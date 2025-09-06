धर्मस्थल 'सामूहिक दफनाने' का मामला: गली जनार्दन रेड्डी ने सेंथिल को बताया मास्टरमाइंड, सांसद ने अदालत का रुख किया
पूर्व आईएएस अधिकारी और कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल ने गली जनार्दन रेड्डी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया.
Published : September 6, 2025 at 9:48 PM IST
बेंगलुरु: तमिलनाडु के कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल ने धर्मस्थल 'सामूहिक दफनाने' के मामले में भाजपा विधायक और खनन कारोबारी गली जनार्दन रेड्डी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है.
करीब दो सप्ताह पहले, रेड्डी ने सेंथिल पर धर्मस्थल मंदिर प्रबंधन के खिलाफ सामूहिक दफन के आरोपों की साजिश रचने का आरोप लगाया था. सेंथिल ने अपने वकीलों के साथ शनिवार को बेंगलुरु की 42वीं एसीएम कोर्ट में यह मामला दायर किया.
वहीं, रेड्डी ने मामले की जांच कर रही एसआईटी से पूर्व आईएएस अधिकारी से पूछताछ की मांग करते हुए कहा था कि, सेंथिल इस पूरे विवाद का मास्टरमाइंड है. उनका आरोप था कि, सेंथिल उन यूट्यूबर्स और शिकायतकर्ता के पीछे है जो धर्मस्थल की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए एक दुर्भावनापूर्ण अभियान चला रहे हैं.
सेंथिल को हिंदू विरोधी करार देते हुए रेड्डी ने उन पर दक्षिण कन्नड़ के उपायुक्त रहते हुए धर्मस्थल के खिलाफ इस अभियान की योजना बनाने का आरोप लगाया. वहीं, पूर्व आईएएस अधिकारी सेंथिल ने आरोपों को निराधार, बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया.
सेंथिल ने कहा कि, वे इस मामले से जुड़े किसी भी आरोपी या यूट्यूबर को नहीं जानते और किसी से मिले भी नहीं हैं. दरअसल, उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि मामला क्या है. उन्होंने कहा कि, जब उनका नाम इस मामले में घसीटे जाने के बाद आया तो उन्होंने इसका अध्ययन करना शुरू किया. सेंथिल ने कहा कि, अब जब उन्होंने आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है, तो रेड्डी को आकर अपने आरोप साबित करने दीजिए.
रेड्डी पर राज्य के लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए सेंथिल ने कहा कि यह अजीब है कि जिस व्यक्ति ने राज्य के करोड़ों रुपये के प्राकृतिक संसाधनों को लूटा और कर्नाटक को बदनाम किया, वह ऐसे आरोप लगा रहा है. सेंथिल ने कहा, "मुझे पता है कि लोग उन पर विश्वास नहीं करेंगे."
उन्होंने कहा कि शुरुआत में उन्होंने रेड्डी के आरोपों को बचकाना मानते हुए गंभीरता से नहीं लिया था. हालांकि, जब उन्होंने रोजाना नए-नए किस्से गढ़ने शुरू कर दिए, तो उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि, वे अब एक सांसद हैं और उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने उन्हें वोट दिया है. इस मुद्दे पर चुप रहना उनके लिए एक समस्या होती. इसलिए, जनहित में और मानहानि के खिलाफ अपने अधिकार के तहत, उन्होंने मामला दर्ज कराया है.
जब उनसे पूछा गया कि रेड्डी उनके खिलाफ आरोप क्यों लगा रहे हैं. इस पर सेंथिल ने कहा कि जिस दिन रेड्डी को सीबीआई ने अवैध खनन मामले में गिरफ्तार किया था, उस दिन वह बल्लारी के डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात थे.
सेंथिल ने कहा कि, उन्होंने सीबीआई, केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति और अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग और समन्वय किया. हो सकता है रेड्डी इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं. 2009 बैच के आईएएस अधिकारी सेंथिल ने 2019 में भारतीय प्रशासनिक सेवा छोड़ दी थी. हालांकि उन्होंने कहा कि इस्तीफा देना उनका व्यक्तिगत निर्णय था.
