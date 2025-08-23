ETV Bharat / bharat

धर्मस्थल शव दफनाने के मामले में नया मोड़, SIT ने शिकायतकर्ता को किया गिरफ्तार - DHARMASTHALA MASS BURIAL CASE

कर्नाटक के धर्मस्थल में शवों दफनाने के मामले में जांच कर रही एसआईटी ने मामले में शिकायतकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है.

Dharmasthala Mass Burial Case SIT Arrested Complainant Karnataka Minister Parameshwara confirmed
धर्मस्थल शव दफनाने के मामले में नया मोड़, SIT ने शिकायतकर्ता को किया गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 23, 2025 at 3:35 PM IST

3 Min Read

बेंगलुरु: कर्नाटक के मंदिर शहर धर्मस्थल में बड़ी संख्या में शव दफनाने के मामले में नया मोड़ तब आया जब विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मामले में शिकायतकर्ता को गिरफ्तार कर लिया, जिसने धर्मस्थल के पास के जंगलों में सैकड़ों महिलाओं के शव दफनाने का दावा किया था.

राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने शनिवार को इस घटनाक्रम की पुष्टि की. हालांकि, ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया. उन्होंने मंगलुरु में पत्रकारों से कहा, "मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मामले में शिकायतकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है और वह इस समय पुलिस हिरासत में है."

गिरफ्तारी क्यों की गई, यह पूछे जाने पर गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा कि वह सारी जानकारी नहीं दे सकते. उन्होंने कहा, "जांच जारी है. जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, हम इस मामले में कोई जानकारी साझा नहीं कर सकते या किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते. केवल एसआईटी ही जानती है कि गिरफ्तारी क्यों और किस आधार पर की गई."

भाजपा-जेडीएस ने की थी कार्रवाई की मांग
कुछ दिन पहले ही विपक्षी भाजपा और जनता दल (एस) ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया था और शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा दिखाए गए 15 स्थानों की खुदाई के बाद भी एक स्थान पर मानव कंकाल और दूसरे स्थान पर हड्डियों के अलावा कोई शव नहीं मिला. विपक्षी दलों ने यह भी आरोप लगाया था कि इन आरोपों के पीछे एक बड़ा रैकेट है.

इस संबंध में जनता की ओर से भी मांग की गई तथा शिकायतकर्ता और उसका समर्थन करने वाले लोगों के खिलाफ पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन हुए. यहां तक ​​कि कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी विपक्ष की बात मानते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि मंदिर और उसके प्रबंधन के खिलाफ कोई साजिश चल रही है.

यह पूछे जाने पर कि क्या शिकायतकर्ता की गिरफ्तारी के साथ ही मामले में एसआईटी जांच समाप्त हो जाएगी, परमेश्वर ने कहा, "हम कुछ नहीं कह सकते. एसआईटी ही फैसला करेगी."

सुजाता भट को भी किया जा सकता है गिरफ्तार?
क्या एसआईटी सुजाता भट को भी गिरफ्तार करेगी. इस सवाल पर कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा कि एसआईटी सुजाता भट के आरोपों की भी जांच कर रही है. सुजाता भट ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी अनन्या, जो मेडिकल की छात्रा थी, 2003 में धर्मस्थल से लापता हो गई थी और उन्होंने एसआईटी से अनन्या का शव ढूंढ़ने में मदद करने का आग्रह किया था ताकि वह उसका अंतिम संस्कार कर सकें.

लेकिन उनके दावे तब संदेह के घेरे में आ गए जब उनके रिश्तेदारों ने खुलासा किया कि उनकी कोई बेटी ही नहीं है. दिलचस्प बात यह है कि सुजाता भट्ट ने खुद एक निजी समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में स्वीकार किया कि अनन्या उनकी बेटी नहीं, बल्कि उनके दोस्त अरविंद और विमला की बेटी थी और हालात ने उन्हें झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया.

धर्मस्थल के पास शवों को दफनाने का मामला एक व्यक्ति की शिकायत से जुड़ा है, जिसने दावा किया था कि उसने धर्मस्थल के पास के जंगलों में सैकड़ों युवतियों के शवों को दफनाया है, क्योंकि कुछ लोगों ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया और धमकाया. इसके बाद यह मामला अदालत में पहुंचा. बाद में राज्य सरकार ने मामले में विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का आदेश दिया.

