रांची सदर अस्पताल के नाम एक और उपलब्धि, लेफ्ट साइडेड गॉल ब्लैडर स्टोन की हुई सफल सर्जरी
रांची सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने पहली बार बाएं तरफ के गॉलब्लाडर स्टोन की सफलता पूर्वक सर्जरी की है.
Published : October 6, 2025 at 8:42 PM IST
रांची: देश के बेहतरीन सदर अस्पतालों में शुमार रांची के सदर अस्पताल के सर्जनों ने एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है. लेप्रोस्कोपिक सर्जरी विभाग के डॉ. अजीत कुमार के नेतृत्व में रांची में पहली बार बाएं तरफ के गॉलब्लाडर स्टोन की सर्जरी सफलता पूर्वक की गई है.
बेड़ो अनुमंडल के ईंटा चिन्द्री के मरीज का सफल ऑपेरशन
सदर अस्पताल के लेप्रोस्कोपिक विभाग के सर्जन डॉ. अजीत ने बताया कि महिला मरीज रांची के बेड़ो अनुमंडल की ईंटा चिंद्ररी गांव की रहने वाली है. वर्तमान में वह मोरहाबादी में रहती हैं और उन्हें पिछले दो-तीन महीने से पेट में दर्द हो रहा था. जांच करने पर पता चला उन्हें गंभीर बीमारी एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस हुआ है. आगे जांच करने पर पता चला कि उनकी पित्त की थैली में बहुत सारे पत्थर हैं और उनकी पीत की थैली बाएं तरफ है, जबकि आम तौर पर यह दाएं तरफ होती है.
ऐसा 10 हजार से 20 हजार मरीजों में से किसी एक में मिलता है. बाद में ECHO and CT SCAN करने पर पता चला कि महिला मरीज को कंप्लीट साइटस इनवर्सस है यानि इनका हृदय भी बाएं की जगह दाएं तरफ है और दूसरे अंग जो है अपने सामान्य स्थिति के उल्टी तरफ है.
डॉक्टरों के लिए था चैलेजिंग केस
उन्होंने बताया कि यह ऑपरेशन इस मामले में जटिल, मुश्किल और अलग था क्योंकि इस तरह के मरीज कम मिलते हैं. दूसरा यह कि सर्जन को उल्टी तरफ से खड़े होकर ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसकी उन्हें आमतौर पर आदत नहीं होती है. मरीज के पति जोसेफ उरांव, जो खेती- किसानी करके अपना घर चलाते हैं, ने सदर अस्पताल प्रशासन एवं सर्जरी विभाग के डॉ. अजीत की टीम को धन्यवाद दिया है.
यह एक Complete Situs Inversus का केस था, जिसमें शरीर का महत्वपूर्ण अंग जैसे दिल, गॉलब्लैडर एवं दूसरे अंग अपने सामान्य स्थिति में नहीं होकर उल्टे साइड में पाये जाते हैं. 10 से 20 हजार लोगों में से एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके शरीर का महत्वपूर्ण अंग सामान्य स्थिति की जगह उल्टे साइड में होता है: डॉ. अजीत कुमार, लेप्रोस्कोपिक सर्जन
मरीज के पति ने डॉक्टर की टीम को कहा धन्यवाद
उन्होंने बताया कि उनका पूरा इलाज आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बिल्कुल निःशुल्क हुआ है. ऑपरेशन करने वाली टीम में एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ. अजीत कुमार के अलावा एनेस्थेसिया डॉ. वसुधा गुप्ता और डॉ. विकास बल्लभ, नर्सिंग स्पोर्ट में स्नेह लता, ओटी स्टाफ संदीप, संतोष ,सृष्टि, सुरेश, अमन, विरंजन कल्पना, नंदिनी की भूमिका अहम रही है.
