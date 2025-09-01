नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर का मामला गरमा गया है. दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के दूसरे सदस्य जजों को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है. दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस को लिखे पत्र में कहा है कि जजों की तुरंत तुरंत नियुक्ति और ट्रांसफर के दौरान सलाह और पारदर्शिता की काफी कमी देखने को मिल रही है. जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर में बार एसोसिएशन की कोई सलाह नहीं ली जा रही है. ये हाईकोर्ट और वकीलों दोनों के लिए नुकसानदायक है.

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि हाईकोर्ट में पिछले दिनों हुई नियुक्तियों और ट्रांसफर से वकील हतप्रभ हैं. वकीलों को लगता है कि इन नियुक्तियों और ट्रांसफर में उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है. वकीलों के संगठन ने कहा है कि आज बार के भीतर यह धारणा बन गई है कि दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायिक नियुक्तियां करते समय उसके सदस्यों की अनदेखी की जाती है. इसमें कहा गया है कि हाल ही में हुए स्थानांतरणों ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है, जहां पीठ को सुशोभित करने वाले न्यायाधीशों और दिल्ली के स्थानीय संदर्भ में वादियों के अनुभव को जीने वाले न्यायाधीशों के बीच अंतर बढ़ रहा है.

पत्र में कहा है कि हम विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत करते हैं कि यदि ऐसी धारणाओं को अनदेखा किया जाता है, तो बार के मनोबल को नुकसान पहुंचने के साथ-साथ न्यायिक प्रक्रिया और स्थानांतरण की स्थापित प्रक्रियाओं में विश्वास कम होने का खतरा है. राजधानी में न्याय के संरक्षक के रूप में दिल्ली हाईकोर्ट को स्थिरता, निरंतरता और पीठ ने कहा, "पीठ और बार दोनों को अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने का विश्वास है." पत्र के अनुसरण में, मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने डी.एच.सी.बी.ए. के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन से मुलाकात की और बार के उठाए गए मुद्दों पर विचार करने का आश्वासन दिया.

