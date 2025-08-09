Essay Contest 2025

आंसुओं वाला रक्षाबंधन! राखी लेकर धराली पहुंचा भाई तो रो पड़ी बहन, भूल गई थी आज त्यौहार भी है - UTTARKASHI DHARALI DISASTER

धराली आपदा में बेघर हुई बहन के पास राखी लेकर पहुंचा भाई, राखी देख बहन फफक पड़ीं तो भाई भी नहीं रोक पाए अपने आंसू

Sunita Panwar Tied Rakhi on Her Brother
आपदा पीड़ित सुनीता पंवार ने भाई के हाथों पर राखी बांधी (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 9, 2025 at 5:06 PM IST

नवीन उनियाल, धराली: उत्तराखंड के धराली वासियों को खीर गंगा गाड़ का सैलाब ऐसा जख्म दे गया, जो शायद ही कभी भर पाए. आज पूरा देश भाई-बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन मना रहा है, लेकिन धराली में आपदा ने इस पर्व को ही भुला दिया. ऐसी ही एक तस्वीर उस वक्त देखने को मिली, जब मुखबा से एक भाई आपदा पीड़ित अपनी बहन के पास राखी लेकर कलाई में बंधवाने धराली आया. जिसे देख बहन फफक पड़ीं तो भाई भी अपने आंसू नहीं रोक पाए.

दरअसल, रक्षाबंधन की एक तस्वीर त्रासदी वाले गांव धराली से आई है. जहां एक जो बहन धराली गांव में रहती हैं, उससे राखी बंधवाने पास के ही मुखबा गांव में रहने वाले भाई आए, फिर राखी बंधवाई. धराली की आपदा पीड़ित सुनीता पंवार के पास भाई राजेश राणा राखी बंधवाने पहुंचे. आज रक्षाबंधन पर इन दोनों ही भाई बहनों की आंखों में आंसू हैं, लेकिन खुशी भी है कि आपदा में बहन बच गईं. जिस वजह से वो बहन के हाथों रक्षा का सूत्र बंधवा पाए.

भाई-बहनों से खास बातचीत (वीडियो- ETV Bharat)

सुनीता के भाई राजेश राणा ने ईटीवी भारत पर कहा कि 'वो जानते हैं कि धराली के हालात कितने खराब हैं. इसलिए वो खुद अपनी बहन के लिए राखी लाए हैं. ताकि, वो अपनी बहन के हाथों अपनी कलाई में राखी बंधवा सकें.' सुनीता के भाई ने रुंधे गले से कहा कि 'जब आपदा आई, उस वक्त चिंता यही थी कि क्या मेरी बहन सुरक्षित होंगी या नहींं?'

Sunita Panwar Tied Rakhi on Her Brother
भावुक हुए भाई-बहन (फोटो- ETV Bharat)

"मैंने अपने गांव मुखबा से खुद धराली में आई आपदा को देखा था. उस समय भी लगातार मैं यही सोच रहा था कि क्या मेरी बहन बच पाएगी या नहीं? उस वक्त मंजर बेहद डरावना था. खीर गंगा गाड़ (नदी) से आए सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया, लेकिन भगवान की कृपा से बहन सुरक्षित हैं."- राजेश राणा, सुनीता के भाई, मुखबा निवासी

सुनीता ने भागकर बचाई थी जान: आपदा पीड़ित सुनीता पंवार ने बताया कि आपदा के दिन धराली में समेश्वर देवता मंदिर के पास हारदूधू मेला लगा हुआ था. यह मेला सावन महीने में हर साल लगता है, उसमें काफी लोग आए हुए थे. तभी अचानक सैलाब आ गया. ऐसे में सुनीता ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन उनका मकान सैलाब में तबाह हो गया. सुनीता और उनका परिवार सुरक्षित है, लेकिन वो बेघर हो गई हैं.

Sunita Panwar Tied Rakhi on Her Brother
मुखबा से धराली आकर बहन से राखी बंधवाते राजेश राणा (फोटो- ETV Bharat)

भावुक हुए भाई-बहन: वहीं, आज रक्षाबंधन के पर्व पर सुनीता के भाई राजेश राणा बहन के लिए राखी लाए. जिसके बाद समेश्वर देवता मंदिर में बहन सुनीता के हाथों राखी बंधवायी. इस दौरान दोनों भाई-बहन भावुक हो गए. वहीं, सुनीता पंवार ने ईटीवी भारत पर भावुक होकर बताया कि 'आपदा के गम में वो भूल ही गई थीं कि आज राखी का भी त्योहार है.'

"मुझे याद ही नहीं था कि आज रक्षाबंधन है. ऐसा पहली बार हुआ है, जब रक्षाबंधन पर भाई को खुद मेरे पास आना पड़ा है."- सुनीता पंवार, आपदा पीड़ित, धराली

सुनीता कहती हैं कि 'जिस तरह की आपदा आई है, उसके बाद मुझे बस इसी बात की खुशी है कि आज मैं अपने भाई के कलाई पर राखी बांध पा रही रही हूं. क्योंकि, इन हालातों में धराली को जो नुकसान हुआ है, उसके बाद किसी के बचने की भी कल्पना नहीं की जा सकती थी. अगर सैलाब में उनकी जान चली जाती तो आज मैं अपने भाई के साथ रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मना पातीं.'

Sunita Panwar Tied Rakhi on Her Brother
धराली में भाई-बहन (फोटो- ETV Bharat)

रक्षाबंधन की पूरी तैयारी की थी: सुनीता पंवार ने बताया कि उन्होंने रक्षाबंधन की पूरी तैयारी की थी, लेकिन जिस तरह से 5 अगस्त को आपदा आई और हालात बने, उसके बाद इस त्योहार के बारे में वो सोच ही नहीं पाईं. सुनीता बताती हैं कि आपदा के बाद रात-दिन केवल दिमाग में भविष्य को लेकर चिंता रहती है. कहीं दोबारा कोई त्रासदी की स्थिति न बन जाए और भविष्य में वो कैसे अपनी गुजर बसर करेंगी? इसके बारे में सोचती रहती हैं.

UTTARKASHI DHARALI DISASTER
धराली में आपदा के बाद का नजारा (फाइल फोटो- Local Resident)

बता दें कि बीती 5 अगस्त 2025 को खीर गंगा गाड़ से आए जल सैलाब ने पल भर में सबको मिट्टी में मिला दिया. इस सैलाब में कई लोग बह गए तो कई दब गए. बरसों की मेहनत की कमाई से बनाए मकान, होटल, होमस्टे पल भर में तबाह हो गए. किसी को अंदाजा नहीं था कि खीर गंगा कभी ऐसा मंजर भी दिखा सकती है. अभी भी कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है.

