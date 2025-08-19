चेन्नई: तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में पुलिस ने जिला भाजपा अध्यक्ष मुथु पलवेसम द्वारा लगाए गए उस आरोप पर स्पष्टीकरण दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस ने 22 अगस्त को तिरुनेलवेली में होने वाले अमित शाह के सम्मेलन की अनुमति नहीं दी.

बता दें कि आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अभी से माहौल गरमाने लगा है. चूंकि चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में DMK, AIADMK और भाजपा जैसी पार्टियों ने अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं.

तमिलनाडु में BJP की पकड़ कमजोर

उत्तरी राज्यों में परचम लहरा रही भाजपा अब तक तमिलनाडु में अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर पाई है. इसलिए, भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने और बड़ी संख्या में सीटें जीतने के इरादे से काम कर रहा है.

इस सिलसिले में भाजपा बूथ लेवल समिति को मजबूत करने के लिए राज्य भर में सम्मेलन आयोजित करने की योजना बना रही है. इसका पहला सम्मेलन 22 अगस्त को तिरुनेलवेली जिले के थचनल्लूर में भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा.

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का गृहनगर

चूंकि तिरुनेलवेली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन का गृहनगर है और उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद यह पहला सम्मेलन है, इसलिए उन्होंने दिल्ली से प्रमुख पार्टी नेताओं को लाने की योजना बनाई थी. जानकारी के मुताबिक अमित शाह सम्मेलन में भाग लेने के लिए उसी दिन दिल्ली से विमान द्वारा मदुरै आएंगे और वहां से हेलीकॉप्टर से तिरुनेलवेली पहुंचेंगे. इसके बाद वे शाम पांच बजे थाचनूर में आयोजित भाजपा बूथ समिति क्षेत्र सम्मेलन में भाग लेंगे.

शाह की यात्रा से पहले तिरुनेलवेली मेट्रोपॉलिटन पुलिस उपायुक्त ने सम्मेलन की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया और कहा कि सम्मेलन स्थल और आसपास के क्षेत्र में विज्ञापन बैनर लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. पुलिस ने बताया कि अदालती आदेश का हवाला देते हुए विज्ञापन बोर्ड लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है.

तिरुनेलवेली मेट्रोपॉलिटन पुलिस उपायुक्त प्रसन्न कुमार पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को गृह मंत्री को कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं देना का आरोप लगा है. नेल्लई उत्तर जिला भाजपा अध्यक्ष मुथु पलवेसम ने आज एक सनसनीखेज बयान जारी कर पुलिस विभाग की निंदा की है और घोषणा की है कि वह कल (20 अगस्त) नागरकोइल भाजपा विधायक एमआर गांधी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करेंगे.

पुलिस आयुक्त का स्पष्टीकरण

जब ईटीवी भारत तमिलनाडु ने इस आरोप के संबंध में तिरुनेलवेली शहर के पुलिस आयुक्त संतोष हाथीमणि से फोन पर संपर्क किया, तो उन्होंने कहा, "हमने कभी नहीं कहा कि सम्मेलन के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती. हम यह देखने के लिए स्वयं आयोजन स्थल का निरीक्षण करने गए थे कि क्या अनुमति दी जा सकती है. यह एक गलतफहमी है."

उन्होंने आगे कहा, "हमने केवल यह सलाह दी थी कि विज्ञापन बैनर लगाते समय सरकारी नियमों का पालन करना चाहिए. गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को देखते हुए, हम पुलिस की ओर से उचित सुरक्षा व्यवस्था भी कर रहे हैं."

