देहरादून में फिर बरसी आफत की बारिश, सहस्त्रधारा में कई दुकानें बहीं, दो लोग भी लापता, रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी

देहरादून: लगातार हो रही भारी बारिश के चलते राजधानी देहरादून और आसपास के इलाकों के हालात बेहद खराब हो गए हैं. देहरादून शहर में कारलीगाढ़ सहस्त्रधारा में रात्रि के समय अत्यधिक बारिश होने की सूचना पर जिला प्रशासन ने रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया.

डीएम के निर्देश पर एसडीएम कुमकुम जोशी रात्रि में ही घटनास्थल पर पहुंची. जिला प्रशासन ने आसपास के लोगों को रात में ही सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करवाया. घटना की सूचना मिलते ही डीएम सविन बंसल ने कमान संभालते हुए रात ही विभागों से समन्वय कर मौके पर रेस्क्यू टीमें भी भेजीं. एसडीआरएफ, एनडीआरफ, लोनिवि द्वारा जेसीबी उपकरण सहित रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है.

घटना में कुछ दुकानें बह गई हैं. हालांकि, जानमाल की कोई क्षति नहीं हुई है. दो लोग मिसिंग बताये जा रहे हैं जिनकी खोजबीन जारी है. आपदा के दृष्टिगत जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है. आईआरएस सिस्टम से जुड़े विभाग सक्रिय मोड में हैं.