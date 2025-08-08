Essay Contest 2025

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल - UTTARKASHI DHARALI DISASTER

धराली आपदा में अपना होटल-घर, रिश्तेदार और स्टाफ खोने वाले जय भगवान के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत

DHARALI DISASTER
धराली आपदा की आपबीती. (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 8, 2025 at 3:53 PM IST

8 Min Read

मातली, उत्तरकाशी (धीरज सजवाण): धराली हादसे ने अनगिनत परिवारों को जिंदगी भर नहीं भूलने वाला दुख दिया है. इन्हीं अभागों में से एक हैं धराली के जय भगवान सिंह. जब धराली में तबाही मचाती खीर गंगा का सैलाब आया तो सबसे पहले उसने जय भगवान के होटल को ही अपनी चपेट में लिया. जय भगवान ने ये तबाही को अपनी आंखों के सामने देखा. हालांक वो खुद खुशकिस्मत रहे कि आपदा के समय एक धार्मिक समारोह में ऊपर गांव में थे.

जय भगवान ने धराली आपदा में अपना घर, होटल और स्टाफ खोया: मंगलवार 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी के धराली में हुई भीषण त्रासदी के बाद अब उस खौफनाक मंजर पीड़ितों की कहानी अब सामने आने लगी हैं. ऐसे ही एक शख्स जय भगवान सिंह हैं जिनका 2 मंजिला होटल धराली में सबसे ऊपर की तरफ मौजूद था. जय भगवान इस हादसे के चार दिन बाद भी अभी तक सदमे में हैं.

धराली आपदा पीड़ित की कहानी, उनकी जुबानी (Video- ETV Bharat)

ईटीवी भारत पर धराली पीड़ित ने सुनाई दर्द भरी दास्तां: जय भगवान ने ईटीवी भारत संवाददाता धीरज सजवाण को बताया कि वो हर दिन की तरह एक सामान्य सा दिन था. काफी दिनों से धराली में बारिश नहीं हुई थी. उस दिन सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी. यह एक खुशगवार दिन था, जिसकी एक वजह धराली गांव में हर साल की तरह इस साल भी लगने वाला दूध का मेला था.

DHARALI DISASTER
धराली में 5 अगस्त को आपदा आई थी (ETV Bharat Graphics)

काफी लोग उस मेले में शामिल होने के लिए गांव के ऊपरी हिस्से में गए थे. जय भगवान भी अपने होटल के सामने ऊपर की तरफ गए हुए थे. जय भगवान धराली में अपना होटल चलाते थे. इस काम के उनका भतीजा भी हाथ बंटाता था. साथ में उनके स्टाफ में 4 लड़के भी थे.

DHARALI DISASTER
धराली आपदा पीड़ित जय भगवान ने अपना दर्द बयां किया (ETV Bharat Graphics)

गांव में दूध मेले के चलते ज्यादा थी चहल पहल: जय भगवान सिंह ने बताया कि 5 अगस्त के दिन सुबह अपने ही होटल में स्टाफ के साथ नाश्ता करके गांव में चल रहे दूध के मेले में शामिल होने चले गए, जो होटल के बिल्कुल सामने ऊपर है. वहां से वो अपने होटल भी नजर रख रहे थे, क्योंकि यह बिल्कुल उनके सामने था. दिन में डेढ़ बजे अचानक ऊपर पहाड़ से बहुत जोर जोर की आवाजें आने लगीं. जब तक समझ आता कि ये क्या हो रहा है, तब तक 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा स्पीड में वो जलजला आ गया.

Dharali disaster
जहां होटल था वहां अब मलबा है (Photo courtesy- Jai Bhagwan)

उन्होंने बताया कि मात्र 30 से 35 सेकेंड के अंदर उनके सामने सबसे पहले उनका होटल और स्टाफ, उसके बाद पूरा धराली शहर तबाह हो गया. दूसरी लहर में उनका पुश्तैनी गांव भी तबाह हो गया. जय भगवान ने बताया कि खीर गंगा से तबाही की तीन लहरें आईं.

Dharali disaster
वॉश आउट होने से पहले धराली में जय भगवान का होटल (Photo courtesy- Jai Bhagwan)

आंखों के सामने भांजा मलवे में समा गया: जय भगवान बताते हैं कि उस समय जिस जगह पर वो मौजूद थे, वहां से उनका होटल साफ सामने दिखाई दे रहा था. जब खीर गंगा ने तबाही मचाई तो वो चिल्लाए, बहुत चिल्लाए, लेकिन उनका भांजा और उसके साथ 4 लड़के सभी कमरे में थे. वो लोग बाहर आए भागे, लेकिन कुदरत ने उन्हें जरा सी भी मोहलत नहीं दी. उनके सामने सामने उनका भांजा और उनका होटल उनकी नजरों के सामने खीर गंगा के सैलाब में समा गए. देखते ही देखते सब कुछ उनकी आंखों के सामने नष्ट हो गया.

