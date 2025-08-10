Essay Contest 2025

धराली आपदा: छठे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया - DHARALI DISASTER RESCUE

उत्तराखंड के धराली में आपदा रेस्क्यू कार्य शुरू हो गया है. हेली से आपदा प्रभावितों को रेस्क्यू किया जा रहा है.

Uttarkashi Dharali Disaster Rescue
उत्तरकाशी धराली आपदा रेस्क्यू (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 10, 2025 at 11:03 AM IST

उत्तरकाशी (उत्तराखंड): धराली क्षेत्र आपदा प्रभावितों की सहायता के लिए हेली रेस्क्यू अभियान का सिलसिला आज भी जारी है. आज सुबह मौसम खराब होने के कारण हेली ऑपरेशन लगभग पौने दस बजे से शुरू हो पाया. मातली हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रभावितों ले लिए बड़ी मात्रा में खाद्य एवं राहत सामग्री हर्षिल हेलीपैड तक भेजी जा रही है. हेलीकॉप्टर से वापसी में आपदा प्रभावित क्षेत्र से जरूरतमंद लोगों को मातली पहुंचाने का नियमित सिलसिला भी शुरू हो गया है.

आपदाग्रस्त धराली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव जारी है. हेलीकॉप्टरों द्वारा अभी तक 260 से भी अधिक फेरे लगाए जा चुके है. इस अभियान में मातली हेलीपैड से आठ हेलिकॉप्टर संचालित किये जा रहे हैं. इसके साथ ही चिन्यालीसौड़ हवाईपट्टी से भी सेना के चिनूक, एमआई-17, एएलएच तथा कि चीता हेलीकॉप्टर भी हेली रेस्क्यू अभियान में महत्वपूर्ण सहयोग कर रहे हैं.

उत्तरकाशी धराली आपदा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी (Video-ETV Bharat)

धराली आपदा में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए हेली सेवा के जरिए बचाव अभियान शनिवार को भी जारी रहा. आज राहत एजेंसियों ने 449 लोगों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाकर बड़ी राहत दी. 7 अगस्त से शुरू हुए हेली मिशन के तहत अब तक 1178 लोगों को मातली क्षेत्र से बाहर निकाला जा चुका है.

शनिवार को हर्षिल और धराली से आईटीबीपी मातली हेलीपैड पर 296 लोगों को लाया गया, जबकि हर्षिल और धराली से चिन्यालीसौड़ में चिनूक, एमआई-17 और एएलएच हेलीकॉप्टरों द्वारा 153 लोगों को सुरक्षित निकाला गया. आईटीबीपी, सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें खराब मौसम और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद लगातार राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं.

