अगर आप भी करते हैं प्रेशर कुकर में इन चीजों को पकाने की गलती, तुरंत हो जाएं सावधान, वरना... - Do Not Cook Rice In Cooker

By ETV Bharat Hindi Team Published : Aug 23, 2024, 5:58 PM IST

नई दिल्ली: प्रेशर कुकर ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है. ऐसे में इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि कुकर में खाना बनाना काफी सरल है, लेकिन इसमें कुछ चीजें पकाना काफी ठीक नहीं होता. इनमें आलू, चावल और मछली शामिल हैं. भोपाल के आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि प्रेशर कुकर में आलू जैसी सब्जी पकाना भी हानिकारिक हो सकता है. दरअसल, प्रेशर कुकर में बनने वाली गर्मी आलू में पाए जाने वाले नेचुरल शुगर को और ज्यादा गर्म कर देती है, जिससे इसके पोषक तत्वों कम हो जाते हैं. इसके अलावा, उबले आलू में अधिक मात्रा में एंटी-न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो बॉडी को सही ढंग से पोषक तत्व नहीं प्रदान करते. प्रेशर कुकर में मछली पकाने से बचें

इसके अलावा प्रेशर कुकर में मछली पकाने से भी बचना चाहिए. दरअसल, मच्छली को प्रेशर कुकर में पकाने से उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स और ओमेगा-3 फैटी एसिड्स नष्ट हो जाते हैं. प्रेशर कुकर में न पकाएं पालक

इतना ही नहीं प्रेशर कुकर में पालक भी नहीं पकाना चाहिए. अगर कोई शख्स पालक को प्रेशर कुकर में पकाता है तो इससे पालक के अंदर मौजूद ऑक्सालेट्स घुल सकते हैं, जिससे किडनी स्टोन हो सकता है.