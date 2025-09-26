दिलसुखनगर 2013 विस्फोट: सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के एक आतंकवादी की फांसी पर रोक लगाई
हैदराबाद के भीड़भाड़ वाले दिलसुखनगर में 21 फरवरी, 2013 को दो शक्तिशाली विस्फोट हुए थे.
Published : September 26, 2025 at 12:52 AM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के एक कथित सदस्य की फांसी पर रोक लगा दी, जिसे 2013 के दिलसुखनगर बम विस्फोटों के सिलसिले में मौत की सजा सुनाई गई थी. इन धमाकों में 18 लोग मारे गए थे और 131 घायल हुए थे.
दोषी असदुल्ला अख्तर द्वारा दायर याचिका पर न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की बेंच ने सुनवाई की. बेंच ने कहा कि, अपीलकर्ता की मौत की सजा पर रोक रहेगी.
हैदराबाद के भीड़भाड़ वाले दिलसुखनगर में 21 फरवरी, 2013 को दो शक्तिशाली विस्फोट हुए. पहला विस्फोट एक बस स्टॉप पर और दूसरा विस्फोट एक भोजनालय के पास हुआ. दिल्ली की एक जेल में बंद अख्तर ने तेलंगाना हाई कोर्ट के अप्रैल के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें इस मामले में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सह-संस्थापक यासीन भटकल सहित उसके पांच सदस्यों की मौत की सजा बरकरार रखी गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अख्तर से संबंधित सभी परिवीक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट आठ सप्ताह के भीतर पेश करने का निर्देश दिया. उसने कहा, "संबंधित जेल के जेल अधीक्षक, अपीलकर्ता द्वारा जेल में रहते हुए किए गए कार्यों की प्रकृति और जेल में रहते हुए उसके आचरण एवं व्यवहार के संबंध में आठ सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे."
बेंच ने जेल अधिकारी को अख्तर का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किसी सरकारी अस्पताल से करवाने का निर्देश दिया और अपील की सुनवाई 12 सप्ताह बाद के लिए स्थगित कर दी.
एनआईए अदालत ने 13 दिसंबर 2016 को पांच आरोपियों, मोहम्मद अहमद सिदीबापा उर्फ यासीन भटकल, पाकिस्तानी नागरिक जिया-उर-रहमान उर्फ वकास, असदुल्ला अख्तर उर्फ हड्डी, तहसीन अख्तर उर्फ मोनू और अजाज शेख को दोषी ठहराया था. उस वक्त अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई थीं. 14 मार्च 2013 को एनआईए ने दोनों मामलों की जांच अपने हाथ में ले ली.
ये भी पढ़ें: जारी रहेगी रामलीला, सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के निर्देश पर लगाया विराम, यूपी के फिरोजाबाद का है मामला