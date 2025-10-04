ETV Bharat / bharat

विधानसभा सत्र में भाग लेने की मंजूरी के लिए हाईकोर्ट जाएंगे MLA मेहराज मलिक

मलिक की टीम बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद के मामले का उदाहरण बनाना चाहती है, जिन्हें अदालत से संसद के मानसून सत्र में भाग लेने की अनुमति मिली थी. आमिर मलिक ने कहा, "हम इंजीनियर रशीद के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को संलग्न करेंगे और अपनी बात रखेंगे."

मलिक की कानूनी टीम ने यह फैसला तब लिया है जब जम्मू-कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष के अब्दुल रहीम राठेर ने शुक्रवार को कहा था कि अदालत को मेहराज मलिक को आगामी विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति देनी होगी.

ईटीवी भारत से बात करते हुए विधायक के निजी सहायक आमिर मलिक ने कहा, "एक या दो दिन में हम डोडा के विधायक को विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति देने के लिए हाईकोर्ट में एक आवेदन दायर करने की उम्मीद कर रहे हैं. अगर आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसे आगे बढ़ाया जाएगा, अन्यथा 14 अक्टूबर की सुनवाई के दौरान हम हाईकोर्ट में भी इस मुद्दे को उठाएंगे."

जम्मू: जम्मू-कश्मीर विधानसभा का सत्र 23 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, ऐसे में जेल में बंद आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मेहराज मलिक की लीगल टीम सत्र में उनके शामिल होने की मंजूरी के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन दाखिल करने की तैयारी कर रही है. एक या दो दिन में डोडा से विधायक मलिक की लीगल टीम जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए आवेदन दायर करेगी.

डोडा विधायक मेहराज पर बीते 8 सितंबर को डिप्टी कमिश्नर डोडा द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत कथित तौर पर सार्वजनिक आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था और उन्हें गिरफ्तार कर जिला जेल कठुआ भेज दिया गया था.

मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने डोडा जिले के विभिन्न इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रशासन ने बीएनएसएस की धारा 163 लगा दी और उनके पैतृक क्षेत्र भल्लेसा में मोबाइल कॉलिंग सुविधा निलंबित कर दी तथा पूरे जिले में मोबाइल इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं.

अब हालात सामान्य हैं लेकिन मलिक के निजी सहायक ने दावा किया है कि विधायक के समर्थकों को सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की पोस्ट करने पर डोडा पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है. उन्होंने मेहराज मलिक के फेसबुक पेज पर लिखा, "मैं पुलिस और प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि हमारे लोगों पर अत्याचार बंद करें. जो कोई भी मेहराज साहब के समर्थन में कुछ पोस्ट करता है, उसे हर रोज पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है. यह डोडा में रोजाना की दिनचर्या बन गई है."

आमिर मलिक ने ईटीवी भारत को बताया, "मुझे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) डोडा संदीप मेहता ने अपने कार्यालय में बुलाया और मुझे डोडा विधायक के आधिकारिक पेज पर कुछ भी पोस्ट करने से परहेज करने को कहा. लेकिन मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह कानून के अनुसार है क्योंकि ऐसा करने वाला मैं पहला व्यक्ति नहीं हूं."

उन्होंने आगे कहा, "मैंने इस बारे में बात करने से बचने की कोशिश की, लेकिन शेर मुहम्मद मलिक नाम के एक व्यक्ति को भी पुलिस ने गुंडोह थाने में बुलाया और कई घंटों तक वहीं रखा. उसका सिर्फ इतना कसूर था कि उसने विधायक मेहराज मलिक के समर्थन में पोस्ट किया था."

