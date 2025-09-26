ETV Bharat / bharat

दिलसुखनगर 2013 विस्फोट: सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के एक आतंकवादी की फांसी पर रोक लगाई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के एक कथित सदस्य की फांसी पर रोक लगा दी, जिसे 2013 के दिलसुखनगर बम विस्फोटों के सिलसिले में मौत की सजा सुनाई गई थी. इन धमाकों में 18 लोग मारे गए थे और 131 घायल हुए थे.

दोषी असदुल्ला अख्तर द्वारा दायर याचिका पर न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की बेंच ने सुनवाई की. बेंच ने कहा कि, अपीलकर्ता की मौत की सजा पर रोक रहेगी.

हैदराबाद के भीड़भाड़ वाले दिलसुखनगर में 21 फरवरी, 2013 को दो शक्तिशाली विस्फोट हुए. पहला विस्फोट एक बस स्टॉप पर और दूसरा विस्फोट एक भोजनालय के पास हुआ. दिल्ली की एक जेल में बंद अख्तर ने तेलंगाना हाई कोर्ट के अप्रैल के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें इस मामले में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सह-संस्थापक यासीन भटकल सहित उसके पांच सदस्यों की मौत की सजा बरकरार रखी गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अख्तर से संबंधित सभी परिवीक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट आठ सप्ताह के भीतर पेश करने का निर्देश दिया. उसने कहा, "संबंधित जेल के जेल अधीक्षक, अपीलकर्ता द्वारा जेल में रहते हुए किए गए कार्यों की प्रकृति और जेल में रहते हुए उसके आचरण एवं व्यवहार के संबंध में आठ सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे."