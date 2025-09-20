ETV Bharat / bharat

निरहुआ को प्रशांत किशोर लगते हैं तेज-तर्रार नेता, बोले- 'UPA-लालू शासनकाल ने बिहार को लूटा'

निरहुआ ने राहुल-तेजस्वी की यात्राओं को सिर्फ 'घुसपैठियों को बचाने का हथकंडा' बताया. साथ ही उन्होंने प्रशांत किशोर को लेकर अच्छी बात कही.

Dinesh Lal Yadav Nirahua
दिनेश लाल यादव निरहुआ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 20, 2025 at 9:06 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट : कृष्णनंदन

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है. भाजपा ने अपने सभी बड़े नेताओं और स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं. इसी कड़ी में भाजपा के स्टार प्रचारक और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' भी बिहार में सक्रिय हो गए हैं. ईटीवी भारत से खास बातचीत में निरहुआ ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर पर खुलकर अपनी राय रखी.

ईटीवी भारत का सवाल : राहुल गांधी ने हाल ही में 'वोटर अधिकार यात्रा' की. इसे आप किस रूप में देखते हैं?

निरहुआ का जवाब : देखिए, सबसे पहले तो यात्रा का नाम ही गलत रखा गया. यह कोई 'वोटर अधिकार यात्रा' नहीं थी बल्कि 'घुसपैठिया बचाओ यात्रा' थी. जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है उसे बचाने के लिए यात्रा थी. यह लोग चाहते हैं कि बिहार के युवाओं की नौकरी घुसपैठियों को मिल जाए तो ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे. चुनाव आयोग ने बिहार के किसी भी वैध मतदाता का नाम नहीं काटा. सिर्फ उन अवैध नामों को हटाया गया जिनके पास बिहार का कोई प्रमाण पत्र नहीं था.

दरअसल कांग्रेस और उसके सहयोगी ऐसे ही घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा कर रहे हैं. लेकिन जनता अब जागरूक है और बहकावे में आने वाली नहीं है. पहले पटना से सीतामढ़ी जाने में दिनों लग जाते थे लेकिन अब डबल इंजन सरकार ने विकास की जो रफ्तार दी है, उससे आदमी दिन में पटना से सीतामढ़ी जाकर शाम तक लौट आता है.

निरहुआ से ईटीवी भारत की खास बातचीत (ETV Bharat)

ईटीवी भारत का सवाल : राहुल गांधी की यात्रा के बाद अब तेजस्वी यादव भी 'बिहार अधिकार यात्रा' पर निकले हैं?

निरहुआ का जवाब : तेजस्वी यादव किसी वोटर के अधिकार की बात नहीं कर रहे, बल्कि घुसपैठियों के अधिकार की यात्रा कर रहे हैं. बिहार की जनता सब देख रही है कि किसने सड़क बनाई, किसने 24 घंटे बिजली दी, किसने अस्पताल और कॉलेज खोले.

मां जानकी का भव्य मंदिर सीतामढ़ी में बन रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज और अस्पताल खड़े हो रहे हैं. यह सब एनडीए सरकार की देन है. तेजस्वी और उनके परिवार के समय में विकास कार्यों को रोका गया था. पीएम मोदी बिहार में वंदे भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें दे रहे हैं और रेलवे स्टेशन का विकास हो रहा है.

TEJASHWI YADAV RAHUL GANDHI
वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी तेजस्वी यादव (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

ईटीवी भारत का सवाल : तेजस्वी यादव का कहना है कि नरेंद्र मोदी वोट लेने बिहार आते हैं लेकिन फैक्ट्री गुजरात में लगती है?

निरहुआ का जवाब : उद्योग लगाने के लिए सबसे पहले सड़क, बिजली और आधारभूत संरचना चाहिए. जब उनके माता-पिता की सरकार थी, तब न सड़क थी, न बिजली और न ही कोई सुविधा. बिहार में अब सड़कें बनी हैं, पटना में मेट्रो आ चुकी है, एयरपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट पर काम हो रहा है. 2005 से पहले की सरकार ने इतने गड्ढे छोड़े थे कि उन्हें भरकर नींव मजबूत करने में ही समय लग गया. अब एनडीए सरकार ही बिहार में औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाएगी और एक करोड़ रोजगार देने का वादा पूरा करेगी.

