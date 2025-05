ETV Bharat / bharat

टैक्सी ड्राइवरों की हत्या कर मगरमच्छों को खिलाने वाला 'डॉक्टर डेथ' गिरफ्तार; आश्रम में साधु बनकर छिपा था कातिल - DOCTOR DEATH DEVENDRA SHARMA ARREST

हत्या कर मगरमच्छों को खिलाने वाला 'डॉक्टर डेथ' गिरफ्तार ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 'डॉक्टर डेथ' के नाम से कुख्यात अपराधी देवेंद्र शर्मा (67 वर्ष) को राजस्थान के दौसा जिले से गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक आरोपी एक आश्रम में साधु का भेष धारण कर छिपा हुआ था. क्राइम ब्रांच के डीसीपी आदित्य गौतम ने बताया गिरफ्तार आरोपी देवेंद्र शर्मा, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का निवासी है. आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हुए भी आरोपी सीरियल किलिंग, अवैध किडनी रैकेट और हत्या जैसे कई अपराधों में शामिल रहा है. वर्ष 2002 से 2004 के बीच टैक्सी और ट्रक चालकों की सिलसिलेवार हत्याओं का दोषी यह अपराधी पहले ही उम्रकैद की सजा काट रहा था. लेकिन 2023 में पैरोल पर बाहर आने के बाद फिर से फरार हो गया था. डॉक्टर से कातिल बनने की दास्तान: डीसीपी ने बताया कि साल 1984 में बी.ए.एम.एस. (BAMS) की डिग्री लेने के बाद उसने राजस्थान के बांदीकुई में 'जनता क्लिनिक' नाम से अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सा की शुरुआत की. लेकिन 1994 में एक गैस एजेंसी घोटाले में 11 लाख रुपए गँवाने के बाद उसकी जिंदगी ने अपराध की राह पकड़ ली. 125 से अधिक किडनी ट्रांसप्लांट कराए: डीसीपी ने बताया कि 1998 से 2004 के बीच देवेंद्र शर्मा ने डॉक्टर अमित नामक व्यक्ति के साथ मिलकर एक अंतरराज्यीय किडनी रैकेट चलाया और 125 से अधिक अवैध किडनी ट्रांसप्लांट कराए. हर एक ट्रांसप्लांट में उसे 5 से 7 लाख रुपए की मोटी रकम मिलती थी.

