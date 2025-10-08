अब होगी इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी की रेटिंग, जानें ट्राई के नए फरमान से क्या बदलेगा
भारत में सरकारी और आवासीय क्षेत्रों में स्थित इमारतों की जल्द ही इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी की गुणवत्ता के आधार पर रेटिंग की जाएगी.
Published : October 8, 2025 at 4:31 PM IST
सौरभ शुक्ल
नई दिल्ली: डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, भारत में सरकारी और आवासीय क्षेत्रों में स्थित इमारतों का मूल्यांकन जल्द ही इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी की गुणवत्ता के आधार पर किया जाएगा. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने इस मूल्यांकन के लिए एजेंसियों की नियुक्ति शुरू कर दी है.
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने इस मूल्यांकन के लिए एजेंसियों की नियुक्ति शुरू कर दी है. इसका उद्देश्य निवासियों और दूरसंचार ऑपरेटरों, दोनों को कनेक्टिविटी के स्तर की स्पष्ट जानकारी प्रदान करना है.
वर्तमान आंकड़े बताते हैं कि 80 प्रतिशत डेटा खपत घरों के अंदर होती है, फिर भी समस्या वाले क्षेत्रों की निगरानी या पहचान करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है.
ट्राई द्वारा सूचीबद्ध देश की प्रारंभिक डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसी में से एक, शौर्य टेलीसर्विसेज ने ईटीवी भारत को बताया कि वे जल्द ही काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं और एक साल में कई रियल एस्टेट में दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता का मानचित्रण करने की उम्मीद करते हैं.
शौर्य टेलीसर्विसेज के सीईओ महेश चौधरी ने कहा कि हम इस वित्तीय वर्ष के अंत तक बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक परिसरों सहित लगभग 10 मिलियन वर्ग फुट रियल एस्टेट की डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग का मानचित्रण करने की उम्मीद करते हैं.
हमारे अनुमान के अनुसार कुल पता योग्य बाजार अब तक लगभग 1 बिलियन वर्ग फुट है. ट्राई ने हाल ही में इमारतों के अंदर और आसपास कनेक्टिविटी की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं.
इन दिशानिर्देशों से रियल एस्टेट डेवलपर्स को अपनी परियोजनाओं में सर्वोत्तम कनेक्टिविटी विकल्पों तक पहुंच प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद है.
महेश चौधरी के अनुसार, दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, अहमदाबाद और कुछ अन्य शीर्ष मेट्रो शहरों के ज्यादातर वाणिज्यिक परियोजनाओं में रियल एस्टेट डेवलपर्स ने अपनी परियोजनाओं की रेटिंग प्राप्त करने में उच्च रुचि दिखाई है.
यह कैसे काम करेगा? शौर्य टेलीसर्विसेज जैसी डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसियां और अन्य भारत भर में संपत्तियों का मूल्यांकन डिजिटल कनेक्टिविटी के महत्वपूर्ण मापदंडों पर करेंगे, जिसमें फाइबर रेडीनेस, इनडोर मोबाइल कवरेज, ब्रॉडबैंड क्वालिटी और आईओटी इंटीग्रेशन शामिल हैं. अगस्त 2025 में जारी ट्राई की मानकीकृत पद्धति के अनुरूप वास्तविक प्रदर्शन के आधार पर संपत्तियों को स्टार रेटिंग दी जाएगी.
ट्राई ने इस साल अगस्त में डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग के लिए मैनुअल जारी किया है. ट्राई ने इसे देश का पहला मानकीकृत ढांचा कहा है जो यह मूल्यांकन करता है कि इमारतें उच्च गति, विश्वसनीय डिजिटल पहुंच के लिए कितनी प्रभावी रूप से सुसज्जित हैं. 80 प्रतिशत से अधिक मोबाइल डेटा का उपयोग घर के अंदर किया जाता है, और एजी (ऑटोमैटिक गेन कंट्रोल) और एसक्यू (स्क्वायर वेव सिग्नल).
TRAI के डिजिटल कनेक्टिविटी रेगुलेशन, 2024 के लिए संपत्तियों की रेटिंग, नई नियमावली, इमारतों की डिजिटल कनेक्टिविटी की रेटिंग के लिए एक मानकीकृत तरीका तय करती है. यह रेटिंग एजेंसियों को संपत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है और संपत्ति प्रबंधकों व सेवा प्रदाताओं को एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढाँचा बनाने और बनाए रखने में मदद करती है.
इन मानदंडों में फाइबर की उपलब्धता, इनडोर मोबाइल सिग्नल की क्षमता, वाई-फ़ाई कवरेज, ब्रॉडबैंड स्पीड और उपयोगकर्ता वास्तव में इन सेवाओं का अनुभव कैसे करते हैं, शामिल हैं. इसका उद्देश्य लोगों को चाहे वे खरीदार हों, किराएदार हों या व्यवसाय जगह चुनने से पहले कनेक्टिविटी की गुणवत्ता को समझने में मदद करना है. साथ ही डेवलपर्स को आधुनिक डिजिटल जरूरतों को ध्यान में रखकर निर्माण करने के लिए प्रेरित करना है.
TRAI का मानना है कि 21वीं सदी में, डिजिटल कनेक्टिविटी कोई विलासिता नहीं है, यह बिजली या पानी की तरह ही एक जरूरी बुनियादी ढांचा है. आज, यह विकास, नवाचार और अवसरों को शक्ति प्रदान करती है.
ट्राई के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी ने कहा, "यह ढांचा भारत की प्रत्येक इमारत को डिजिटल इंडिया विजन के लिए तैयार करने, अधिक नागरिकों को हमारी कनेक्टेड अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाने और समावेशी राष्ट्रीय विकास की नींव रखने की दिशा में एक निर्णायक कदम है."
बीते एक दशक में, देश में तेजी से डिजिटल परिवर्तन हुआ है. इससे नागरिकों के काम करने, सीखने, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़ने के तरीके में बदलाव आया है. विश्वसनीय डिजिटल बुनियादी ढांचा अब आर्थिक विकास, नवाचार और सामाजिक कल्याण का आधार है. अधिकतर डेटा उपयोग घर के अंदर होने के कारण, मजबूत डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो गया है.