Dinesh Lal Yadav Nirahua
दिनेश लाल यादव निरहुआ (ETV Bharat)

ईटीवी भारत का सवाल : पूर्वांचल में आपकी काफी पकड़ है और बिहार के कई जिले पूर्वांचल क्षेत्र में आते हैं. आपको पूर्वांचल का मूड कैसा नजर आ रहा है?

निरहुआ का जवाब : बिहार के लोगों को बेहतर पता है कि यूपीए को जब शासन का मौका मिला तो उन लोगों ने सिर्फ बिहार को लूटने का काम किया. ना बिहार को बिजली दिया ना एक्सप्रेस वे दिया. यह एनडीए सरकार है जिसने बिहार को विकास की रफ्तार पकड़ाई है. हम इस रफ्तार को रुकने नहीं देंगे और फिर से बिहार में एनडीए सरकार बनाएंगे. जनता का मूड भी एनडीए के साथ है.

ईटीवी भारत का सवाल : बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर को आप कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं?

निरहुआ का जवाब : मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर मेहनत कर रहे हैं और उनको करना भी चाहिए. अगर वह विपक्ष में आते हैं तो इन लोगों से बेहतर होंगे. क्योंकि विपक्ष हमेशा समझदार होना चाहिए और ऐसा विपक्ष होना चाहिए जो मुद्दे की बात करे. यूपीए वाले लोगों का मुद्दा समझ में नहीं आता है

PRASHANT KISHOR
प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

ईटीवी भारत का सवाल : क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं?

निरहुआ का जवाब : प्रशांत किशोर कम से कम लड़ेंगे तो, भिड़ेंगे तो. सत्ता में जो सरकार है उसके खिलाफ विपक्ष में कोई तीखे सवाल करने वाला हो तो सत्ता में रहने वाले लोग भी सचेत होकर काम करते हैं. विपक्ष में कोई तेज तर्रार आदमी आता है तो यह अच्छी बात है और उसका स्वागत है.

ईटीवी भारत का सवाल : क्या आप तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर में प्रचार करेंगे?

निरहुआ का जवाब : बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है. पार्टी जहां भी प्रचार करने को कहेगी, वहां पूरी ताकत से उतरूंगा. तेजस्वी यादव के खिलाफ भी घूम-घूमकर एनडीए के पक्ष में प्रचार करूंगा. बिहार को विकास की राह पर ले जाने का काम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने मिलकर किया है. हम सब पार्टी के वफादार सिपाही हैं और जनता से अपील करेंगे कि एनडीए सरकार ही बिहार के विकास को आगे बढ़ा सकती है. एनडीए सरकार ही यहां औद्योगिकीकरण कर सकती है और रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकती है.

ये भी पढ़ें :-

भोजपुरी अभिनेता निरहुआ की फिल्म 'बलमा बड़ा नादान-2' रिलीज, कॉमेडी और ड्रामा से भरपूर है मूवी

For All Latest Updates

TAGGED:

दिनेश लाल यादव निरहुआTEJASHWI YADAV RAHUL GANDHIPRASHANT KISHORBIHAR ELECTION 2025DINESH LAL YADAV NIRAHUA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में महिला वोटबैंक साधने के लिए कांग्रेस ने बदला गियर, राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका की एंट्री

'राहुल गांधी ने तेजस्वी को ठगा..' ऋतुराज सिन्हा बोले- 'कांग्रेस की यात्रा से RJD को हुआ नुकसान'

चुनाव जीतकर भी नहीं बन सके थे विधायक, जानिए कब और कैसे बना ये इतिहास?

शाहाबाद-मगध फतह करने की अमित शाह की चाल, क्या भाजपा की जीत हो जाएगी सुपरहिट?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.