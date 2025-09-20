ETV Bharat / bharat

ऑटो-रिक्शा चलाते हुए सुबह की सैर पर निकले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 20, 2025 at 9:06 PM IST 2 Min Read

तेनकासी: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु का दौरा किया. प्रधान तेनकासी जिले के कदयम (Kadayam) के पास पश्चिमी घाट में जोहो कंपनी के चेयरमैन श्रीधर वेम्बू के फार्म हाउस में रुके. इस दौरान उन्होंने ऑटो-रिक्शा चलाने का आनंद लिया. साथ ही उन्होंने नेल्लई जिले में स्थित प्रसिद्ध आईटी कंपनी जोहो (Zoho) का दौरा किया और वहां कार्यरत युवाओं से बातचीत की. धर्मेंद्र प्रधान शुक्रवार को तेनकासी जिले में पश्चिमी घाट में स्थित जोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू के फार्म हाउस गए और रात वहीं रुके. शनिवार सुबह उन्होंने प्रकृति का आनंद लेते हुए इलाके में सैर की. यहां उन्होंने श्रीधर वेम्बू के साथ ई-ऑटो रिक्शा चलाने का आनंद लिया. इसके बाद, उन्होंने कदयम में तमिल कवि सी. सुब्रमण्य भारती और उनकी पत्नी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. जोहो कंपनी के चेयरमैन श्रीधर वेम्बू के साथ सुबह की सैर पर निकले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (ETV Bharat)