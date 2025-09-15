ETV Bharat / bharat

डिजिटल ठगी की शिकायत उपभोक्ता फोरम में करें, हर स्तर पर होगी कंज्यूमर के हितों की रक्षा : न्यायमूर्ति गौतम चौरडिया

रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरडिया ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में उपभोक्ता के अधिकारों को लेकर चर्चा की है. उन्होंने बताया कि कैसे कोई उपभोक्ता अपने अधिकारों के लिए आयोग की मदद ले सकता है, शिकायत की प्रक्रिया क्या है, न्याय मिलने में कितना समय लगता है और डिजिटल ठगी जैसे मामलों में आयोग किस तरह मदद करता है. न्यायमूर्ति चौरडिया ने तीन साल में आयोग की सुधार प्रक्रिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और जनता के लिए आसान व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी है.

सवाल: जब आपने छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पद को संभाला तो आयोग की स्थिति क्या थी?

जवाब: मैंने 21 अक्टूबर 2022 को पदभार ग्रहण किया. उस समय कोविड-19 की वजह से कई समस्याएं थीं. राज्य के कई जिला फोरम काम करने की स्थिति में नहीं थे, कई जगह सदस्य नहीं थे और अध्यक्ष पद भी खाली था. मैंने सरकार और हाईकोर्ट के सहयोग से अपॉइंटमेंट प्रक्रिया तेज कर सभी जिलों में काम शुरू कराया. उस समय लगभग 10,500 केस लंबित थे, अब करीब 6,200 केस ही लंबित हैं.

सवाल: क्या सभी जिलों में उपभोक्ता फोरम की स्थापना हो गई है?

जवाब: प्रदेश में 33 जिले हैं, जिनमें से 16 जिलों में फोरम सक्रिय है. उन्हीं के माध्यम से सभी जिलों की शिकायत भी सुनी जाती है. बाकी जिलों में व्यवस्था करनी बाकी है.बेमेतरा में प्रगति अभी बाकी है. सभी व्यवस्थाएं पूरी होने पर हर जिले में उपभोक्ता फोरम काम करेगा और किसी भी तरह का आर्थिक भार शासन पर नहीं पड़ेगा.

सवाल: आपके आने के बाद उपभोक्ता फोरम डिजिटल कैसे हुआ?

जवाब: केंद्र सरकार और नेशनल कमीशन के सहयोग से आयोग को ई-फाइलिंग और आई-हियरिंग से जोड़ा गया. 12 अप्रैल 2025 को घोषणा हुई थी कि तीन महीने में पूरे राज्य को डिजिटल बनाया जाएगा. 14 अगस्त 2025 तक लक्ष्य पूरा कर लिया गया. अब ग्रामीण इलाकों के लोग भी घर बैठे आई-हियरिंग और ई-फाइलिंग के माध्यम से केस दर्ज कर सकते हैं.

सवाल: क्या उपभोक्ता घर बैठे आयोग से लाभ ले सकते हैं?

जवाब: हां, ग्राम पंचायत या बस्तर के दूरस्थ इलाकों में भी लोग आई-हियरिंग और ई-फाइलिंग के जरिए अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं और अपना पक्ष रख सकते हैं.

सवाल: पुराने डॉक्यूमेंट्स को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या हुई?

जवाब: हमारी टीम ने 2014 तक के पुराने केस कंप्यूटरीकृत कर डिस्ट्रॉय कराया. अब रिकॉर्ड ईयर-वाइज कंप्यूटर में सुरक्षित हैं. आवश्यक डॉक्यूमेंट भी डिजिटल रूप में उपलब्ध हैं.

सवाल: राज्य उपभोक्ता आयोग को आधुनिक बनाने की क्या प्रक्रिया हुई?

जवाब: पूरे आयोग परिसर में ग्रीनरी, प्लांटेशन और सजावट की गई. कोर्ट रूम और चैंबर व्यवस्थित किए गए. जिला आयोगों को भी निर्देश दिए गए हैं ताकि पूरे राज्य में आधुनिक स्टाइल का उपभोक्ता आयोग बन सके.