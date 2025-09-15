डिजिटल ठगी की शिकायत उपभोक्ता फोरम में करें, हर स्तर पर होगी कंज्यूमर के हितों की रक्षा : न्यायमूर्ति गौतम चौरडिया
उपभोक्ताओं से जुड़ी समस्याओं के निपटारे का दावा छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरडिया ने किया है.
Published : September 15, 2025 at 4:30 PM IST
Updated : September 15, 2025 at 5:27 PM IST
प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरडिया ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में उपभोक्ता के अधिकारों को लेकर चर्चा की है. उन्होंने बताया कि कैसे कोई उपभोक्ता अपने अधिकारों के लिए आयोग की मदद ले सकता है, शिकायत की प्रक्रिया क्या है, न्याय मिलने में कितना समय लगता है और डिजिटल ठगी जैसे मामलों में आयोग किस तरह मदद करता है. न्यायमूर्ति चौरडिया ने तीन साल में आयोग की सुधार प्रक्रिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और जनता के लिए आसान व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी है.
सवाल: जब आपने छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पद को संभाला तो आयोग की स्थिति क्या थी?
जवाब: मैंने 21 अक्टूबर 2022 को पदभार ग्रहण किया. उस समय कोविड-19 की वजह से कई समस्याएं थीं. राज्य के कई जिला फोरम काम करने की स्थिति में नहीं थे, कई जगह सदस्य नहीं थे और अध्यक्ष पद भी खाली था. मैंने सरकार और हाईकोर्ट के सहयोग से अपॉइंटमेंट प्रक्रिया तेज कर सभी जिलों में काम शुरू कराया. उस समय लगभग 10,500 केस लंबित थे, अब करीब 6,200 केस ही लंबित हैं.
सवाल: क्या सभी जिलों में उपभोक्ता फोरम की स्थापना हो गई है?
जवाब: प्रदेश में 33 जिले हैं, जिनमें से 16 जिलों में फोरम सक्रिय है. उन्हीं के माध्यम से सभी जिलों की शिकायत भी सुनी जाती है. बाकी जिलों में व्यवस्था करनी बाकी है.बेमेतरा में प्रगति अभी बाकी है. सभी व्यवस्थाएं पूरी होने पर हर जिले में उपभोक्ता फोरम काम करेगा और किसी भी तरह का आर्थिक भार शासन पर नहीं पड़ेगा.
सवाल: आपके आने के बाद उपभोक्ता फोरम डिजिटल कैसे हुआ?
जवाब: केंद्र सरकार और नेशनल कमीशन के सहयोग से आयोग को ई-फाइलिंग और आई-हियरिंग से जोड़ा गया. 12 अप्रैल 2025 को घोषणा हुई थी कि तीन महीने में पूरे राज्य को डिजिटल बनाया जाएगा. 14 अगस्त 2025 तक लक्ष्य पूरा कर लिया गया. अब ग्रामीण इलाकों के लोग भी घर बैठे आई-हियरिंग और ई-फाइलिंग के माध्यम से केस दर्ज कर सकते हैं.
सवाल: क्या उपभोक्ता घर बैठे आयोग से लाभ ले सकते हैं?
जवाब: हां, ग्राम पंचायत या बस्तर के दूरस्थ इलाकों में भी लोग आई-हियरिंग और ई-फाइलिंग के जरिए अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं और अपना पक्ष रख सकते हैं.
सवाल: पुराने डॉक्यूमेंट्स को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या हुई?
जवाब: हमारी टीम ने 2014 तक के पुराने केस कंप्यूटरीकृत कर डिस्ट्रॉय कराया. अब रिकॉर्ड ईयर-वाइज कंप्यूटर में सुरक्षित हैं. आवश्यक डॉक्यूमेंट भी डिजिटल रूप में उपलब्ध हैं.
सवाल: राज्य उपभोक्ता आयोग को आधुनिक बनाने की क्या प्रक्रिया हुई?
जवाब: पूरे आयोग परिसर में ग्रीनरी, प्लांटेशन और सजावट की गई. कोर्ट रूम और चैंबर व्यवस्थित किए गए. जिला आयोगों को भी निर्देश दिए गए हैं ताकि पूरे राज्य में आधुनिक स्टाइल का उपभोक्ता आयोग बन सके.
सवाल: उपभोक्ता शिकायत करने से हिचकिचाते हैं, क्या सरल प्रक्रिया है?
जवाब: आसान फॉर्मेट तैयार किया गया है. ग्रामीण व्यक्ति भी इसे पढ़कर भर सकता है. यदि कोई नहीं भर सकता तो हेल्प डेस्क और लीगल एड उपलब्ध हैं.
सवाल: क्या कच्चे बिल से भी शिकायत की जा सकती है?
जवाब: बिल पक्के या कच्चे होने से फर्क नहीं पड़ता. जो माल या सेवा ली है, उसका मूल्य दिया गया या नहीं, इस आधार पर शिकायत की जा सकती है.
सवाल: उपभोक्ता आयोग में ज्यादातर किस प्रकार के मामले आते हैं?
जवाब: रियल एस्टेट, बैंक, इंश्योरेंस, मेडिकल, रेलवे, एयर सर्विस जैसी सेवाओं के मामले आते हैं. दायरा व्यापक है.
सवाल: किसानों और फसल बीमा के मामले कैसे निपटाए जाते हैं?
जवाब: फसल बीमा और मुआवजा संबंधी शिकायतों का निपटारा किया जाता है. गलत कैलकुलेशन, नाम या हल्का नंबर की गलती जैसी समस्याओं को दूर कर किसानों को मुआवजा दिलाया जाता है.
सवाल: ऑनलाइन ठगी के मामले भी आयोग में दर्ज किए जा सकते हैं?
जवाब: हां. अगर खाता हैक हो गया और बैंक जिम्मेदार है, तो राशि दिलवाई जा सकती है. जनता से निवेदन है कि डिजिटल लेन-देन में सावधानी बरतें, OTP और व्यक्तिगत जानकारी शेयर न करें.
सवाल: उपभोक्ता छोटी राशि के लिए परेशान नहीं होना चाहते, इसके लिए क्या कहेंगे?
जवाब: राशि नहीं, अधिकार की बात है. अगर लोग जागरूक होंगे, तो भविष्य में ठगी करने वालों के रास्ते बंद होंगे.
सवाल: आने वाले समय में उपभोक्ताओं को कौन-कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी?
जवाब: ई-लाइब्रेरी विकसित की जाएगी, जिला आयोग बेमेतरा में स्थापित होगा. रायपुर और दुर्ग में अतिरिक्त कमिश्नर नियुक्त करने का प्रस्ताव है. ऑनलाइन लाइब्रेरी में सभी जजमेंट और निर्णय उपलब्ध होंगे.
सवाल: जनता और उपभोक्ताओं से क्या कहना चाहेंगे?
जवाब: उपभोक्ता आयोग, सरकार और प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है कि जनता को जागरूक और सशक्त बनाया जाए. जनता को अपने अधिकारों के लिए आगे आना चाहिए. प्रक्रिया आसान है और कई लोग अपने केस खुद भी लड़ सकते हैं. उपभोक्ता कानून का अधिकतम लाभ उठाएं.