Dharali disaster
एक दूसरे को ढांढस बंधाते आपदा पीड़ित (Photo- ETV Bharat)

जय भगवान ने बताया कि आपदा के समय उनके होटल में उनका भतीजा और पूरा स्टाफ था. पूरे बाजार में बड़ी संख्या में पर्यटक थे. काम करने वाले लेबर थे. सब आंखों के सामने आपदा की चपेट में आ गए. जय भगवान सिंह को आपदा के उस जख्म से अभी भी सदमे में हैं. उनके आंसू अब सूख चुके हैं, लेकिन चेहरे पर दर्द साफ झलकता है. उनके भाई का लड़का नहीं रहा. बच्चे की मां का रो-रो कर बुरा हाल है. वो हमारे कैमरे के सामने थीं, लेकिन हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनसे कुछ बात कर पाएं.

Dharali disaster
मातली में आपदा पीड़ित (Photo- ETV Bharat)

उस एक पल ने धराली के लोगों की जिंदगी उजाड़ दी: जय भगवान सिंह ने बताया कि उस मनहूस झटके के बाद से उनकी जिंदगी तबाह हो गई. उनकी खुद की मां उनसे बिछड़ गई, वो मलवे के दूसरी पार चली गई थीं. आज तक उनकी मां से मुलाकात नहीं हो पाई है. उन्हें उम्मीद है कि वो सुरक्षित होंगी. उनकी माता के दिल पर क्या बीत रही होगी, ये सोच कर जय भगवान परेशान हैं.

भगवान सिंह बताते हैं कि, 'धराली हादसे के बाद सब तहस नहस हो गया. 5 लोगों की मौत हुई है. बहुत सारे लोग लापता हैं. वहां लाइट नहीं है. मोबाइल नेटवर्क नहीं है. कई फीट मलबे ने धराली को दो हिस्सों में बांट दिया है. कुछ लोग इस पार हैं. कुछ लोग उस पार हैं. कौन जिंदा हैं कौन लापता है, पता नहीं चल पा रहा है. अब रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लोगों को निकला जा रहा है. लोग मिल रहे हैं तो अपना दर्द साझा कर रहे हैं.'

Dharali disaster
ईटीवी भारत पर अपना दर्द बयां करते जय भगवान सिंह (Photo- ETV Bharat)

2 से 3 राउंड में आया मलबा: जय भगवान सिंह बताते हैं कि उनकी इतनी उम्र हो गई, लेकिन कभी उन्होंने ऐसी तबाही ना तो सुनी थी और न ऐसा उन्हें अंदेशा था कि कभी ऐसा भी हो सकता है. उनके सामने ही खीर गंगा से ऐसा सैलाब आया, जिसने एक झटके में पूरे शहर का नामोनिशान मिटा दिया. लोगों को संभलने तक का मौका भी नहीं मिला. मलबा आने का ये सिलसिला 2 से 3 राउंड तक चला. पहले राउंड में शहर गया. दूसरे राउंड में धराली का पुराना गांव मलबे में दब गया. उसके बाद आखिरी राउंड में गांव के सेब के बगीचे गए. उन्होंने बताया कि लोगों में हाहाकार मचा था, लोग चिल्ला रहा थे.

सामने से मुखबा के लोग चिल्लाए, सिटी बजाई, लेकिन अफसोस: धराली के सामने मुखबा में मौजूद रतनमणि नौटियाल ने ही धराली हादसे का पहला वीडियो बनाया था. उन्होंने बताया कि उस समय तकरीबन 100 से 150 लोग घटनास्थल पर रहे होंगे. यहां तक कि लोग ठीक से बता भी नहीं पा रहा हैं कि उनके परिवार के लोग उस वक्त कहा थे. लोग बाजार में थे, चाय पानी पी रहे होंगे तो उन्हें भी पता नहीं चला. पूरा भरा पूरा मार्केट था. किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला.

DHARALI DISASTER
धराली आपदा के चश्मदीद (ETV Bharat Graphics)

रतनमणि नौटियाल ने बताया कि ये सब कुछ उनके सामने हुआ. वो सामने थे. उन्होंने सीटियां बजाईं. हल्ला किया, लेकिन किसी को संभालने का मौका नहीं मिला. प्रत्यक्षदर्शी मदनमणि नौटियाल ने बताया कि धराली कल्पकेदार मंदिर में रिनोवेशन का काम चल रहा था. वहां पर बड़ी संख्या में बिहार से आए लेबरों के अलावा नेपाली मजदूर भी थे. लंच का टाइम था, तो 100 से 200 लोग रहे होंगे.

गौर हो कि, बीती 5 अगस्त को दोपहर करीब 1.30 बजे चारधाम यात्रा के पड़ावों में शामिल धराली गांव पर आपदा का कहर टूटा था. भारी बारिश और मलबे के ढेर में पूरा गांव तबाह हो गया. 5 अगस्त से ही युद्ध स्तर पर रेस्क्यू कार्य जारी है. अबतक हर्षिल से 382 यात्री देहरादून लाए जा चुके हैं. 14 घायलों को रेस्क्यू कर मातली लाया गया था. यहां से तीन गंभीर घायलों को एम्स ऋषिकेश, 2 घायलों को देहरादून मिलिट्री अस्पताल, बाकी 9 घायलों को उत्तरकाशी जिला अस्पताल में चल रहा है. करीब 49 लोग लापता हैं. इनमें 9 सेना के जवान भी हैं.

