NCERT में अनुभव की ''मां'', बिहार के दिव्यांग ने दूर दृष्टिता से बनाई अलग पहचान - DIVYANG POET ANUBHAV RAJ

दिव्यांग कवि अनुभव राज ( ETV Bharat )

Published : May 16, 2025 at 5:24 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 5:31 PM IST

मुजफ्फरपुर: कभी अगर आप थक जाएं और कुछ ना करने का हौसला ना हो, तब आप बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले अनुभव राज की कहानी जरुर पढ़ें. दरअसल, अनुभव राज दिव्यांग हैं. आधा शरीर काम नहीं करता, लेकिन उन्होंने अपनी लगन और जुनून से कई किताबें लिखीं, जिसका परिणाम है कि उनकी लिखी कविताएं आज NCERT के पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं. NCERT के पाठ्यक्रम में शामिल अनुभव की कविता: अनुभव राज को बचपन से ही लिखना-पढ़ना बहुत पसंद है. उन्होंने अपनी इसी रुचि के कारण कविता और कहानी लिखना शुरू किया. उन्होंने ''मां'' पर एक कविता लिखी. ये कविता NCERT को इतनी पसंद आई की उसे कक्षा दो के पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया. सोहनलाल त्रिवेदी से प्रेरित हैं अनुभव (ETV Bharat) आसान भाषा में है कविता ''मां'': इसके लिए अनुभव को NCERT की तरफ से कविता सेलेक्ट करने का एक लेटर भी दिया गया. उनकी कविता 'मां' NCERT कक्षा दूसरी के सारंगी में चौथे नंबर पेज संख्या 14 पर छपी है. कविता की लाइन बेहद ही आसान भाषा में है. अनुभव ने एक और किताब लिखी है. किताब का नाम ‘चिड़ियों का स्कूल’ है, जो काफी चर्चित है. अनुभव राज को किताबें पढ़ने का है शौक (ETV Bharat)

