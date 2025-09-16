ETV Bharat / bharat

देहरादून में फिर बरसी आफत की बारिश, सहस्त्रधारा में कई दुकानें बहीं, दो लोग भी लापता, रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी

मॉनसून के एक बार फिर से अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है. बारिश के कारण देहरादून शहर में आपदा जैसे हालत बन गए य

rainfall
देहरादून में फिर बरसी आफत की बारिश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 16, 2025 at 9:09 AM IST

Updated : September 16, 2025 at 9:14 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: लगातार हो रही भारी बारिश के चलते राजधानी देहरादून और आसपास के इलाकों के हालात बेहद खराब हो गए हैं. देहरादून शहर में कारलीगाढ़ सहस्त्रधारा में रात्रि के समय अत्यधिक बारिश होने की सूचना पर जिला प्रशासन ने रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया.

डीएम के निर्देश पर एसडीएम कुमकुम जोशी रात्रि में ही घटनास्थल पर पहुंची. जिला प्रशासन ने आसपास के लोगों को रात में ही सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करवाया. घटना की सूचना मिलते ही डीएम सविन बंसल ने कमान संभालते हुए रात ही विभागों से समन्वय कर मौके पर रेस्क्यू टीमें भी भेजीं. एसडीआरएफ, एनडीआरफ, लोनिवि द्वारा जेसीबी उपकरण सहित रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है.

घटना में कुछ दुकानें बह गई हैं. हालांकि, जानमाल की कोई क्षति नहीं हुई है. दो लोग मिसिंग बताये जा रहे हैं जिनकी खोजबीन जारी है. आपदा के दृष्टिगत जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है. आईआरएस सिस्टम से जुड़े विभाग सक्रिय मोड में हैं.

वहीं, मौसम विभाग के मुताबिक, आज उत्तरकाशी, चमोली, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा के साथ तीव्र से बहुत तीव्र वर्षा और मध्यम गरज के साथ तूफान आने की संभावना है. मसूरी, डोईवाला, ऋषिकेश, लैंसडाउन, बदरीनाथ, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, गोविंदघाट और इनके आस पास के क्षेत्रो को भी सर्तक रहने की आवश्यकता है.

पढ़ें---

Last Updated : September 16, 2025 at 9:14 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

DEHRADUN CLOUD BURSTHEAVY RAINFALL IN SAHASTRADHARADEHRADUN DISASTERSAHASTRADHARA DISASTERDISASTER LIKE SITUATION DEHRADUN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 2 की तारीखों का ऐलान, इतना रहेगा प्राइज मनी, बॉलीवुड सितारे लगाएंगे तड़का!

आपदा के दर्द से कराह रहे पहाड़ को अपने 'जननायकों' की तलाश, इनके आंदोलन से बचा था हिमालय

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.