ETV Bharat / bharat

क्या नौकरी छूटने पर PF के पैसे पर मिलता है ब्याज? EPFO ने किया स्पष्ट

नई दिल्ली: अगर किसी शख्स की नौकरी छूट जाए तो वह उसके लिए मुश्किल वक्त होता है. ऐसे समय में उसके सबसे बड़ी चिंता इस बात की होती है कि भविष्य के लिए जो सेविंग PF में जमा की थी, उसका क्या होगा? क्योंकि नौकरी छूटने के बाद उसका अकाउंट में पैसा जमा होना बंद हो जाएगा.

साथ उसे यह भी चिंता रहते हैं कि क्या उसके पीएफ अकाउंट में जमा पैसे पर उसे मिलने वाला ब्याज बंद तो नहीं हो जाएगा? ये सवाल लगभग हर कर्मचारी के मन में रहता है. ऐसे में अगर आपके मन में भी यही सवाल है या आप इसको लेकर परेशान हैं तो बता दें कि EPFO ने साफ कर दिया है कि नौकरी छूटने पर भी आपके पीएफ अकाउंट में पैसा ब्याज का पैसा आता रहेगा.

PF के पैसे पर कब तक मिलेगा ब्याज?

EPFO के नियमों के मुताबिक अगर किसी शख्स की नौकरी चली जाती है या फिर नौकरी छोड़ देता है, तो उसके पीएफ अकाउंट में जमा राशि पर ब्याज मिलता रहेगा. इतना ही नहीं ये ब्याज तब तक मिलेगा, जब तक सदस्य उम्र 58 साल तक नहीं पहुंच जाती. यानी कि पीएफ अकाउंट में पड़ा आपका पैसा समय के साथ बढ़ता रहेगा.