ETV Bharat / bharat

क्या नौकरी छूटने पर PF के पैसे पर मिलता है ब्याज? EPFO ने किया स्पष्ट

58 साल की उम्र पूरी होने के बाद भी अगर पैसा अकाउंट में पड़ा है, तो उस पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा.

EPFO
क्या नौकरी छूटने पर PF के पैसे पर मिलता है ब्याज? (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 11, 2025 at 5:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: अगर किसी शख्स की नौकरी छूट जाए तो वह उसके लिए मुश्किल वक्त होता है. ऐसे समय में उसके सबसे बड़ी चिंता इस बात की होती है कि भविष्य के लिए जो सेविंग PF में जमा की थी, उसका क्या होगा? क्योंकि नौकरी छूटने के बाद उसका अकाउंट में पैसा जमा होना बंद हो जाएगा.

साथ उसे यह भी चिंता रहते हैं कि क्या उसके पीएफ अकाउंट में जमा पैसे पर उसे मिलने वाला ब्याज बंद तो नहीं हो जाएगा? ये सवाल लगभग हर कर्मचारी के मन में रहता है. ऐसे में अगर आपके मन में भी यही सवाल है या आप इसको लेकर परेशान हैं तो बता दें कि EPFO ने साफ कर दिया है कि नौकरी छूटने पर भी आपके पीएफ अकाउंट में पैसा ब्याज का पैसा आता रहेगा.

PF के पैसे पर कब तक मिलेगा ब्याज?
EPFO के नियमों के मुताबिक अगर किसी शख्स की नौकरी चली जाती है या फिर नौकरी छोड़ देता है, तो उसके पीएफ अकाउंट में जमा राशि पर ब्याज मिलता रहेगा. इतना ही नहीं ये ब्याज तब तक मिलेगा, जब तक सदस्य उम्र 58 साल तक नहीं पहुंच जाती. यानी कि पीएफ अकाउंट में पड़ा आपका पैसा समय के साथ बढ़ता रहेगा.

58 साल की आयु के बाद नहीं मिलता ब्याज
गौरतलब है कि 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद भी अगर पैसा अकाउंट में पड़ा है, तो उस पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा. चूंकि सरकार का मानना है कि इस उम्र के बाद व्यक्ति रिटायर हो चुका है और उसे अपनी रकम निकाल लेनी चाहिए.

कैसे चेक करें अपने PF का बैलेंस?
बता दें कि अब आप अपने पीएफ बैलेंस को बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं. इसके लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9966044425 पर मिस्ड कॉल करें. इसके अलावा आप EPFOHO UAN ENG को 7738299899 पर मैसेज सेड कर के भी बैलेंस की जानकारी ले सकते हैं. मैसेज करने के कुछ देर बाद ही आपको अपने पीएफ बैलेंस की जानकारी मिल जाएगी.

यह भी पढ़ें-PF से जुड़ी समस्याओं की शिकायत कहां और कैसे करें? जानें सबकुछ

For All Latest Updates

TAGGED:

EPFOINTEREST ON PF MONEYEPFO ​​ INTEREST ON PF MONEYEPFO RULEPF MONEY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिल्ली में अपने घर का सपना होगा पूरा ! DDA लाया जन साधारण आवास योजना-2025, नवरात्रों से शुरू होगी बुकिंग

एशिया कप 2025: बांग्लादेश और हांगकांग में आज होगी जंग, जानिए मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी डिटेल्स

सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ खुला, निफ्टी 25,000 के पास मिक्स्ड ग्लोबल संकेतों के बीच

फिच ने बढ़ाई इंडिया की रेटिंग, भारत के जीडीपी ग्रोथ को सराहा, 2026 के लिए 6.9% की वृद्धि अनुमान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.