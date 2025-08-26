बेंगलुरु: कर्नाटक विधानसभा में आरएसएस की प्रार्थना पढ़ने पर कांग्रेस के भीतर तीखी आलोचना के बाद उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से माफी मांगी है. शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि अगर उनके इस व्यवहार से पार्टी कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंची है, तो वह उनसे माफी मांगते हैं.

बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवकुमार ने कहा कि वह किसी दबाव या राजनीतिक मजबूरी में नहीं, बल्कि अपने पार्टी सहयोगियों और शुभचिंतकों की भावनाओं का सम्मान करते हुए माफी मांग रहे हैं, जिन्हें ठेस पहुंची होगी.

शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने बेंगलुरु भगदड़ की घटना पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता आर. अशोक के साथ हुई बहस के दौरान आरएसएस का प्रार्थना गीत पढ़ा था, न कि आरएसएस की प्रशंसा करने के लिए.

कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष शिवकुमार ने कहा, "मैंने उनकी प्रार्थना की दो पंक्तियां पढ़ीं. यह सिर्फ अशोक की खिंचाई करने के लिए था. मैं भाजपा विधायकों को बताना चाहता था कि मैं उनकी विचारधारा को अच्छी तरह जानता हूं. यह आरएसएस की प्रशंसा करने के लिए नहीं था. लेकिन फिर भी अगर मेरी पार्टी का कोई कार्यकर्ता आहत हुआ है, तो मैं माफी मांगता हूं. मैं हमेशा पार्टी और अपने कार्यकर्ताओं के हितों को सबसे ऊपर रखता हूं."

उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी दबाव में नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझते हुए खुद से ही माफी मांग रहे हैं. उन्होंने कहा, "मेरी पार्टी के किसी भी नेता ने मुझसे माफी मांगने को नहीं कहा है. लेकिन यह मेरा परम कर्तव्य है."

बीके हरिप्रसाद पर पलटवार

डीके शिवकुमार ने बीके हरिप्रसाद समेत पार्टी के उन नेताओं पर भी पलटवार किया, जिन्होंने उनकी आलोचना की थी. उन्होंने कहा, "कांग्रेस और गांधी परिवार के प्रति मेरी प्रतिबद्धता और निष्ठा निर्विवाद है. गांधी परिवार के साथ मेरा रिश्ता भगवान और भक्त के बीच का रिश्ता है. अगर कोई सोचता है कि वह मुझसे ज्यादा पार्टी के प्रति वफादार है, तो वह मूर्ख है."

नवंबर के बाद मुख्यमंत्री न बनाए जाने पर भाजपा में शामिल होने की राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चाओं के बारे में पूछे जाने पर शिवकुमार ने कहा कि वह जन्म से कांग्रेसी हैं और मरते दम तक कांग्रेसी ही रहेंगे. उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता.

