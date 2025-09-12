ETV Bharat / bharat

3 हजार का सिलेंडर, 500 रुपये तेल की बोतल, हर चीज 3 गुणा महंगी, मंहगाई की आग में झुलसा हिमाचल का ये गांव

मलाणा गांव पिछले एक साल से परेशानियों से जूझ रहा है. खाने पीने का सामान कई किलोमीटर तक पीठ पर ढोया जा रहा है.

पिछले एक साल से मलाणा की सड़क नहीं हो पाई बहाल
पिछले एक साल से मलाणा की सड़क नहीं हो पाई बहाल (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 8:16 PM IST

कुल्लू: गांव की तीन हजार की आबादी के पास ना चावल है, न आटा है और न ही दाल. यहां का एक निवाला फाइव स्टार होटल के लंच और डिनर से भी महंगा है. यहां गैस का सिलेंडर भी 3500 से 4000 हजार रुपये तक में मिल रहा है. इस गांव में इतनी महंगाई है शायद की हिमाचल या देश के किसी और कोने में होगी. हर गुजरता दिन गांववालों के लिए जीने की जद्दोजहद को और मुश्किल बना रहा है.

जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के प्राचीन गांव मलाणा की दिक्कतें बीते एक साल से अभी तक कम नहीं हो पाई हैं. 1 अगस्त 2024 को मलाणा डैम फटने के चलते गांव तक पहुंचने वाली सड़क बह गई थी. इसके बाद से ही मलाणा गांव सड़क संपर्क मार्ग से कट गया था और अब तक ये सड़क बहाल नहीं हो पाई. मलाणा खड्ड पर बने पुल के बह जाने के कारण पैदल रास्ता भी बंद हो और गांव का संपर्क पूरी तरह से कट गया. ग्रामीणों ने खड्ड पर खुद लकड़ी का पुल तैयार किया था, ताकि गांव के लिए पैदल रास्ता बहाल हो सके, लेकिन इस साल आई बाढ़ में ये लकड़ी का पुल भी बह गया. ग्रामीणों ने इस साल मिलकर फिर से एक अस्थाई पुल तैयार किया और पैदल रास्ते का बहाल किया.

पिछले एक साल से मलाणा सड़क संपर्क से कटा (ETV Bharat)

तीन से चार गुना महंगी मिल रही हर चीज

हालांकि लोगों ने इस साल भी लकड़ी का पुल तैयार कर दिया, लेकिन गांव की सड़क अब तक बहाल नहीं हो पाई. इससे राशन, पानी, दवाइयां सब महंगी हो गई हैं. राशन सब्जियां, आलू, प्याज, शैंपू, साबुन हर सामान तीन से चार गुना महंगा मिल रहा है. हर चीज दोगुने दामों में मिल रही है. बीते 20 दिनों से गांव में ना तो बिजली है और ना ही पानी. पैदल रास्ते भी भूस्खलन के चलते क्षतिग्रस्त हो गए हैं.

टूटे हुए रास्तों पर सफर करते मलाणा के लोग
टूटे हुए रास्तों पर सफर करते मलाणा के लोग (ETV Bharat)

कुल्लू पहुंचने में लग रहा डेढ़ दिन

ग्रामीणों को 8 घंटे का पैदल सफर तय कर जरी बाजार तक पहुंचना पड़ रहा है और उसके बाद वो छोटे वाहन के माध्यम से कुल्लू पहुंच रहे हैं. शुक्रवार को डीसी कुल्लू के कार्यालय पहुंचे मलाणा गांव के युवाओं ने बताया कि हम गुरुवार को घर से चले थे. जरी तक का सफर पैदल किया. इसके बाद छोटी गाड़ियों के जरिए आज कुल्लू में जिला उपायुक्त से मिलने पहुंचे हैं. जरी से मलाणा की सड़क पिछले साल ही बह गई थी, लेकिन इस बार की बरसात में पैदल रास्ते और पगडंडियां भी नहीं बची है. पैदल रास्ते भी अब चलने के लिए नहीं बचे हैं.

