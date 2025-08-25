ETV Bharat / bharat

साइकिल नहीं हौसलों पर सवार है दिव्यांग सजुल टुडू, भारत भ्रमण कर समाज को दे रहा अनोखा संदेश! - INDIA TOUR BY BICYCLE

मन के हारे हार और मन के जीते जीत, इस कथन को चरितार्थ कर दिखाया है सजुल टुडू ने. जानें, उनकी पूरी कहानी.

Disabled Sajull Tudu travelling across India on bicycle from Hazaribag district of Jharkhand
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 25, 2025 at 3:39 PM IST

4 Min Read

हजारीबागः किसी शायर ने क्या खूब कहा है 'खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है'. ये महज एक पंक्ति नहीं है, हमारे समाज में ऐसे भी बिरले हैं जिन्होंने इन पंक्तियों का मतलब हमें समझाया है. अगर कहें तो इंसानी हौसले के आगे बड़े-बड़े पहाड़ तक टिक नहीं पाए तो औरों की क्या बिसात है. कुछ ऐसी ही कहानी है, हजारीबाग के सजुल टुडू की.

शरीर से कोई अंग भंग हो जाता है तो इंसान का शरीर तो लाचार हो ही जाता है लेकिन वो मानसिक रूप से टूट कर बिखर जाता है. ऐसे में भरी जवानी में अगर कोई युवक दिव्यांगता की दहलीज पर आ खड़ा हो तो स्वाभाविक अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी. ऐसे में अगर मन में कुछ करने की प्रबल इच्छाशक्ति को हवा दी जाए और अपने इरादों को बुलंद करके शारीरिक अक्षमता को खुद पर हावी न होने दिया जाये तो वो सजुल टुडू बन जाता है.

दिव्यांग सजुल टुडू के संघर्ष की कहानी, हजारीबाग संवाददाता गौरव प्रकाश की रिपोर्ट. (Etv Bharat)

हौसले की मिसाल

हजारीबाग जिला में टाटीझरिया के हटवे गांव निवासी सजुल टुटू, जिन्होंने दिव्यंगता को दरकिनार कर साइकिल यात्रा कर दूसरों के सामने हौसले की मिसाल पेश की है. एक हाथ और एक पैर नहीं होने के बावजूद 156 दिन में देश के 11 राज्यों में 7330 किलोमीटर का सफर इन्होंने तय किया है. सजुल टुडू की चाहत है कि वह अपनी यात्रा में पूरे भारत देश का भ्रमण करें और दिव्यांग जनों को प्रेरणा दें कि लाख मुसीबत आए हौसला कम नहीं होना चाहिए.

Disabled Sajull Tudu travelling across India on bicycle from Hazaribag district of Jharkhand
दिव्यांग सजुल टुडू का कहानी (Etv Bharat)

एक हाथ और एक पैर से दिव्यांग होने के बावजूद होसले बुलंद हैं. जीवन की कठिनाइयों को ताकत बनाकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है. हजारीबाग के टाटीझरिया के रहने वाले 27 वर्षीय सजुल टुडू ने साइकिल के सहारे 156 दिन में देश के 11 राज्यों का 7330 किलोमीटर का सफर पूरा किया. इस सफर का मकसद केवल दूरी तय करना नहीं था, बल्कि समाज को यह संदेश देना था कि दिव्यांगता किसी की राह में रुकावट नहीं बन सकती.

Disabled Sajull Tudu travelling across India on bicycle from Hazaribag district of Jharkhand
साइकिल से भारत भ्रमण के दौरान लोगों से मिलते दिव्यांग सजुल टुडू (ETV Bharat)

हादसे में गंवाए एक हाथ और एक पैर

साल 2014 में ट्रांसमिशन लाइन पर काम करते समय ऊंचाई से गिरने पर सजुल टुडू ने अपने एक हाथ और एक पैर खो दिये. इसके बाद भी उन्होंने हार मानने के बजाय जिंदगी को नए सिरे से जीने का निर्णय लिया. डॉक्टरों ने भी हिम्मत दी और 18 मार्च 2025 को उन्होंने हजारीबाग से अपनी यात्रा शुरू की. विश्वास से लेबरेज लाल-पीले रंग की साइकिल से निकले सजुल टुडू ने पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा होते हुए हजारों किलोमीटर का सफर तय किया.

Disabled Sajull Tudu travelling across India on bicycle from Hazaribag district of Jharkhand
दिव्यांग सजुल टुडू भारत भ्रमण कर रहा (ETV Bharat)

सजुल टुटू को भारत भ्रमण के दौरान जगह-जगह लोगों का भरपूर सहयोग और सम्मान मिला. सजुल का मानना है कि दिव्यांगता शारीरिक होती है, मानसिक नहीं. उनका संदेश है कि अगर मन में हिम्मत हो तो जीवन की कोई भी कठिनाई व्यक्ति को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती. वाकई हौसला अगर बुलंद हो तो दिव्यांगता राह में रोड़ा नहीं बनता है. यह साबित कर दिया है हजारीबाग के टाटी झरिया के हटवे गांव निवासी सजूल टुडू ने.

