कर्ज का बोझ और बिजनेस डाउन! हीरा कारखाने में बीमा के लिए लूट की साजिश रची...कंपनी का मालिक हिरासत में - CONSPIRACY TO FAKE THEFT

देवेंद्र चौधरी ने 25 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाने के लिए अपना बंगला गिरवी रखी औऱ बैंक से 14 करोड़ रुपये का कर्ज लिया.

डायमंड कारोबारी ने 32 करोड़ रुपये की चोरी की झूठी साजिश रची (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 20, 2025 at 8:49 PM IST

सूरत: गुजरात में हीरा उद्योग में भारी मंदी के कारण कारोबार में हो रहे घाटे से परेशान होकर एक डायमंड कारोबारी ने 32 करोड़ रुपये की चोरी की झूठी साजिश रच डाली. मामला सूरत में स्थित डीके एंड संस कंपनी का बताया जा रहा है.

कंपनी के मालिक देवेंद्र कुमार चौधरी ने नकली चोरी की साजिश रची. इस साजिश का मुख्य कारण 25 करोड़ रुपये का कर्ज और 20 करोड़ रुपये का बीमा हासिल करना था.

कर्ज और बीमा की झूठी साजिश
सूरत के वराछा इलाके में खोडियार नगर रोड स्थित डीके एंड संस कंपनी में 18 अगस्त, 2025 को 32 करोड़ रुपये की चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी. हालांकि, अगले ही दिन जब पुलिस ने जांच शुरू की, तो चोरी की यह झूठी कहानी सबके सामने आ गई. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कोरोना काल के बाद हीरा उद्योग में आई मंदी ने 300 करोड़ रुपये के कारोबार वाली इस कंपनी का कामकाज चौपट कर दिया था, जिसके कारण देवेंद्र चौधरी पर 25 करोड़ रुपये का कर्ज हो गया था. इस कर्ज से उबरने के लिए उसने बीमा कराने की साजिश रची.

आर्थिक तंगी और कर्ज का बोझ
देवेंद्र चौधरी ने 25 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाने के लिए अपना बंगला गिरवी रख दिया था और बैंक से 14 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. इसके अलावा, उसने बाजार से 7 करोड़ रुपये और अपने गृह राज्य राजस्थान से 4 करोड़ रुपये उधार लिए थे. कर्ज से मुक्ति पाने के लिए उसने 10 दिन पहले कंपनी का चोरी बीमा रिन्यू कराया था, जिसकी राशि 20 करोड़ रुपये तक थी. इस बीमा के लिए वह सालाना 3.75 लाख रुपये का प्रीमियम भर रहा था, जो वह पिछले 15 सालों से चुका रहा था.

फर्जी चोरी की साजिश
डीके एंड संस कंपनी में 15 अगस्त से तीन दिन की छुट्टी थी. इस बीच, देवेंद्र चौधरी पॉलिश किए हुए और कच्चे हीरे तिजोरी में छोड़कर घर चला गया. 18 अगस्त को उसने कुल 32.6 करोड़ रुपये की चोरी की शिकायत दर्ज कराई, जिसमें 5 लाख रुपये नकद और 32.47 करोड़ रुपये मूल्य के 1,12,561 कैरेट हीरे शामिल थे. चोरी का कोई सबूत न मिले, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी निकाल लिया गया. पुलिस ने मौके से सिगरेट के टुकड़े और गुटखे की एक थैली बरामद की और जांच शुरू कर दी.

धोखाधड़ी का पर्दाफाश
पुलिस जांच के दौरान पूरी साजिश का खुलासा हुआ. देवेंद्र चौधरी ने लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल किया था. चौथी मंजिल के दरवाजे का फायर अलार्म तोड़ा और गलियारे के सीसीटीवी कैमरे नष्ट कर दिए. बाद में, वह खिड़की का शीशा खोलकर मुख्य कार्यालय में घुसा, जहां उसने सीसीटीवी और डीवीआर निकाल लिए. गैस कटर और सिलेंडर की मदद से उसने तीन-परत वाली तिजोरी को काटा और हीरे और नकदी ले गया. इस काम में उसे दो से तीन घंटे लगे.

परिवार और पिछली भूमिका
देवेंद्र चौधरी, मूल रूप से राजस्थान के बाड़मेर का रहने वाला है. वह पिछले 35 सालों से अपने परिवार के साथ सूरत में रह रहा है. वह अपनी पत्नी, दो बेटों और बहू के साथ मिलकर कंपनी चलाता है. जांच में पता चला है कि उसका एक बेटा नकली चोरी की इस साजिश में शामिल है. जबकि दूसरे बेटे की भूमिका की जांच की जा रही है. पांच साल पहले, देवेंद्र ने कतारगाम में 8 लाख रुपये के बीमा की चोरी का मामला भी दर्ज कराया था, जिसकी भी पुलिस जांच कर रही है. झूठी चोरी के खुलासे के बाद देवेंद्र चौधरी को हिरासत में ले लिया गया है. यह घटना हीरा उद्योग में चल रही मंदी की गंभीरता को दर्शाती है.