बरसात में बह गए रास्ते और सड़कें
बरसात में बह गए रास्ते और सड़कें (ETV Bharat)

लोगों के पास खत्म हो रहा राशन

मलाणा से डीसी कुल्लू को ज्ञापन देने पहुंचे रूप सिंह का कहना है कि 'बीते 1 साल से यहां ना तो सड़क है और ना ही लोगों को यहां राशन गांव में समय पर मिल रहा है. अब यह समस्या और बढ़ गई है. गांव में पहुंच रहा राशन भी बहुत महंगा मिल रहा है. बाजार में 60 रुपये किलो मिलने वाला प्याज मलाणा में 250 से 300 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है. 10 किलो आटे की बोरी 1500 रुपये में मिल रही. गैस का सिलेंडर भी गांव में ₹3000 से लेकर ₹4000 का मिल रहा है. सरसों का तेल 500 रुपये प्रति लीटर, साबुन, शैंपू, दालें हर चीज एमआरपी से कई गुणा महंगा मिल रही है, जितना खर्च पहले एक महीने के राशन पर आता था उस बजट में 10 दिन का राशन भी नहीं खरीद पा रहे हैं. प्रशासन ने हमें समस्या के समाधान का भरोसा दिया है, लेकिन हमें नहीं लगता की प्रशासन हारी समस्या का समाधान करेगा, क्योंकि हम पहले भी प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हमारी समस्या नहीं सुनी जा रही है.'

टूटे रास्तों पर चलना हुआ मुश्किल
टूटे रास्तों पर चलना हुआ मुश्किल (ETV Bharat)

नेपाली मजदूर ढो रहा राशन और दूसरा सामान

गांव तक जाने वाली सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है. ऐसे में दुकानदार और नेपाली मजदूर पैदल ही कई किलोमीटर का सफर कर गांव तक राशन और दूसरा सामान पहुंचा रहे हैं. इसमें बहुत अधिक खर्च आ रहा है. मजदूरों की फीस के कारण हर चीज एमआरपी से महंगी मिल रही है. यहां रोजाना राशन की व्यवस्था करना किसी जद्दोजहद से कम नहीं है.

मलाणा गांव
मलाणा गांव (FILE PHOTO)

15 किलोमीटर का करना पड़ा रहा सफर

मलाणा पंचायत के उप्रधान राम जी ठाकुर ने बताया कि 'लोग जरी से चौकी तक गाड़ी में सामान लेकर आते हैं. यहां से नेपाली मजदूर 8 घंटे का सफर कर लगभग 15 किलीमीटर दूर मलाणा गांव में राशन पहुंचा रहे हैं. हालात ये हैं कि पैदल चलने के लिए भी रास्ते नहीं बचे हैं. नेपाली मजदूरों के बिना गांव में राशन तक नहीं पहुंचेगा.'

पैदल रास्ते और पगडंडियां बही

डीसी कुल्लू से मिलने आए एक और युवक ने बताया कि इस गांव की सड़क पिछले साल ही बह गई थी. लोग पैदल रास्तों और पगडंडियों से आवाजाही कर रहे थे और राशन पहुंचा रहे थे, लेकिन इस बार हुई बरसात में पैदल रास्ते और पगडंडियां बह गई हैं. हमारे इससे अब पैदल चलकर राशन पहुंचाना भी मुश्किल हो गया है. रास्ता न होने से मजदूर भी राशन पहुंचाने में हाथ खड़े कर रहे हैं. अब गांव में राशन खत्म होने के कगार पर है. ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि वह यह राशन के लिए जल्द व्यवस्था करे और हेलिकॉप्टर के जरिए गांव में राशन पहुंचाए.

गांव में कई बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को दवाओं की जरूरत

सबसे अधिक परेशानी गांव के बुजुर्गों और मरीजों को आ रही है. गांव तक न दवाइयां पहुंच रही हैं और न ही गांव की 3000 हजार की आबादी के लिए कोई कोई स्वास्थ्य कर्मी यहां मौजूद है. सड़क न होने के चलते बीमार लोगों को किस तरह से अस्पताल पहुंचाया जाए ये भी ग्रामीणों के लिए बहुत बड़ी समस्या है. वहीं, मलाणा गांव के युवा भाग चंद का कहना है कि 'मलाणा पंचायत में 40 महिलाएं गर्भवती हैं और 30 ऐसे अन्य बुजुर्ग हैं, जो लगातार दवाई खा रहे हैं. बीमार है और बीमार लोगों को अस्पताल किस तरह से पहुंचाया जाए ये बहुत बड़ी समस्या है. प्रशासन से मांग रखी गई है कि जब तक सड़क की बहाली नहीं होती है, तब तक गांव में ही स्वास्थ्य कर्मी की तनाती की जाए, ताकि यह लोगों को इलाज के लिए परेशानी का सामना न करना पड़े.'