इसे भी पढ़ें- दुर्घटना ने बनाया दिव्यांग तो हौसले ने सपनों को दी उड़ान! जानें, सुमन प्रजापति की कहानी

इसे भी पढ़ें- धरना स्थल पर जलाई उम्मीद की लौ: किताबों में भविष्य तलाशता एक दिव्यांग छात्र

इसे भी पढे़ं- साइकिल से भारत भ्रमण पर निकला युवक पहुंचा गिरिडीह, पर्यावरण संरक्षण का दे रहा संदेश

हजारीबागः किसी शायर ने क्या खूब कहा है 'खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है'. ये महज एक पंक्ति नहीं है, हमारे समाज में ऐसे भी बिरले हैं जिन्होंने इन पंक्तियों का मतलब हमें समझाया है. अगर कहें तो इंसानी हौसले के आगे बड़े-बड़े पहाड़ तक टिक नहीं पाए तो औरों की क्या बिसात है. कुछ ऐसी ही कहानी है, हजारीबाग के सजुल टुडू की.

शरीर से कोई अंग भंग हो जाता है तो इंसान का शरीर तो लाचार हो ही जाता है लेकिन वो मानसिक रूप से टूट कर बिखर जाता है. ऐसे में भरी जवानी में अगर कोई युवक दिव्यांगता की दहलीज पर आ खड़ा हो तो स्वाभाविक अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी. ऐसे में अगर मन में कुछ करने की प्रबल इच्छाशक्ति को हवा दी जाए और अपने इरादों को बुलंद करके शारीरिक अक्षमता को खुद पर हावी न होने दिया जाये तो वो सजुल टुडू बन जाता है.

दिव्यांग सजुल टुडू के संघर्ष की कहानी, हजारीबाग संवाददाता गौरव प्रकाश की रिपोर्ट. (Etv Bharat)

हौसले की मिसाल

हजारीबाग जिला में टाटीझरिया के हटवे गांव निवासी सजुल टुटू, जिन्होंने दिव्यंगता को दरकिनार कर साइकिल यात्रा कर दूसरों के सामने हौसले की मिसाल पेश की है. एक हाथ और एक पैर नहीं होने के बावजूद 156 दिन में देश के 11 राज्यों में 7330 किलोमीटर का सफर इन्होंने तय किया है. सजुल टुडू की चाहत है कि वह अपनी यात्रा में पूरे भारत देश का भ्रमण करें और दिव्यांग जनों को प्रेरणा दें कि लाख मुसीबत आए हौसला कम नहीं होना चाहिए.

Disabled Sajull Tudu travelling across India on bicycle from Hazaribag district of Jharkhand
दिव्यांग सजुल टुडू का कहानी (Etv Bharat)

एक हाथ और एक पैर से दिव्यांग होने के बावजूद होसले बुलंद हैं. जीवन की कठिनाइयों को ताकत बनाकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है. हजारीबाग के टाटीझरिया के रहने वाले 27 वर्षीय सजुल टुडू ने साइकिल के सहारे 156 दिन में देश के 11 राज्यों का 7330 किलोमीटर का सफर पूरा किया. इस सफर का मकसद केवल दूरी तय करना नहीं था, बल्कि समाज को यह संदेश देना था कि दिव्यांगता किसी की राह में रुकावट नहीं बन सकती.

Disabled Sajull Tudu travelling across India on bicycle from Hazaribag district of Jharkhand
साइकिल से भारत भ्रमण के दौरान लोगों से मिलते दिव्यांग सजुल टुडू (ETV Bharat)

हादसे में गंवाए एक हाथ और एक पैर

साल 2014 में ट्रांसमिशन लाइन पर काम करते समय ऊंचाई से गिरने पर सजुल टुडू ने अपने एक हाथ और एक पैर खो दिये. इसके बाद भी उन्होंने हार मानने के बजाय जिंदगी को नए सिरे से जीने का निर्णय लिया. डॉक्टरों ने भी हिम्मत दी और 18 मार्च 2025 को उन्होंने हजारीबाग से अपनी यात्रा शुरू की. विश्वास से लेबरेज लाल-पीले रंग की साइकिल से निकले सजुल टुडू ने पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा होते हुए हजारों किलोमीटर का सफर तय किया.

Disabled Sajull Tudu travelling across India on bicycle from Hazaribag district of Jharkhand
दिव्यांग सजुल टुडू भारत भ्रमण कर रहा (ETV Bharat)

सजुल टुटू को भारत भ्रमण के दौरान जगह-जगह लोगों का भरपूर सहयोग और सम्मान मिला. सजुल का मानना है कि दिव्यांगता शारीरिक होती है, मानसिक नहीं. उनका संदेश है कि अगर मन में हिम्मत हो तो जीवन की कोई भी कठिनाई व्यक्ति को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती. वाकई हौसला अगर बुलंद हो तो दिव्यांगता राह में रोड़ा नहीं बनता है. यह साबित कर दिया है हजारीबाग के टाटी झरिया के हटवे गांव निवासी सजूल टुडू ने.

इसे भी पढ़ें- दुर्घटना ने बनाया दिव्यांग तो हौसले ने सपनों को दी उड़ान! जानें, सुमन प्रजापति की कहानी

इसे भी पढ़ें- धरना स्थल पर जलाई उम्मीद की लौ: किताबों में भविष्य तलाशता एक दिव्यांग छात्र

इसे भी पढे़ं- साइकिल से भारत भ्रमण पर निकला युवक पहुंचा गिरिडीह, पर्यावरण संरक्षण का दे रहा संदेश

For All Latest Updates

TAGGED:

दिव्यांग युवक की साइकिल यात्राDISABLED SAJULL TUDU TRAVEL INDIATRAVELLING ACROSS INDIA ON BICYCLEHAZARIBAG DISTRICT OF JHARKHANDINDIA TOUR BY BICYCLE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.