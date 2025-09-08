ETV Bharat / bharat

ठगों ने 'डिजिटल अरेस्ट' कर इतना डराया कि महिला ने दे दी जान

वेरावलः आज के डिजिटल युग में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं. डिजिटल अरेस्ट जैसे नए तरीकों से ठग लोगों के डर का फायदा उठा रहे हैं. गुजरात के वेरावल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बिल्डर की पत्नी ने डिजिटल अरेस्ट के बाद साइबर ठगों के मानसिक उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली. इस घटना ने न केवल परिवार को झकझोर दिया, बल्कि साइबर अपराधों के बढ़ते खतरे को भी उजागर किया है.

क्या है मामलाः

वेरावल में रहने वाले बिल्डर की पत्नी को दो वॉट्सऐप नंबरों से कॉल्स आ रहे थे. ठगों ने खुद को पुलिस और आयकर विभाग के अधिकारी बताकर पूजाबेन को डराया कि उनके नाम पर एक पार्सल जब्त हुआ है. अगर पैसे न दिए तो उनका पूरा परिवार जेल जाएगा. इन धमकियों से पूजाबेन दो दिनों तक गहरे तनाव में रही, न ठीक से खाना खाया और न ही परिवार से अपनी परेशानी साझा की.

1.15 लाख रुपये की ठगीः

ठगों ने बिल्डर की पत्नी से QR कोड के जरिए दो UPI आईडी पर 1,15,000 रुपये ट्रांसफर करवाए. पैसे देने के बाद भी ठगों ने और पैसे की मांग जारी रखी और धमकियां दीं. इसके लिए उन्होंने वीडियो मैसेज भेजे. जिनमें एक में CBI ऑफिस दिखाया गया, दूसरे में पुलिस कंट्रोल रूम और तीसरे में एक कथित पुलिस अधिकारी को यह कहते हुए दिखाया गया कि वह घर आएंगे और पूरे परिवार को मार देंगे. ये वीडियो ठगों ने विभिन्न स्रोतों से लेकर बनाए थे, ताकि धमकी को और विश्वसनीय बनाया जा सके.

आत्महत्या के बाद खुलासाः

30 अगस्त को, लगातार मानसिक दबाव और डर से परेशान होकर घर में अकेली महिला ने जहर खा लिया. जानकारी होने पर उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इस दुखद घटना के बाद परिवार ने उनके फोन की जांच की, तब डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी का यह मामला सामने आया. महिला के पति ने बताया कि उनकी पत्नी दो दिन से अस्वस्थ और तनाव में थीं, लेकिन परिवार को कुछ नहीं बताया.