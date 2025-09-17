ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी के जीवन पर नई डॉक्यूमेंट्री, चंद्रप्रकाश बोले- अनछुए पहलुओं को देख सकेंगे लोग

पीएम मोदी के जीवन पर बनी नई डॉक्यूमेंट्री का नाम 'स्व से समग्र तक' रखा गया है. इसे डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने बनाया है.

documentary film on life pm modi directed by Chandraprakash Dwivedi unveiled by ashwini vaishnaw
फिल्म निर्माता डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी (ETV Bharat)
ETV Bharat Hindi Team

September 17, 2025

Updated : September 17, 2025 at 5:57 PM IST

अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर देशभर में जगह-जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. इस अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के जीवन से संबंधित एक डॉक्यूमेंट्री का अनावरण किया. इस डॉक्यूमेंट्री का नाम 'स्व से समग्र तक' दिया गया है. टीवी सीरियल चाणक्य और फिल्म पिंजर के निर्माता डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने इसे बनाया है.

इस मौके पर ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में पीएम मोदी के जीवनकाल के उन अनछुए पहलुओं को भी दिखाया गया है जिसे बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं. उन्होंने बताया कि कैसे पीएम मोदी न सिर्फ राजनीति बल्कि राष्ट्रनीति के एक चाणक्य बने और कैसे उनकी ग्लोबल स्वीकार्यता बढ़ती गई. ये सब डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है.

देखें डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी से बातचीत का वीडियो (ETV Bharat)

डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने बताया कि जल्द ही इस डॉक्यूमेंट्री का दूरदर्शन पर प्रसारण किया जाएगा.

क्या पीएम मोदी से जुड़े विवादित पहलुओं को डॉक्यूमेंट्री में शामिल किया गया है? इस सवाल पर डॉ. द्विवेदी ने कहा कि क्या कोई ऐसा नेता है, जिसकी आलोचना नहीं हुई है. हमें उनके महान कार्यों को देखना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री में पीएम मोदी द्वारा समाज में किए गए परिवर्तनों को दिखाया गया है.

सेवा पखवाड़ा दिवस मना रही भाजपा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17 सितंबर अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. भाजपा इस अवसर पर देशभर में सेवा पखवाड़ा दिवस मना रही है. यह अभियान 16 दिनों तक चलेगा. पार्टी और अन्य संगठनों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए. नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 में गुजरात के वडनगर में हुआ.

नरेंद्र मोदी 1972 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) में शामिल हुए और अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया. वह 1975 में आरएसएस की 'गुजरात लोक संघर्ष समिति' के महासचिव बने. 1978 में नरेंद्र मोदी को संघ में और जिम्मेदारी मिली. वह 'विभाग प्रचारक' बने और उन्हें वडोदरा में काम करने को कहा गया.

नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे. 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले वह चार बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे. नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी. पिछले 11 वर्षों से प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व कर रहे हैं.

