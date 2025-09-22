BJP सांसद की पत्नी को बनाया 'डिजिटल अरेस्ट', गोल्डन ऑवर ने बचाए 14 लाख रुपये
भाजपा सांसद के. सुधाकर की पत्नी ने धोखाधड़ी के बाद गोल्डन ऑवर के भीतर राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा दी थी.
Published : September 22, 2025 at 8:51 PM IST
बेंगलुरु: शहर की साइबर क्राइम पुलिस ने चिक्कबल्लापुर के भाजपा सांसद डॉ. के. सुधाकर की पत्नी प्रीति सुधाकर के 14 लाख रुपये बरामद कर लिए, जिन्हें साइबर अपराधियों ने 'डिजिटल अरेस्ट' के जरिये ठगा था. धोखाधड़ी के एक घंटे (गोल्डन ऑवर) के भीतर राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराकर अपराधी के खाते में जमा धनराशि सफलतापूर्वक वापस पा ली गई.
इस बारे में बात करते हुए बेंगलुरु पश्चिम डिवीजन के डीसीपी एस. गिरीश ने बताया कि 26 अगस्त को सुबह 9:30 बजे, मुंबई साइबर क्राइम पुलिस के अधिकारी बताकर प्रीति को कॉल करने वाले साइबर अपराधियों ने धमकाकर उनके खाते से 14 लाख रुपये ट्रांसफर कर लिए थे.
उन्होंने बताया कि अपराधियों ने खुद को मुंबई साइबर क्राइम पुलिस अधिकारी बताया और धमकाते हुए कहा, 'आपके कुछ दस्तावेजों का इस्तेमाल सदबत खान ने वियतनाम, लाओस और कंबोडिया में अवैध काम करने के लिए किया है.' फिर, उन्होंने व्हाट्सएप के जरिये वीडियो कॉल करके कहा कि सदबत खान फिलहाल गिरफ्तार है और उससे आगे पूछताछ की जरूरत है.
डीसीपी ने बताया कि अपराधियों ने कहा कि उनके पास आपके निजी दस्तावेज हैं और उनके बताए गए खाते में 14 लाख रुपये ट्रांसफर करने को कहा, क्योंकि आपका खाता अवैध है और आरबीआई सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी है. अपराधियों ने कहा कि वे सत्यापन पूरा होने के 45 मिनट के अंदर पैसे वापस कर देंगे. प्रीति सुधाकर ने आरटीजीएस के जरिये जालसाज के खाते में 14 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि उन्हें धोखाधड़ी के बारे में जानकारी नहीं थी.
बाद में धोखाधड़ी का अहसास होने पर उन्होंने तुरंत बेंगलुरु पश्चिम डिवीजन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और बताया कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है. साइबर क्राइम पुलिस ने तुरंत प्रीति सुधाकर के जरिये राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन (1930) पर शिकायत दर्ज कराई और ट्रांसफर किए गए बैंक खाते में पैसे फ्रीज करवा दिए.
डीसीपी ने बताया कि बाद में, 3 सितंबर को अदालत से आदेश प्राप्त होने के बाद, अपराधी के खाते में जमा 14 लाख रुपये वापस प्रीति सुधाकर के खाते में ट्रांसफर किए गए. उन्होंने बताया कि आरोपी की तलाश जारी है.