यह भी पढ़ें- बाइक-कार मालिकों को बड़ा झटका, सरकार ने रिन्यूअल चार्ज दोगुना किया, 10000 रुपये लगेगा शुल्क

बेंगलुरु: कर्नाटक के मंदिर शहर धर्मस्थल में बड़ी संख्या में शव दफनाने के मामले में नया मोड़ तब आया जब विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मामले में शिकायतकर्ता को गिरफ्तार कर लिया, जिसने धर्मस्थल के पास के जंगलों में सैकड़ों महिलाओं के शव दफनाने का दावा किया था.

राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने शनिवार को इस घटनाक्रम की पुष्टि की. हालांकि, ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया. उन्होंने मंगलुरु में पत्रकारों से कहा, "मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मामले में शिकायतकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है और वह इस समय पुलिस हिरासत में है."

गिरफ्तारी क्यों की गई, यह पूछे जाने पर गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा कि वह सारी जानकारी नहीं दे सकते. उन्होंने कहा, "जांच जारी है. जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, हम इस मामले में कोई जानकारी साझा नहीं कर सकते या किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते. केवल एसआईटी ही जानती है कि गिरफ्तारी क्यों और किस आधार पर की गई."

भाजपा-जेडीएस ने की थी कार्रवाई की मांग
कुछ दिन पहले ही विपक्षी भाजपा और जनता दल (एस) ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया था और शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा दिखाए गए 15 स्थानों की खुदाई के बाद भी एक स्थान पर मानव कंकाल और दूसरे स्थान पर हड्डियों के अलावा कोई शव नहीं मिला. विपक्षी दलों ने यह भी आरोप लगाया था कि इन आरोपों के पीछे एक बड़ा रैकेट है.

इस संबंध में जनता की ओर से भी मांग की गई तथा शिकायतकर्ता और उसका समर्थन करने वाले लोगों के खिलाफ पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन हुए. यहां तक ​​कि कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी विपक्ष की बात मानते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि मंदिर और उसके प्रबंधन के खिलाफ कोई साजिश चल रही है.

यह पूछे जाने पर कि क्या शिकायतकर्ता की गिरफ्तारी के साथ ही मामले में एसआईटी जांच समाप्त हो जाएगी, परमेश्वर ने कहा, "हम कुछ नहीं कह सकते. एसआईटी ही फैसला करेगी."

सुजाता भट को भी किया जा सकता है गिरफ्तार?
क्या एसआईटी सुजाता भट को भी गिरफ्तार करेगी. इस सवाल पर कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा कि एसआईटी सुजाता भट के आरोपों की भी जांच कर रही है. सुजाता भट ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी अनन्या, जो मेडिकल की छात्रा थी, 2003 में धर्मस्थल से लापता हो गई थी और उन्होंने एसआईटी से अनन्या का शव ढूंढ़ने में मदद करने का आग्रह किया था ताकि वह उसका अंतिम संस्कार कर सकें.

लेकिन उनके दावे तब संदेह के घेरे में आ गए जब उनके रिश्तेदारों ने खुलासा किया कि उनकी कोई बेटी ही नहीं है. दिलचस्प बात यह है कि सुजाता भट्ट ने खुद एक निजी समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में स्वीकार किया कि अनन्या उनकी बेटी नहीं, बल्कि उनके दोस्त अरविंद और विमला की बेटी थी और हालात ने उन्हें झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया.

धर्मस्थल के पास शवों को दफनाने का मामला एक व्यक्ति की शिकायत से जुड़ा है, जिसने दावा किया था कि उसने धर्मस्थल के पास के जंगलों में सैकड़ों युवतियों के शवों को दफनाया है, क्योंकि कुछ लोगों ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया और धमकाया. इसके बाद यह मामला अदालत में पहुंचा. बाद में राज्य सरकार ने मामले में विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का आदेश दिया.

यह भी पढ़ें- बाइक-कार मालिकों को बड़ा झटका, सरकार ने रिन्यूअल चार्ज दोगुना किया, 10000 रुपये लगेगा शुल्क

For All Latest Updates

TAGGED:

SIT ARRESTED COMPLAINANTKARNATAKA HOME MINISTERG PARAMESHWARADHARMASTHALA MASS BURIAL CASE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पांच साल बाद TikTok की वेबसाइट भारत में खुली? भारत सरकार की तरफ से आया ये बयान

अजरबैजान से झारखंड लाया गया मोस्ट वांटेड मयंक सिंह, रामगढ़ कोर्ट में किया जाएगा पेश

National Space Day 2025: अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूता भारत – मंगल से चांद तक की गौरवगाथा

हल्की दाड़ी, हैवी मूछे, 'बैटल ऑफ गलवान' में ऐसा दिखेगा सलमान खान का आर्मी मैन लुक, बिग बॉस 19 से आई तस्वीरें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.