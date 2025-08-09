Essay Contest 2025

पल भर में सैलाब ने छीना सबकुछ, एक घंटे बाद होता हादसा तो बढ़ जाता मौत का आंकड़ा - UTTARAKHAND DHARALI DISASTER

धराली आपदा ने भारी जान माल का नुकसान हुआ है. लेकिन ये नुकसान और भी ज्यादा हो सकता था यदि आपदा एक घंटे बाद आती.

Uttarkashi Dharali accident
उत्तरकाशी धराली हादसा (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 9, 2025 at 8:26 AM IST

उत्तरकाशी (नवीन उनियाल): उत्तरकाशी के धराली गांव में सोमवार दोपहर आई भीषण आपदा ने पूरे इलाके को झकझोर दिया. मलबे और पानी का सैलाब महज कुछ ही मिनटों में मार्केट, घर, होटल और मंदिर तक को अपने साथ बहा ले गया. इस भयावह घटना के मंजर से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं.

मेले में जुटने थे लोग: उत्तरकाशी जिले के धराली में 5 अगस्त को आई प्राकृतिक आपदा ने भारी तबाही मचाई. उत्तरकाशी जिले के धराली में 5 अगस्त को आई प्राकृतिक आपदा ने भारी तबाही मचाई. खीर गंगा ने प्रचंड रूप धारण कर सबकुछ तबाह कर दिया. आपदा में कई लोगों ने अपनों को खोया है और लापता लोगों के परिजन उन्हें तलाशने में जुटे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर यह आपदा महज एक घंटे बाद आती, तो यहां एक ऐसा हादसा होता जिसकी कल्पना भी भयावह है. दरअसल, दोपहर 2 बजे से गांव में वार्षिक हारदूत मेला शुरू होना था, जिसके लिए धराली और आसपास के गांवों से 1,000 से ज्यादा लोग ग्राम देवता सोमेश्वर मंदिर में जुटने वाले थे.

1.30 बजे ही आ गया कहर: मेला शुरू होने से महज आधा घंटा पहले, करीब 1.30 बजे, पहाड़ों से तेज गर्जना के साथ मलबा और पानी का सैलाब बाजार में घुस आया. देखते ही देखते 15 से 30 फीट तक का मलबा पूरे धराली बाजार को डुबो गया. सोमेश्वर मंदिर भी कई फीट मिट्टी और पत्थरों में दब गया.

स्थानीय लोगों ने क्या कहा: स्थानीय निवासी सचिन पंवार कहते हैं कल्पकेदार की कृपा है कि यह त्रासदी मेला शुरू होने के बाद नहीं हुई, वरना सैकड़ों लोग इसमें फंसकर जान गंवा बैठते. गांव के प्रथम सिंह पंवार बताते हैं कि इस आपदा ने धराली को बड़ा जख्म दिया है. सबकुछ तबाह हो गया. जहां अब मलबा है, वहां कभी 65 होटल, 30-35 होमस्टे, दुकानें और बड़े रिजॉर्ट होते थे. खेती-बाड़ी भी पूरी तरह बर्बाद हो गई है.

आपदा में सब कुछ हुआ तबाह: स्थानीय लोगों के मुताबिक, अब तक 8 युवाओं की मौत की पुष्टि हुई है, हालांकि कई शव अब भी नहीं मिल पाए हैं. प्रशासन और राहत टीमें मलबा हटाने और लापता लोगों की तलाश में जुटी हैं.

धराली हारदूत मेले का आयोजन: हर साल सावन के 20वें दिन लगने वाला हारदूत मेला ग्राम देवता को प्रसन्न करने के लिए आयोजित होता है. यह मेला दोपहर 2 से 5 बजे तक चलता है, जिसमें आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं. इस बार मेला शुरू होने से पहले ही प्रकृति का कहर टूट पड़ा, जिससे बड़ी जनहानि टल गई.

