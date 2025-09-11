क्या नौकरी छूटने पर PF के पैसे पर मिलता है ब्याज? EPFO ने किया स्पष्ट
58 साल की उम्र पूरी होने के बाद भी अगर पैसा अकाउंट में पड़ा है, तो उस पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा.
Published : September 11, 2025 at 5:23 PM IST
नई दिल्ली: अगर किसी शख्स की नौकरी छूट जाए तो वह उसके लिए मुश्किल वक्त होता है. ऐसे समय में उसके सबसे बड़ी चिंता इस बात की होती है कि भविष्य के लिए जो सेविंग PF में जमा की थी, उसका क्या होगा? क्योंकि नौकरी छूटने के बाद उसका अकाउंट में पैसा जमा होना बंद हो जाएगा.
साथ उसे यह भी चिंता रहते हैं कि क्या उसके पीएफ अकाउंट में जमा पैसे पर उसे मिलने वाला ब्याज बंद तो नहीं हो जाएगा? ये सवाल लगभग हर कर्मचारी के मन में रहता है. ऐसे में अगर आपके मन में भी यही सवाल है या आप इसको लेकर परेशान हैं तो बता दें कि EPFO ने साफ कर दिया है कि नौकरी छूटने पर भी आपके पीएफ अकाउंट में पैसा ब्याज का पैसा आता रहेगा.
PF के पैसे पर कब तक मिलेगा ब्याज?
EPFO के नियमों के मुताबिक अगर किसी शख्स की नौकरी चली जाती है या फिर नौकरी छोड़ देता है, तो उसके पीएफ अकाउंट में जमा राशि पर ब्याज मिलता रहेगा. इतना ही नहीं ये ब्याज तब तक मिलेगा, जब तक सदस्य उम्र 58 साल तक नहीं पहुंच जाती. यानी कि पीएफ अकाउंट में पड़ा आपका पैसा समय के साथ बढ़ता रहेगा.
सदस्य ध्यान दें!— EPFO (@socialepfo) September 9, 2025
नौकरी छोड़ने के बाद भी आपकी पीएफ राशि पर 58 वर्ष की आयु तक ब्याज मिलता रहता है। निश्चिंत रहें, आपका भविष्य सुरक्षित है।#EPFOwithYou #EPFO #EPF #HumHainNa #ईपीएफ #पीएफ #EPFIndia pic.twitter.com/O7C8TnKXQz
58 साल की आयु के बाद नहीं मिलता ब्याज
गौरतलब है कि 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद भी अगर पैसा अकाउंट में पड़ा है, तो उस पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा. चूंकि सरकार का मानना है कि इस उम्र के बाद व्यक्ति रिटायर हो चुका है और उसे अपनी रकम निकाल लेनी चाहिए.
कैसे चेक करें अपने PF का बैलेंस?
बता दें कि अब आप अपने पीएफ बैलेंस को बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं. इसके लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9966044425 पर मिस्ड कॉल करें. इसके अलावा आप EPFOHO UAN ENG को 7738299899 पर मैसेज सेड कर के भी बैलेंस की जानकारी ले सकते हैं. मैसेज करने के कुछ देर बाद ही आपको अपने पीएफ बैलेंस की जानकारी मिल जाएगी.
