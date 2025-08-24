ETV Bharat / bharat

बिहार मतदाता सूची: 98.2% वोटर ने जमा किए दस्तावेज, आपत्ति दर्ज कराने के लिए 8 दिन शेष - BIHAR ELECTORAL ROLL

बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 65 लाख मतदाताओं के नाम बाहर कर दिए गए हैं. हालांकि 98.2 प्रतिशत मतदाता दस्तावेज जमा कर चुके हैं.

documents of over 98 per cent electors received EC on draft electoral roll of Bihar voters list
चुनाव आयोग (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 24, 2025 at 1:27 PM IST

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के ताजा आंकड़े साझा किए हैं. आयोग ने रविवार को कहा कि 98.2 प्रतिशत मतदाताओं के दस्तावेज पहले ही प्राप्त हो चुके हैं. आयोग ने कहा कि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के तहत प्रकाशित बिहार की मसौदा मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए लोगों के पास आठ दिन और बचे हैं.

बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के तहत 65 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए गए हैं. इन मतदाताओं को अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए एक महीने का समय दिया गया.

आयोग ने एक बयान में कहा कि दावे और आपत्तियों की अवधि मतदाताओं को न सिर्फ मसौदा नामावलियों में गलतियों को सुधारने का अवसर देती है, बल्कि अपने अपेक्षित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने का अवसर देती है, जो उन्होंने अपने गणना प्रपत्र प्रस्तुत करते समय उपलब्ध नहीं कराए होंगे. बयान में कहा गया, "सीईओ बिहार के कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 98.2 प्रतिशत मतदाताओं के दस्तावेज प्राप्त हो चुके हैं."

रिपोर्ट में कहा गया है, 24 जून से 24 अगस्त तक 60 दिनों में 98.2 प्रतिशत लोगों ने अपने दस्तावेज जमा कर दिए हैं. इसका मतलब है कि औसतन प्रतिदिन लगभग 1.64 प्रतिशत. 1 सितंबर तक अभी भी आठ दिन बाकी हैं और केवल 1.8 प्रतिशत मतदाता ही दस्तावेज जमा करने के लिए शेष हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने अब चुनाव आयोग से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के इच्छुक लोगों से आधार या सूचीबद्ध 11 दस्तावेजों में से कोई भी स्वीकार करने को कहा है. चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए उस पर भरोसा बनाए रखे.

गौरतलब है कि बिहार में एसआईआर का विपक्षी दलों ने विरोध किया है. विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ साठगांठ करके वोट चोरी कर रही है. इसके विरोध में राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं.

