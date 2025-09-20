ETV Bharat / bharat

ऑटो-रिक्शा चलाते हुए सुबह की सैर पर निकले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु के तेनकासी में जोहो कंपनी के चेयरमैन श्रीधर वेम्बू के साथ ऑटो-रिक्शा चलाने का आनंद लिया.

Dharmendra Pradhan enjoyed driving e-auto at Zoho founder Sridhar Vembu farm house in Tenkasi TN
ऑटो-रिक्शा चलाते हुए सुबह की सैर पर निकले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 20, 2025 at 9:06 PM IST

2 Min Read
तेनकासी: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु का दौरा किया. प्रधान तेनकासी जिले के कदयम (Kadayam) के पास पश्चिमी घाट में जोहो कंपनी के चेयरमैन श्रीधर वेम्बू के फार्म हाउस में रुके. इस दौरान उन्होंने ऑटो-रिक्शा चलाने का आनंद लिया. साथ ही उन्होंने नेल्लई जिले में स्थित प्रसिद्ध आईटी कंपनी जोहो (Zoho) का दौरा किया और वहां कार्यरत युवाओं से बातचीत की.

धर्मेंद्र प्रधान शुक्रवार को तेनकासी जिले में पश्चिमी घाट में स्थित जोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू के फार्म हाउस गए और रात वहीं रुके. शनिवार सुबह उन्होंने प्रकृति का आनंद लेते हुए इलाके में सैर की. यहां उन्होंने श्रीधर वेम्बू के साथ ई-ऑटो रिक्शा चलाने का आनंद लिया. इसके बाद, उन्होंने कदयम में तमिल कवि सी. सुब्रमण्य भारती और उनकी पत्नी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया.

जोहो कंपनी के चेयरमैन श्रीधर वेम्बू के साथ सुबह की सैर पर निकले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान
जोहो कंपनी के चेयरमैन श्रीधर वेम्बू के साथ सुबह की सैर पर निकले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (ETV Bharat)

बाद में, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उसी क्षेत्र में श्रीधर वेम्बू द्वारा संचालित शिक्षण केंद्र के छात्रों से बातचीत की और मट्टलम्बरई (Mattalambarai) गांव में जोहो कंपनी का भी दौरा किया.

विदेश में आईटी कंपनी चलाने वाले श्रीधर वेम्बू (Sridhar Vembu) ने तेनकासी के शिक्षित युवाओं की प्रतिभा को निखारने और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए जिले के मट्टलम्बरई गांव में पहली आईटी कंपनी शुरू की थी. इसके बाद, नेल्लई जिले में अपनी कंपनी का विस्तार करने वाले श्रीधर वेम्बू बेहद सादा और सादगी भरा जीवन जीते हैं. हमेशा धोती-कमीज पहनकर घूमने वाले, रोज साइकिल चलाने वाले और ऑटो चलाने वाले श्रीधर वेम्बू कई लोगों के लिए आदर्श हैं.

स्कूली बच्चों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान
स्कूली बच्चों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (ETV Bharat)

उनकी सादगी और परंपरा से आकर्षित होकर अब तक कई हस्तियों ने उनके घर और कंपनी का दौरा किया है. इसी सिलसिले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने वाली कंपनी जोहो और उसकी योजनाओं के बारे में जानने के लिए का तेनकासी जिले दौरा किया.

