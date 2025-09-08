ठगों ने 'डिजिटल अरेस्ट' कर इतना डराया कि महिला ने दे दी जान
गुजरात में एक महिला को साइबर ठगों ने इतना परेशान किया कि उसने अपनी जान ले ली. पढ़ें, पूरी खबर.
Published : September 8, 2025 at 4:50 PM IST
वेरावलः आज के डिजिटल युग में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं. डिजिटल अरेस्ट जैसे नए तरीकों से ठग लोगों के डर का फायदा उठा रहे हैं. गुजरात के वेरावल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बिल्डर की पत्नी ने डिजिटल अरेस्ट के बाद साइबर ठगों के मानसिक उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली. इस घटना ने न केवल परिवार को झकझोर दिया, बल्कि साइबर अपराधों के बढ़ते खतरे को भी उजागर किया है.
क्या है मामलाः
वेरावल में रहने वाले बिल्डर की पत्नी को दो वॉट्सऐप नंबरों से कॉल्स आ रहे थे. ठगों ने खुद को पुलिस और आयकर विभाग के अधिकारी बताकर पूजाबेन को डराया कि उनके नाम पर एक पार्सल जब्त हुआ है. अगर पैसे न दिए तो उनका पूरा परिवार जेल जाएगा. इन धमकियों से पूजाबेन दो दिनों तक गहरे तनाव में रही, न ठीक से खाना खाया और न ही परिवार से अपनी परेशानी साझा की.
1.15 लाख रुपये की ठगीः
ठगों ने बिल्डर की पत्नी से QR कोड के जरिए दो UPI आईडी पर 1,15,000 रुपये ट्रांसफर करवाए. पैसे देने के बाद भी ठगों ने और पैसे की मांग जारी रखी और धमकियां दीं. इसके लिए उन्होंने वीडियो मैसेज भेजे. जिनमें एक में CBI ऑफिस दिखाया गया, दूसरे में पुलिस कंट्रोल रूम और तीसरे में एक कथित पुलिस अधिकारी को यह कहते हुए दिखाया गया कि वह घर आएंगे और पूरे परिवार को मार देंगे. ये वीडियो ठगों ने विभिन्न स्रोतों से लेकर बनाए थे, ताकि धमकी को और विश्वसनीय बनाया जा सके.
आत्महत्या के बाद खुलासाः
30 अगस्त को, लगातार मानसिक दबाव और डर से परेशान होकर घर में अकेली महिला ने जहर खा लिया. जानकारी होने पर उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इस दुखद घटना के बाद परिवार ने उनके फोन की जांच की, तब डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी का यह मामला सामने आया. महिला के पति ने बताया कि उनकी पत्नी दो दिन से अस्वस्थ और तनाव में थीं, लेकिन परिवार को कुछ नहीं बताया.
पुलिस कार्रवाईः
बिल्डर ने वेरावल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करायी. साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी संपर्क किया. पुलिस ने दोनों मोबाइल नंबरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. DySP वी. आर. खेंगार ने बताया कि एक नंबर पाकिस्तान का है, और ठगों ने सुनियोजित तरीके से महिला को डराया था.
टल सकता था हादसाः
मृत महिला के पति ने लोगों से अपील की कि साइबर ठगी या डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाओं को छिपाने के बजाय तुरंत परिवार और पुलिस को सूचित करें. उन्होंने कहा, "अगर मेरी पत्नी ने हमें बताया होता, तो शायद यह हादसा टल सकता था." उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और अनजान कॉल्स या मैसेज पर भरोसा न करने की सलाह दी.
हेल्पलाइन से संपर्क करेंः आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है. डिजिटल अरेस्ट जैसे नए ठगी के तरीकों से बचने के लिए जागरूकता और त्वरित कार्रवाई जरूरी है. अगर आपको भी ऐसी कोई कॉल या मैसेज आए, तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें और अपने परिवार को सूचित करें.