मलाणा गांव
मलाणा गांव (FILE PHOTO)

बर्फबारी में बढ़ेंगी परेशानियां

मलाणा इन विकट परिस्थियों से एक साल से जूझ रहा है, लेकिन न प्रशासन और न ही सरकार इस ओर ध्यान दे रहा है. बात आश्वासन से आगे ही नहीं बढ़ पा रही है. एक साल बीत जाने पर भी मलाणा के हाल जस के तस बने हुए हैं. अब बर्फबारी के सीजन में हालात यहां और भी खराब हो जाएंगे. बर्फबारी के बीच यहां का संपर्क लगभग कट जाता है. पैदल रास्ते भी भारी बर्फबारी के कारण बंद हो जाते हैं. इससे यहां राशन और अन्य सामान पहुंचना और भी मुश्किल हो जाएगा. वहीं, डीसी कुल्लू तोरुल रवीश ने कहा कि 'मलाणा गांव में राशन हेलिकॉप्टर के जरिए पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा. गांव में स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति के लिए बात की जाएगी.'

सिकंदर के वशंज माने जाते हैं मलाणा निवासी

बता दें कि मलाणा गांव का संबंध सिकंदर के वशंजो से जुड़ा हुआ माना जाता है. यहां के लोग ऋषि जमद्गनि की पूजा करते हैं, और ऋषि जमद्गनि का ही यहां की शासन व्यवस्था पर नियंत्रण है. दिलचस्प बात ये है कि पूरे गांव में जमलू देवता का एक भी चित्र नहीं है, पत्थर और लकड़ी से बने मंदिर में ऋषि जमलू की छोटी सी स्वर्ण जड़ित प्रतिमा है. इस मंदिर में किसी भी चीज को छूने की मनाही है. यहां देश का सबसे पुराना लोकतंत्र है और यहां की अपनी संसद भी है. यहां देश विदेश से घूमने के लिए पर्यटक आते हैं. पहाड़ों से घिरा होने के कारण ये खूबसूरत भी है. लाणा गांव में पर्यटक भी आते रहे हैं, लेकिन कोई भी बाहरी गांव में रात को नहीं रुक सकता है. गांव के गेट पर बाहरियों से ग्रामीणों द्वारा पूछताछ होती है. गांव के प्रवेश गेट पर लगे कुछ नियम कायदे हिंदी और अंग्रेजी में लिखे हैं. ये दिशा निर्देश गांव में प्रवेश करने वाले बाहरी या पर्यटकों के लिए है. ये नियम कायदे खुद ग्रामीणों ने बनाए हैं, जिनमें साफ लिखा हुआ है कि गांव के देव स्थानों में किसी भी चीज को छूना मना है. ऐसा करने पर जुर्माने का प्रावधान है.

मलाणा गांव
मलाणा गांव (FILE PHOTO)

गांव की अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था

मलाणा की अपनी अलग लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसमें संसद की तरह दो सदन होते हैं. पहली ज्येष्ठांग (ऊपरी सदन) और दूसरा कनिष्ठांग (निचला सदन). ज्येष्ठांग में कुल 11 सदस्य हैं, जिनमें तीन सदस्य कारदार, गुर व पुजारी स्थायी सदस्य (oldest democracy in the world in malana village) होते हैं. बाकी आठ सदस्यों को गांववासी मतदान द्वारा चुनते हैं. इसी तरह कनिष्ठांग सदन में गांव के प्रत्येक घर से एक सदस्य को प्रतिनिधित्व दिया जाता है. यह सदस्य घर के बड़े-बुजुर्ग होते हैं. इस संसद में फौजदारी से लेकर दीवानी जैसे मसलों का हल निकाला जाता है और दोषियों को सजा भी सुनाई जाती है. कुल मिलाकर गांव वाले अपने मसलों का हल खुद ही निकाल लेते हैं वो न तो पुलिस के पास जाते हैं और न ही स्थानीय प्रशासन के पास.

