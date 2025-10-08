केरल : बेटी की मौत के बाद पिता का धारदार हथियार से हमला, डॉक्टर गंभीर रूप से घायल
हमलावर अपनी बेटी की मौत और अपने दो बेटों में इसी संक्रमण के निदान के बाद गंभीर मानसिक संकट में था.
कोझिकोड (केरल) : केरल के कोझिकोड जिले के थमारास्सेरी स्थित तालुक अस्पताल में बुधवार को एक व्यक्ति ने सरकारी चिकित्सक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. हमलावर की नौ साल की बेटी की हाल ही में ‘अमीबिक मेनिन्जाइटिस’ (दिमागी बुखार) से मौत हो गई थी.
घायल डॉक्टर की विपिन के रूप में हुई है, जिनके सिर पर चोट लगी है और उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यहां पर उनकी हालत स्थिर बताई गई है.
पुलिस के अनुसार, हमलावर सनूप को घटना के बाद हिरासत में ले लिया गया है. पता चला है कि सनूप अपनी बेटी की मौत और अपने दो बेटों में इसी संक्रमण के निदान के बाद गंभीर मानसिक संकट में था.
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उसने डॉक्टर पर धारदार हथियार से हमला किया और चिल्लाया, "क्या तुमने ही मेरी बेटी को नहीं मारा?"
वहीं परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें अभी तक उनकी बेटी का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला है. बताया जाता है कि सनूप ने कथित तौर पर स्पष्टीकरण के लिए थमारास्सेरी तालुक अस्पताल और कोझिकोड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से संपर्क किया, लेकिन उन्हें बताया गया कि किसी को भी इस मामले की जानकारी नहीं है.
बच्ची की मौत से पहले से ही सदमे में था परिवार, वहीं स्पष्ट जवाब न मिलने तथा अपने जीवित बेटों के भविष्य के लिए बढ़ती चिंता से वह बहुत व्यथित था.
मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि परीक्षण के लिए सात वर्षीय एक लड़के से मस्तिष्कमेरु द्रव के नमूने एकत्र किए गए थे. वहीं सनूप के मित्रों ने बताया कि वह इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे कि उनके बेटों के साथ क्या होगा और उन्होंने घटना से पहले के दिनों में अपनी पीड़ा व्यक्त की थी.
दूसरी तरफ डॉ. विपिन की सहकर्मी डॉ. किरण ने कहा, "विपिन पर बिना किसी उकसावे के हमला किया गया. हमलावर ने एक चाकू (वडीवाल) का इस्तेमाल किया, जिसे वह एक बैग में लाया था."
डॉ. विपिन के सिर में गंभीर चोटें आई हैं. चोट की गहराई सीटी स्कैन के बाद ही पता चलेगी. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अस्पताल में समुचित सुरक्षा मुहैया नहीं करा रही है. अगर वह डॉ. विपिन की जगह होंती, तो हमले का सामना उन्हें ही करना पड़ता. किरण ने यह भी बताया कि हमलावर सुरक्षाकर्मियों को चकमा देकर मरीज़ बनकर अस्पताल में घुस गया.
डॉ. विपिन को कोझिकोड के बेबी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉ. केके राजाराम ने कहा कि चोट की गंभीरता सीटी स्कैन के बाद ही पता चल सकेगी.
उन्होंने आश्वासन दिया कि अस्पताल बेहतर इलाज प्रदान करेगा. साथ ही उन्होंने साथी डॉक्टर पर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा कि यह अस्वीकार्य है.
स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि थमारास्सेरी तालुक अस्पताल में डॉक्टर पर हमला अत्यंत निंदनीय है. उन्होंने कहा, "यह मानवीय अंतरात्मा को झकझोर देने वाला है." उन्होंने आश्वासन दिया कि कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
