धर्मस्थल 'सामूहिक दफनाने' का मामला: गली जनार्दन रेड्डी ने सेंथिल को बताया मास्टरमाइंड, सांसद ने अदालत का रुख किया

कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और बीजेपी विधायक गली जनार्दन रेड्डी (फाइल फोटो) ( ANI )

Published : September 6, 2025 at 9:48 PM IST

बेंगलुरु: तमिलनाडु के कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल ने धर्मस्थल 'सामूहिक दफनाने' के मामले में भाजपा विधायक और खनन कारोबारी गली जनार्दन रेड्डी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है. करीब दो सप्ताह पहले, रेड्डी ने सेंथिल पर धर्मस्थल मंदिर प्रबंधन के खिलाफ सामूहिक दफन के आरोपों की साजिश रचने का आरोप लगाया था. सेंथिल ने अपने वकीलों के साथ शनिवार को बेंगलुरु की 42वीं एसीएम कोर्ट में यह मामला दायर किया. वहीं, रेड्डी ने मामले की जांच कर रही एसआईटी से पूर्व आईएएस अधिकारी से पूछताछ की मांग करते हुए कहा था कि, सेंथिल इस पूरे विवाद का मास्टरमाइंड है. उनका आरोप था कि, सेंथिल उन यूट्यूबर्स और शिकायतकर्ता के पीछे है जो धर्मस्थल की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए एक दुर्भावनापूर्ण अभियान चला रहे हैं. सेंथिल को हिंदू विरोधी करार देते हुए रेड्डी ने उन पर दक्षिण कन्नड़ के उपायुक्त रहते हुए धर्मस्थल के खिलाफ इस अभियान की योजना बनाने का आरोप लगाया. वहीं, पूर्व आईएएस अधिकारी सेंथिल ने आरोपों को निराधार, बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया. सेंथिल ने कहा कि, वे इस मामले से जुड़े किसी भी आरोपी या यूट्यूबर को नहीं जानते और किसी से मिले भी नहीं हैं. दरअसल, उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि मामला क्या है. उन्होंने कहा कि, जब उनका नाम इस मामले में घसीटे जाने के बाद आया तो उन्होंने इसका अध्ययन करना शुरू किया. सेंथिल ने कहा कि, अब जब उन्होंने आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है, तो रेड्डी को आकर अपने आरोप साबित करने दीजिए.