोबाइल कहां से आया?

इन सवालों पर पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच चल रही है. इसलिए अभी कुछ ज्यादा नहीं कहा जा सकता है. पुलिस ने बताया कि खालिद, हाकम और पंकज गौड़ तीनों देहरादून जेल में बंद हैं. खालिद के जेल में जाने के बाद हाकम का बैरेक बदला गया था. खालिद को फिलहाल क्वारंटीन बैरक में रखा गया है. इस बात की ध्यान रखा गया है कि तीनों एक साथ या अगल बगल की बैरेक में न रहें.

इन लोगों पर भी हुई कार्रवाई: इस मामले में पुलिस ने अभी तक मुख्य आरोपी खालिद और उसकी बहन साबिया को गिरफ्तार किया है. वहीं, उच्च शिक्षा विभाग ने प्रश्न पत्र को हल करने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को निलंबित किया है. इसके अलावा सरकार ने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक केएन तिवारी को निलंबित किया है.

परियोजना निदेशक केएन तिवारी को परीक्षा में सुचिता बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन जिस तरह से प्रश्न पत्र के तीन पेज केंद्र से बाहर भेजे गए उससे साफ है कि परीक्षा केंद्र में लापरवाही की गई है. वहीं अब हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने दारोगा समेत दो पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया है. निलंबित पुलिसकर्मी सब इंस्पेक्टर रोहित कुमार और कांस्टेबल ब्रह्मदत्त पर परीक्षा केंद्र में ड्यूटी के दौरान सतर्कता न बरतने का आरोप है.

HAKAM SINGHKHALID MALIKUTTARAKHAND PAPER LEAKयूकेएसएसएससी पेपर लीकUKSSSC PAPER LEAK CASE

